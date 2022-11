LITERATUR «Ohne meine Anorexie bin ich ein Nichts»: Die St.Galler Künstlerin Andrea Martina Graf liest im Lagerhaus Die Autorin Andrea Martina Graf erforscht die Randzonen der Sprache. Dafür hat sie 2022 einen Werkbeitrag der Stadt St.Gallen erhalten. Kommenden Donnerstag tritt sie im Museum im Lagerhaus auf, zusammen mit der Musikerin Brigitta Gehrig. Gabriele Barbey 21.11.2022, 12.00 Uhr

Andrea Martina Graf liest am Donnerstag im Museum im Lagerhaus Texte über ihre Magersucht. Bild: Arthur Gamsa

Zuoberst in einem St.Galler Altstadthaus wartet Andrea Martina Graf und führt die Besucherin in die Wohnung ihrer verstorbenen Eltern, wo sie nun allein lebt. In der Stadt ist sie eine bekannte Erscheinung, klein, schmal, langes, graubraunes Haar und eine John-Lennon-Brille als Markenzeichen. Unvergesslich, wie sie 2013 ihre Sprechoper «Die Entsorgung von all dem Zeugs» vortrug – aus einer grossen Partitur, erschienen in der Verlagsgenossenschaft St.Gallen. Mit einem furiosen Mix aus Text und Ton (damals mit Brigitte Meyer) verblüffte sie damals das Publikum. Wie die Laute aus Grafs aufgerissenem Mund kamen, aus dem Gesicht mit den eingefallenen Wangen, das war wie «Der Schrei», das leibhaftige Gemälde von Edvard Munch.

Grenzgängerin zwischen Kunst und Magersucht

Den Werkbeitrag der Stadt St.Gallen 2022 bekommt Andrea Martina Graf, weil sie erforscht, «wo Sprache noch Sprache, aber auch bereits Musik oder Geräusch ist», wie es in der Medienmitteilung heisst. Graf ist eine Grenzgängerin – zwischen Kunst und Magersucht. Es begann in den Sommerferien 1979, sie war 16 und in einer Sinnkrise. Gleichzeitig wollte sie wie ihre Freundinnen in Jeansgrösse 36 passen. Also begann sie, zu fasten, eine gute Erfahrung, die sich aber schnell zur Sucht entwickelte.

Autoren wie Proust, Kafka, Virginia Woolf, auch Helen Meier seien zeitweise magersüchtig gewesen. Ist es eine Krankheit von Intellektuellen, Privilegierten, Verwöhnten? Andrea Martina Graf redet lieber von Menschen auf der Suche nach Spiritualität, nach Gott. Im Jahr 1985 erschien Grafs «Suppenkasperin» als Fischer-Taschenbuch. Die 22-Jährige outete sich als Magersüchtige, womit sie ein Tabu brach. Den Buchtitel schaute sie bei Heinrich Hoffmann ab, dem «Struwwelpeter»-Autor aus dem 19. Jahrhundert. War der Suppenkaspar etwa magersüchtig? Jedenfalls einer der streikte, ein Rebell. Heute sagt Graf:

«Nimmt man den Magersüchtigen das Hungern weg, bricht die Welt zusammen. Nimmt man ihnen das Hungern nicht weg, sterben 15 bis 20 Prozent.»

Monika Jagfeld, Leiterin des Museums im Lagerhaus, hat die Selbstporträts der Norwegerin Lene Marie Fossen nach St.Gallen geholt. Unter dem Titel «Human» werden grossformatige Fotos der Künstlerin gezeigt, die sich selbst ins Bild setzt, die nur noch Haut und Knochen ist. Im Dokumentarfilm sagt Fossen, sie habe Angst davor, gesund zu werden und keine gute Künstlerin mehr zu sein.

Graf, die sich eine Identität als Schreibende aufgebaut hat, spitzt es zu: «Ohne meine Anorexie bin ich ein Nichts.» Die aktuellste Variation ihrer schriftstellerischen Arbeit, die «Anorexie Fragmente», wird sie im Lagerhaus präsentieren, zusammen mit der Stimmkünstlerin Brigitta Gehrig. «Fossens Fotos triggern mich», sagt Graf. Wie sie den Verfall ästhetisch inszeniere, in diesen morbiden Räumen auf der Insel Chios, das sei «verflucht verführerisch», sagt Andrea Martina Graf über Lene Marie Fossen, die 2019 gestorben ist.

«Ano Rex, König Arsch – Anorexie-Fragmente»: Musikalische Lesung von Andrea Martina Graf und Brigitta Gehrig. Do., 24.11., 18.30 Uhr. Museum im Lagerhaus St.Gallen (www.museumimlagerhaus.ch).