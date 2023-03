Literatur Wirbelsturm im Wasserglas: Elke Heidenreich las im restlos ausverkauften Festsaal des St.Galler Stadthauses – zwei allzu kurze Stunden lang Schriftstellerin am Tisch mit Wasserglas: Dieses Setting ist für viele der Inbegriff gepflegter Langweile. Nicht so, wenn Elke Heidenreich am Mikrofon sitzt – die langjährige Radiofrau und TV-Literaturkritikerin weiss, wie man ein Publikum geistreich bei Laune hält. So wurde der Auftakt des St. Galler Literaturfestivals Wortlaut am Mittwochabend im Stadthaus gleich zu einem ersten, kaum überbietbaren Höhepunkt. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 23.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Liebe muss immer im Raum sein – und Leidenschaft»: Nur eine von vielen Einsichten der Autorin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich, die sie auch live glaubwürdig ausstrahlt. Bilder: Michel Canonica

Sie sieht ein bisschen müde aus und leicht zerzaust, als sie kurz nach acht zusammen mit Literaturhaus-Leiterin Anya Schutzbach den pumpenvollen Festsaal im Obergeschoss des Stadthauses betritt. Wer jedoch würde einer Elke Heidenreich das übel nehmen?

Im Februar ist die Autorin, Literaturkritikerin und Publizistin (man könnte noch eine Menge anderer Tätigkeitsfelder aufzählen) achtzig geworden; ein wohlverdienter Ruhestand aber steht nicht auf ihrer Agenda. Und dass Bad-Hair-Days und quälende Minuten in Warenhaus-Umkleidekabinen zu Elke Heidenreichs wiederkehrenden Alltagserfahrungen gehören, weiss nicht nur, wer in den 80er- und 90er-Jahren regelmässig ihre Kolumne «Also ...» im deutschen Frauenmagazin «Brigitte» gelesen hat.

Zudem trügt der erste Eindruck ziemlich. Sie hat zwar eine Bahnfahrt von Bern nach St.Gallen hinter sich, doch das ist ja eine reine Erholungstour für eine Stammkundin der Deutschen Bahn. Wo sonst könnte sie all die Bücher lesen, wenn nicht in heillos verspäteten Zügen und tristen Bahnhofscafés? Auch der Empfang in St.Gallen war herzlich: Kaum ausgestiegen, sprach sie bereits ein Unbekannter auf dem Perron an: «Sie sind doch Elke Stratmann, oder?» Naja, genau genommen hiess die Stratmann Else – und war eine fürs Radio frei erfundene Figur.

Sie sprüht vor Lebens- und Leselust

Aber ein bisschen «Elke» steckte sicher in Else Stratmann, die in Deutschland jeder über vierzig aus besseren Radio- und Fernsehzeiten kennt. Mit ruhrpöttischem Witz kommentierte Heidenreich in dieser Rolle alles, was da an ihrem Fensterplatz vorbeispazierte, auch die Olympischen Spiele von Los Angeles und Seoul, 1984 und 1988. «Als es danach hiess ‹Else for President!›, wusste ich: Jetzt musst du aufhören», erzählt sie im sehr vergnüglichen Gespräch mit Anya Schutzbach. Gut die Hälfte des Abends nimmt dieses locker-geistreiche Hin und Her in Anspruch – weswegen nur bedingt von einer klassischen «Wasserglaslesung» die Rede sein kann.

Elke Heidenreich hätte auch einen grossen Saal gefüllt; die Lesung im St. Galler Stadthaus war seit langem restlos ausverkauft.

Ein Glück, denn gerade das zeichnet Elke Heidenreich aus: Dass sie nicht kommt, um ein paar vorbereitete Kapitel vorzulesen und möglichst viele Exemplare ihrer beiden Bücher «Hier geht’s lang!» (über die Bücher ihres Lebens) und «Ihr glücklichen Augen» (kurze Geschichten zu weiten Reisen) zu verkaufen.

Sondern um den Kontakt mit ihren Leserinnen und Leserinnen zu pflegen. Um ungemein spontan aus ihrem gar nicht so aufregend glamourösen, dafür hellwachen, für das Schöne und Gute sensiblen Leben zu erzählen. Und um die Erfahrung weiterzugeben, dass Lesen hilft. Immer. Dass Reisen guttut, aber nicht um der so genannten Sehenswürdigkeiten willen («Alles ist zu Tode geglotzt worden», zitiert sie D.H. Lawrence). Sondern um wieder gern und anders zu Hause anzukommen.

Im Gesprächs-Pingpong mit Literaturhaus-Leiterin Anya Schutzbach (rechts) spielt Elke Heidenreich die Bälle auch gern ins Publikum.

Es ist ein geistreiches Vergnügen, den beiden Leserinnen Elke Heidenreich und Anya Schutzbach beim Dialog-Pingpong zuzuhören – und zuzuschauen. Denn Elke Heidenreich, kaum sitzt sie am Mikrofon im Schein der Leselampe in diesem Prachtsaal intimer Festlichkeit, strahlt wie ein Weihnachtsbaum. Sie sprüht, dezent gekleidet (ihre Freundin Inge Feltrinelli selig hätte gesagt: «so mausig»), vor Lebens- und Leselust; verflogen ist jeder Rest von Reisemattigkeit.

Und Anya Schutzbach spielt die Bälle schnell, mit leichter Hand – den einen oder anderen schmettert ihr populärer Gast dann auch mit Freuden ab ins Publikum. Ein wunderbares Miteinander ergibt sich in den kurzweiligen zwei Stunden.

Ja, man würde Elke Heidenreich hinterher gerne mit nach Hause nehmen, weiterplaudern wie mit einer guten Bekannten. Oder mit ihr an die Expo gehen, in die Zürcher Frauenbadi, wenn’s sein muss sogar nach Peking oder Berlin. Doch unterwegs sein, auch das spürt jede und jeder an diesem geselligen Abend, ist wie das Lesen: Allein berührt es tiefer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen