Literatur Woher kommen wir, wohin wollen wir? Diesen grossen Fragen spürt die Wilerin Bettina Scheiflinger in ihrem Débutroman «Erbgut» nach In ihrem Buch, das bei einem Wiener Verlag erschienen ist, zeigt Bettina Scheiflinger auf, wie Lebensmuster, Verhaltensweisen und Traumata über mehrere Generationen weitergegeben werden. Am 26. und 27. Oktober liest sie in St.Gallen und Wil. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Bettina Scheiflinger hat ihren Lehrerinnenberuf zu Gunsten des Schreibens aufgegeben. Bild: Michel Canonica

30 Minuten. So lange dauere angeblich die Freude über den ersten eigenen Roman. So hat es Bettina Scheiflinger in einem Artikel gelesen. «Bei mir kommt die Freude in Wellen, immer wieder», sagt die Wilerin. Ende August erschien ihr Débutroman «Erbgut». Neben der Freude fühlte sie auch Erleichterung und Stolz. «Ersteres, weil irgendwann der Zeitpunkt kam, als ich das Manuskript aus der Hand gab und wusste, jetzt kann ich nichts mehr daran ändern. Und Stolz, weil ich es zu Ende gebracht habe», schildert sie.

Der Roman ist eine Familiengeschichte, welche die Autorin nicht chronologisch erzählt. Sie setzt Szenen aus verschiedenen Leben wie Mosaiksteinchen zusammen, bis sich diese immer mehr vernetzen und die Zusammenhänge zwischen den Figuren erkennbar werden. Sie zeigt auf, wie Lebensmuster, Verhaltensweisen und Traumata über mehrere Generationen weitergegeben werden und wie Ereignisse aus der Vergangenheit bis in die heutige Generation Auswirkungen haben.

«Ich behandle damit wohl Fragen, die wir uns alle in unserem Leben einmal stellen. Woher kommen wir? Hat das, was meine Grosseltern getan haben, etwas mit mir zu tun? Und wie frei von Beeinflussung sind wir, wenn wir Entscheidungen treffen?», sagt die 38-Jährige. Sie interessiert sich selbst auch für ihre eigene Familiengeschichte, aus der einiges in ihren autofiktionalen Roman eingeflossen ist.

Die Folgen der Schwarzenbach-Initiative

Wie die Ich-Erzählerin im Buch hat auch Bettina Scheiflinger von einem Elternteil österreichische und vom anderen italienische Wurzeln. Die Geschichte der Gastarbeiter in der Schweiz spielt im Roman nur am Rande eine Rolle, ist für die Autorin aber ein Thema, mit dem sie sich selbst in letzter Zeit stark befasst hat.

Bei ihrer Recherche stiess sie auch auf den Verein Tesoro, den die Nachkommen dritter Generation der ehemaligen Saisonniers im Oktober 2021 gegründet haben. Sie fordern eine offizielle Entschuldigung der Schweizer Behörden, eine historische Aufarbeitung der Illegalisierung der Familien der Gastarbeiter sowie eine angemessene Entschädigung für das entstandene Leid. Bettina Scheiflinger sagt: «Die Saisonniers haben hier hart gearbeitet und sahen ihre Frauen und Kinder monatelang nicht. Mein Eindruck ist, dass diese Problematik nie richtig aufgearbeitet wurde. Heute gelten die Italiener plötzlich als Vorzeigeeinwanderer, als ob es gute und schlechte Migranten gäbe.»

Sie findet die Arbeit des Vereins wichtig und sie freut sich auf die Lesung am 26. Oktober in St.Gallen. Dann wird nämlich auch Melinda Nadj Abonji, Vorstandsmitglied bei Tesoro, ihren Text aus dem Buch «Der Schwarzenbacheffekt» lesen, das im Mai 2022 erschien. Darin werden die Folgen der Initiative des Zürcher Nationalrats James Schwarzenbach thematisiert, welche den Ausländeranteil in der Schweiz auf maximal zehn Prozent festlegen wollte, was zur Folge gehabt hätte, dass 350’000 Migranten ausgewiesen worden wären.

Von der Lehrerin zur Autorin

Das Gefühl des Fremdseins kennt auch Bettina Scheiflinger selbst. «Glücklicherweise nicht von einer Flucht», wie sie dazu anmerkt. Während der letzten fünf Jahre wurde sie eine Pendlerin zwischen Wien und Wil. Bis 2017 hat sie in Wil auf der Oberstufe unterrichtet. Doch 2015 wurde der Wunsch immer stärker, irgendwann vom Schreiben leben zu können.

Sie besuchte verschiedene Kurse und begann schliesslich vor fünf Jahren ein Studium in Literarischem Schreiben an der Universität für angewandte Kunst in Wien, mit einem Austauschjahr am Literaturinstitut in Biel. Nach dem Bachelor absolviert sie nun den Master. Sie hat in beiden Städten ihre vier Wände, eine Zahnbürste, ein bisschen Wäsche. Zu Hause fühlt sie sich an beiden Orten. Lachend sagt sie:

Bettina Scheiflinger: Erbgut. Kremayr & Scheriau, 192 S., 27.– Bild: PD

«Für die Zukunft hoffe ich, den Spagat zwischen Wien und Wil zu perfektionieren.»

Nicht nur zwischen den Städten pendelt die Autorin hin und her, sondern auch zwischen verschiedenen Projekten, an denen sie arbeitet. Für das Wiler Jugendtheater «Momoll» hat sie bereits Stücke geschrieben und mit der Tänzerin Elenita Queiróz hat sie zwei transdisziplinäre Stücke realisiert. «Ich schrieb Texte ausgehend von einer Szene, die sie mir vorgab, und sie setzte meine Texte in Tanz um», schildert sie und ergänzt: «Es war sehr spannend, meine Worte plötzlich in Bewegungen zu sehen. Genauso ging es mir auch beim Schauen der Theaterstücke der Jugendlichen. Bei solchen Projekten geht mir das Herz auf.»

Buchpremieren: 26.10., 19.30 Uhr, Theater Parfin de Siècle, Mühlensteg 3, St.Gallen; 27.10., 19.30 Uhr, Kulturzentrum Gare de Lion, Wil.

