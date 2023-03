Literatur Wörterhunger, verbotene und spät entdeckte Bücher: Vor dem St.Galler Festival Wortlaut erzählen drei Autorinnen von Lektüren, die sie geprägt haben «Hier geht’s lang! Mit Büchern von Frauen durchs Leben», aus diesem Buch wird Bestsellerautorin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich am Mittwochabend zum Auftakt des St.Galler Literaturfestivals Wortlaut im Stadthaus lesen. Wir haben drei Schriftstellerinnen, die ebenfalls zu Gast sein werden, gefragt, wie sie zu Leserinnen wurden. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lidija Burcak, Ana Marwan und Berta Thurnherr: Alle drei lesen am Samstag, 25. März, beim St.Galler Literaturfestival Wortlaut.

Elke Heidenreich, hier an den Solothurner Literaturtagen 2021. Bild: PD

«Sichtbarkeit und Literatur» wird Schwerpunktthema des 15. St.Galler Wortlaut-Festivals vom 22. bis 26. März sein; eine, die nicht mehr um Sichtbarkeit kämpfen muss, ist Elke Heidenreich. Auf Einladung des Literaturhauses Wyborada kommt die bekannte Autorin und Literaturkritikerin zu einem Festival-«Prolog» am Mittwoch, 22. März; die Veranstaltung ist unterdessen ausverkauft. In «Hier geht’s lang!» beschreibt Heidenreich, wie ihr Bücher von Frauen (aber auch von Männern) das Rüstzeug fürs Leben und für die lebenslange Freude an Auseinandersetzungen mitgegeben haben.

In drei kurzen Originalbeiträgen schildern die in Slowenien geborene Ana Marwan, 2022 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet, Lidija Burcak, Filmschaffende und schreibende Seconda, sowie die Diepoldsauer Mundartpoetin Berta Thurnherr ihren Zugang zur Literatur. Die drei Autorinnen lesen am Samstag, 25. März, beim Wortlaut Festival.

«Ich wollte lesen. Ich las die Buchstaben laut vor, bevor sie einen Sinn ergaben. Meine Mutter sagte, ich las im Hof in der Sommerhitze, in der sich die Erwachsenen zu einem Mittagsschlaf niedergelegt hatten, jeden Tag stundenlang die Zeitung laut vor, nachdem ich die Buchstaben gelernt habe. Ich kann mich daran nicht erinnern. Wahrscheinlich, weil ich im sinnlosen Zwischenraum geschwebt bin, in dem es keine Haken gab, an die man die Erinnerung aufhängen konnte.

Die in Slowenien geborene Autorin Ana Marwan. Bild: Gert Eggenberger/APA/APA

Dank dieses sturen Bedürfnisses, ins Unverständliche einzudringen, lernte ich in meinem Leben viele Sprachen. Aber eine gemeinsame Sprache mit anderen Menschen fand ich immer nur schwer. Das hakenlose Schweben ist mir geblieben. Der erste Satz, den ich auswendig gelernt habe, der in meinem Herzen geblieben ist, weil ich ihn par cœur lernte, war dieser von Samuel Beckett: ‹(…) weil man lange alleine umhergeirrt ist, ohne andere Gesellschaft als diese endlose Strassen, diesen Sand, diesen Steinkies, diese Sümpfe und Heidebüsche, als diese Natur, die fremden Gesetzen gehorcht, als hie und da einen Mitgefangenen, den man anreden, umarmen, melken und säugen möchte und an dem man mit bösem Blick vorübergeht, aus Furcht davor, dass er sich Vertraulichkeiten erlauben könnte.› Egal, wie ich mich ändere, der Satz wird bleiben. Als Haken.»

Ana Marwan (*1980) liest um 12 Uhr im Stadthaus St.Gallen aus ihrem Roman «Verpuppt».

«Gerne würde ich einen Text darüber schreiben, welche Schriftstellerinnen mein Leben geprägt haben. Dem ist aber nicht so. Zunächst einmal habe ich vor allem sehr viele Filme und Serien geschaut. Wenn ich gelesen habe, dann Männer: Kerouac, Hesse, Bukowski, Fitzgerald... von den Schullektüren ganz zu Schweigen: Bacon, Büchner, Kleist, Kant, Schiller, Goethe, Kafka, Morus, Schnitzler, Zweig, Molière, Wilde, E.T.A. Hoffmann (ungeordnete Liste, nicht komplett.... Ah doch, da war noch Ingeborg Bachmann, aber die hat mich damals, 17-jährig im KV, total gelangweilt).

