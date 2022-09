LITERATUR Neue Lyrik des Andwiler Autors Clemens Umbricht: «Ich schreibe aus einem inneren Bedürfnis heraus» Seit 1980 hat der Ostschweizer Autor und Verlagsleiter Clemens Umbricht mehrere Gedichtbände publiziert und stellt nächsten Samstag in der St.Galler DenkBar sein neues Buch «Das Alphabet des Archaeopteryx» vor. Karsten Redmann Jetzt kommentieren 19.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Ostschweizer Autor Clemens Umbricht. Bild: Ralph Ribi

Es ist früher Nachmittag. An die Fensterscheibe trommelt der Regen. Clemens Umbricht legt seinen orangefarbenen Gedichtband mit dem kryptischen Titel «Das Alphabet des Archaeopteryx» zur Seite, erklärt, dass es sich beim Titel um einen Verweis auf den sogenannten Ur-Vogel, einen Dinosaurier mit Federn, handelt, dem der evolutionäre Sprung leider nicht geglückt sei, und nennt als seine literarischen Vorbilder Autorinnen und Autoren wie Paul Celan, Elizabeth Bishop und Mark Strand. Auch fällt der Name des jungen US-amerikanischen Autors Ocean Vuong, dessen Gedichte er grandios findet: «Ungeheure Sprachbilder sind das», meint er.

Humorvolle und hintersinnige Gedichte

Auf die Frage, warum er denn selbst Gedichte verfasse und was ihm das Schreiben bedeute, antwortet er: «Ich schreibe aus einem inneren Bedürfnis heraus. Und weil ich nach jedem Gedicht das Gefühl habe, mehr verstanden zu haben.» Ob er dann nicht lieber mehr Zeit für sein literarisches Schaffen zur Verfügung hätte, statt in einem Vollzeitpensum als Verlagsleiter zu arbeiten? Er meint unumwunden, dass ja gerade dieser Umstand seiner kreativen Arbeit förderlich sei und er das Spannungsverhältnis zwischen Erwerbsarbeit, seinen vielen Reisen und dem Schreiben schätze.

Den Grossteil der jetzt vorliegenden Gedichte hat der beim Teufener Verlag A. Vogel AG arbeitende Autor vor zwei Jahren während einer einmonatigen Auszeit verfasst. Nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit konnte er damals wählen zwischen einer Geld- oder einer Zeitprämie. Kurzentschlossen hat er sich für letztere entschieden und es nicht bereut. Das Ergebnis seiner intensiven Arbeit kann sich sehen lassen: Im Ostschweizer Caracol Verlag sind auf 112 Seiten hintersinnige und mitunter humorvolle Gedichte über imaginäre Reisen in verschiedene Erdteile und Epochen entstanden. So beruht das Gedicht «Cape Reinga», welches den gleichnamigen Ort in Neuseeland zum Thema hat, auf einer im Jahr 1986 durchgeführten Reise. Im Gedicht heisst es:

Clemens Umbrichts neue Gedichte sind im Caracol Verlag erschienen. Bild: PD

«Das Licht schien im Dunst der tosenden Wassermassen / aufgeladen von einer Helligkeit, in der selbst / die Schafe, wenn man sich nach ihnen umdrehte, / wie Gischtflocken über die Hänge stoben.»

Neben der zeitlichen Distanznahme, die für sein Schreiben notwendig ist, arbeitet der in Andwil ansässige Lyriker nach der immer gleichen Methode: Erst tippt er die Gedichte in seinen PC, druckt diese dann aus und klebt sie in sein Notizbuch. So füllt sich das Buch nach und nach, wobei es vorkommen kann, dass auf einer Seite zehn unterschiedliche Gedichtvarianten übereinander geklebt sind, und es am Ende, beim erneuten Hervorholen, ein letztes Abwägen braucht, welche Fassung Bestand haben soll.

Umbrichts Gedichte sind auch von Kunstwerken inspiriert

Einige Gedichte des 62-Jährigen handeln auch von Kunstwerken, die er als Ausgangspunkte für seine imaginären Reisen nutzt; wobei es ihm wichtig ist, anzumerken, dass es ihm nicht um reine Bildbeschreibungen gehe, sondern um Untersuchungen der eigenen Wahrnehmung. Auf die Bitte hin, eines dieser Gedichte vorzulesen, entscheidet er sich für «Bois de Boulogne», bei dem er, wie er sagt, als Autor weit über das konkrete Bildmotiv hinausgeht und dem Maler Vallotton eine aktive Rolle zuweist:

«Er, der Maler, ist der Lauscher im Gedicht. Aufgrund dessen kommt es zu einer Überschreitung der Realität des Bildes.»

Im Gedicht heisst es: «Der Realismus, flüsterte sie, ohne / ihn anzusehen, erzählt stets die Geschichte / der Anderen.» Es sind gerade diese Überschreitungen, die Lust auf mehr machen.

Buchvernissage: Samstag, 24. September, 17 Uhr, DenkBar (Gallusstrasse 11, St.Gallen), Anmeldung erforderlich: anmeldung@caracol-verlag.ch; Buch: Clemens Umbricht: Das Alphabet des Archaeopteryx. Caracol Verlag, 112 Seiten, Fr. 20.–

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen