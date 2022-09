«Leoparda», der erste Roman der Thurgauerin Anja Schmitter.

Literatur «Meine Figuren unterhalten sich in meinem Kopf»: Im Débutroman der Thurgauerin Anja Schmitter verwandelt sich eine Frau in ein Raubtier Anja Schmitter ist nicht nur als Autorin tätig, sondern auch als Journalistin und Dramaturgin, wie kürzlich beim Stück «Lysistrata» des Kreuzlinger Seeburgtheaters. Mit «Leoparda» erscheint nun ihr erster Roman beim Lenos-Verlag. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Anja Schmitter ist in Münsterlingen aufgewachsen und lebt heute in Zürich. Bild: Reto Martin

Hunderte von Verlagen anschreiben und monatelanges, banges Warten: Der Weg zum ersten Roman ist für viele Autorinnen und Autoren steinig. Damit rechnete auch Anja Schmitter. Umso überraschter und erfreuter war sie, als der Basler Lenos-Verlag bereits nach zwei Wochen zusätzlich zur Leseprobe das gesamte Manuskript verlangte. «In der Leseprobe waren natürlich meine besten Textstellen. Ich dachte, wenn sie jetzt alles lesen, bemerken sie, dass ich nicht schreiben kann», erinnert sich die 29-Jährige. Davon, dass Anja Schmitter sehr wohl schreiben kann, können sich Leserinnen und Leser selbst überzeugen: Am Dienstag ist ihr Débutroman «Leoparda» erschienen.

Emanzipation zur Leopardin

Darin geht es um die 25-jährige Kleo, die als Lehrerin ein angepasstes Dasein führt und nicht so recht weiss, was sie im Leben eigentlich möchte. In einem heissen Sommer fängt sie sich einen schlimmen Sonnenbrand ein, aus dem sich ein fleckiges Muster bildet. Die Flecken bleiben und ihre Zähne werden immer spitzer und schärfer. Immer mehr beginnt Kleo, einer Metamorphose gleich, sich in eine Leopardin zu verwandeln. Als Raubkatze sucht sie die Menschen aus ihrer Vergangenheit heim: Das Tinder-Date, das übergriffig wurde, ihre Ex-Psychologin und beste Freundin, die sie ständig belehrt, sowie ihre Schülerinnen und Schüler, deren Teilnahmslosigkeit sie ärgert.

«Raubkatzen sind mit etwas Exotischem konnotiert und symbolisieren für mich eine Art Ausbrechen, etwas, das man nicht beherrschen kann.»

So schildert die Autorin ihre Faszination für die Tiere und ergänzt: «Mal sind sie träge und faul, dann wieder wild. Einfach unberechenbar.» Als Kind waren Tiger ihre Lieblingstiere. Bei Zoobesuchen war sie von den majestätischen Grosskatzen beeindruckt, jedoch auch traurig über deren engen Käfige.

Die Verwandlung zum Leoparden hatte sie im Roman nicht geplant. «Das hat sich so entwickelt. Ich wollte ursprünglich einen Reiseroman schreiben, doch die Pandemie machte mir einen Strich durch die Rechnung», erzählt Schmitter, die in Münsterlingen aufgewachsen ist und heute in Zürich lebt. «Es ist kein Rachefeldzug, den Kleo unternimmt, sondern vielmehr eine Emanzipation. Nicht nur gegenüber den Männern, sondern in allen Bereichen ihres Lebens: im Job, in der Liebe, gegenüber ihren Freunden und Eltern», sagt die Autorin.

Angst vor dem Scheitern

Geschrieben hat Anja Schmitter schon als Kind. «Ich liebte es, mir Geschichten auszudenken und aufzuschreiben», erinnert sie sich. Doch während der Pubertät und auch während ihres Germanistikstudiums formulierte sie die Geschichten nur noch im Kopf. «Ich dachte, solange ich sie nicht aufschreibe, kann ich nicht scheitern.» Erst vor etwa fünf Jahren begann sie wieder damit. «Die Literaturwissenschaft war mir dann doch zu wenig praktisch, ich wollte selber schreiben», sagt sie. 2019 begann sie ihr Masterstudium in Literarischem Schreiben an der Hochschule der Künste Bern, währenddessen begann sie die Arbeit an «Leoparda».

Anders als viele ihrer Autorenkolleginnen und -kollegen fängt Anja Schmitter meist mit dem Schreiben von Dialogen an:

«Ich höre die Figuren in meinem Kopf miteinander sprechen. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich liebe es und für die Arbeit ist es praktisch.»

Das Dialogschreiben kommt ihr auch bei ihrer Arbeit für die Bühne zu Gute. Vor kurzem hat sie als Dramaturgin für das Kreuzlinger Seeburgtheater die weibliche Perspektive ins Stück «Lysistrata» gebracht, das Giuseppe Spina geschrieben und inszeniert hatte. Für den Verein Ausbruch schrieb sie Stücke, die mit Strafgefangenen inszeniert wurden. «Ich ging von ihren eigenen Dialogen aus Improvisationen aus und versuchte, in ihrem Slang zu schreiben.»

Anja Schmitter: Leoparda. Lenos, 226 S., Fr. 26.50. Bild: PD

Wandlung ins Surreale

Anja Schmitter schreibt nicht nur literarisch und szenisch, sondern auch journalistisch. Vor einem Jahr erschien ihre Reportage «Bosnische Tagebücher» im Magazin «Reportagen». Darin schildert sie, wie ein Bosnier das Schicksal seines Vaters, der Srebrenica überlebt hat, in einem Dokumentarfilm thematisiert.

«Ich liebe beide Arten des Schreibens: Bei der Reportage muss ich nichts erfinden, beim Roman habe ich dafür mehr Freiheiten, es muss aber am Ende alles aufgehen.» In «Leoparda» spielt sie ebenfalls mit dem Wechsel zwischen realistischen Szenen und dem Surrealen. «Es war spannend, auf diesem Grat zu gehen. Ob es mir gelungen ist, müssen die Lesenden beurteilen.»

Lesung im Literaturhaus Thurgau, Gottlieben, 2. Oktober, 11 Uhr.