Lidija Burčak Bild: Yves Bachmann

Es ist mir nicht einmal aufgefallen, dass wir fast ausschliesslich männliche Autoren gelesen haben, es war schlicht kein Thema, und ich finde es darum umso wichtiger, dass es heute eines ist. Frauen? Da waren zwei, die ich privat gelesen und die mich geprägt haben, wenn ich jetzt so schreibend überlege: Anne Frank und Waris Dirie. Die Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg und die weibliche Genitalverstümmelung waren Themen, die mir auf eindrückliche Weise von Schriftstellerinnen vermittelt wurden und die mich wütend gemacht haben. An einem Filmfestival für Dokumentarfilme habe ich einen Goodie-Bag mit der einfachsten und besten Aufschrift erhalten: ‹We need to see the world from as many perspectives as possible.› Genau.»

Lidija Burcak (*1983) liest um 18 Uhr in der Grabenhalle aus «Nöd us Zucker», einem Band mit Tagebuchauszügen, die sie zwischen 15 und 32 geschrieben hat.

Berta Thurnherr schreibt und performt in Diepoldsauer – «Tippilzuar» – Mundart. Bild: Benjamin Manser

«Meine Tante hatte Verwandte mit einer Buchhandlung im Allgäu. Von dort kamen wunderschöne Kinderbücher. Bei uns gab es so etwas nicht. Keine Kinderbücher – doch Lieder, Verse und Erzählungen lebten alltäglich in unserer Familie mit fünf Kindern. ‹Etwas von den Wurzelkindern› von Sibylle von Olfers faszinierte mich sehr, öffnete mir die Welt der Pflanzen. Begeistert suchte ich am Alten Rhein und auf dem Damm des Neuen Rheins Blumen. Am Neuen Rhein gab es Blumen wie sonst nirgends im Tal.

Im Hause meiner Grosstante Bäsi Katrii wohnten die Schwestern Lina und Mali. Lina las mir ein Gedicht, das ich nie vergass. ‹Blüht nun Kerbel hoch und breit›, so fing es an. Längst steht das hellblaue Büchlein in meiner Lyrikabteilung: Silja Walter, Gedichte, Die Arche 1950. Meine Mutter war Mitglied bei einem Buchclub. Etwa viermal im Jahr kam ein kleiner rundlicher Mann. Er erzählte von Neuerscheinungen. Mama bestellte jeweils ein Buch.

Dann gab es verbotene Bücher – Romane, die ich alle nachts las. Sie öffneten mir Welten fernab vom Rheintal. Alja Rachmanowas ‹Studenten, Liebe, Tscheka und der Tod› weitete meinen Erlebnisraum in Bereiche, die einem katholischen 12-jährigen Mädchen verschlossen waren. Ich war völlig fasziniert, frass gierig die Bücher meiner Mutter. Mit 14 Jahren durfte ich ein Jahr im Mädcheninternat leben. Mit grosser Freude tauchte ich ein in den Klang der französischen Sprache. Beim Schultheater spielte ich mit. Aber Bücher? Keine Bücher ausserhalb der Schule! Dafür viel Kirche, Rosenkranz und Beichten. Von Wörterhunger geplagt, las ich die Zeitungsabschnitte, die in einer Holzkiste an der Wand neben dem WC lagen. Alles ohne Zusammenhang - von Werbung bis Unglücksfälle und Verbrechen - aber Wörter!!

In den Herbstferien besuchte ich mit meiner Freundin die Olma. Kurz nach dem Eintrittstor gab es einen Bücherverkaufsstand. Ich kaufte die ‹Fromme Helene›, setzte mich auf eine Parkbank und versank in Wilhelm Buschs Poesie, seinen Rhythmus, seinen Humor. Mein Leben lang habe ich im Dorf zwischen dem Alten und dem Neuen Rhein gewohnt. Sprache und Musik haben mich immer wieder in andere Welten geführt. Nie hätte ich gedacht, dass es einmal Bücher geben wird, die meinen Namen tragen.»

Berta Thurnherr (*1946) liest um 15 Uhr in der Grabenhalle aus «Rundumm Rii – Tippilzuar Texte».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen