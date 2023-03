«Käuzchenruf»: Eva Ritzler hat einen mystischen Roman geschrieben

Literatur Zwischen Mystik und Wissenschaft: Die St.Galler Ärztin Eva Ritzler schreibt über das Leben nach dem Tod Eva Ritzler schreibt nicht nur Fachartikel über Mikrobiologie, sondern auch mystische Romane. In ihrem Erstling «Käuzchenruf» geht es um das Thema Wiedergeburt. Als Wissenschaftlerin über Mystik zu schreiben sei kein Widerspruch, sondern eine Bereicherung, sagt die 58-jährige St.Gallerin. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 24.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schreiben ist für die Mikrobiologin Eva Ritzler ein Ausgleich. Bild: Ralph Ribi

Mit einer Kartonschachtel in der Hand kommt Eva Ritzler zur Tür. Die Autorin öffnet das Paket vom Orte-Verlag – und hält zum ersten Mal ihr Buch in den Händen. «Das fühlt sich richtig gut an, so rund. Es hat ja gut sechs Jahre gedauert», sagt sie. «Käuzchenruf» ist Eva Ritzlers erster Roman. Darin geht es um die Ärztin Emelie, die während eines Spaziergangs in einem Wald in der Bretagne einen Käuzchenruf hört, der bei ihr Erinnerungen auslöst, die nicht aus ihrem Leben stammen können.

Geplagt von Träumen sucht sie zu Hause einen Hypnotiseur auf, der ihr hilft, diese Erinnerungen besser wahrzunehmen. Sie führen sie in die Zeit der Französischen Revolution. Emelie reist erneut in die Bretagne, um ihren Erinnerungen aus dem 18. Jahrhundert auf den Grund zu gehen.

Ihre Spuren führen sie zu den Cousins Philippe und Luc Lamballe, Nachfahren der königstreuen Widerstandskämpfer zur Zeit der Revolution. Während Emelie ihren inneren Bildern auf die Spur kommen will, sucht Luc nach einem Familienerbstück und wird wegen seiner psychisch labilen Verfassung zu einer Bedrohung für Emelie und Philippe.

Abtauchen in neue Welt

Eva Ritzler: «Käuzchenruf», Orte, 276 Seiten, Fr. 29.– Bild: PD

«Käuzchenruf» ist ein spannender Roman, mit historischem Hintergrund und einem Hauch Mystik, ohne ins Esoterische abzudriften. «Ich habe das Buch für mich geschrieben. Der Roman ist eine Kombination der Themen, die mich faszinieren», sagt Eva Ritzler. «Die Bretagne mit den fantastischen Landschaften ist für mich ein Ort, an dem ich zur Ruhe kommen kann, genau wie für meine Hauptfigur.» Dass es während der Französischen Revolution Widerstandskämpfer gab, hatte sie vorher nicht gewusst, die historische Recherche war für sie ein spannendes Abenteuer.

Das Schreiben ist für die 58-jährige Mikrobiologin ein Ausgleich. «Immer wenn meine drei Kinder aus dem Haus waren, setzte ich mich mit dem Laptop in den Garten und tauchte ein in Emelies Leben», schildert sie. Wenn sie ein Buch liest, liebt sie es auch, wenn dieses sie in eine andere Welt versetzt. «So schreibe ich auch. Ich habe das Abtauchen in die Romanwelt richtig genossen», sagt sie. Mit ihrer Geschichte möchte sie dieses Erlebnis den Leserinnen und Lesern ermöglichen und eine Selbstvergessenheit kreieren.

Besuch beim Hypnotiseur

Eva Ritzler arbeitet in einem Teilpensum als Fachärztin für Mikrobiologie am Zentrum für Labormedizin in St.Gallen. Früher hat sie wissenschaftliche Artikel für Fachzeitschriften verfasst, nun ist in ihrem ersten Roman die Wiedergeburt ein Thema.

Ein Widerspruch? «Das Mystische und die Wissenschaft sind zwar Gegensätze, doch für mich ist beides eine Bereicherung. Es wäre schade, wenn wir im Leben alle Phänomene erklären könnten», ist die Autorin überzeugt. Für sie gehören Rätsel und Geheimnisvolles genauso zum Leben wie die Wissenschaft.

Für die Recherche hat sie selbst einige Male einen Hypnotiseur aufgesucht. «Doch es fiel mir schwer, die Kontrolle aufzugeben und mich ganz fallenzulassen», sagt sie und lacht. Und doch glaubt sie, dass dieses Leben nicht alles sein kann, dass nach dem Tod noch etwas kommen muss. «Es gibt mehr, als wir uns vorstellen können.»

Eva Ritzler hat bereits mit einem weiteren Roman begonnen. «Zuerst startete ich mit einer völlig neuen Geschichte. Aber die Figuren aus ‹Käuzchenruf› liessen mich nicht mehr los», sagt sie. Wem der Erstlingsroman gefällt, der darf sich also bereits auf eine Fortsetzung freuen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen