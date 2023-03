LITERATUR Die Gedanken sind die Fixsterne: Die Kulturkosmonauten gründen in St.Gallen eine spezielle Bibliothek Kübra Gümüşay eröffnet in St.Gallen mit einer Lesung aus ihrem Bestseller «Sprache und Sein» die neue kosmonautische Bibliothek. Die Kulturkosmonauten erforschen seit 2016 den unendlichen Raum des künstlerischen Ausdrucks. In der neuen Bibliothek soll auch erkundet werden, wie diverse Menschen eine gemeinsame Sprache finden können. Eva Bachmann Jetzt kommentieren 20.03.2023, 12.00 Uhr

Die Autorin Kübra Gümüşay eröffnet am Mittwoch die neue kosmonautische Bibliothek. Bild: PD

«Wenn ich, eine sichtbare Muslimin, bei Rot über eine Strasse gehe, gehen mit mir 1,9 Milliarden Muslime und Musliminnen bei Rot über die Strasse. Eine ganze Weltreligion missachtet gemeinsam mit mir die Verkehrsregeln.» Diese Episode schildert Kübra Gümüşay in ihrem Buch «Sprache und Sein». Sie macht damit deutlich, was es heisst, zu einer Gruppe von «Benannten» zu gehören. Diesen «Benannten» wird ihre Individualität abgesprochen, sie sind keine Menschen mit Vorzügen und Fehlern, mit Interessen und Abneigungen, sondern immer nur Vertretende einer bestimmten Gruppe.

«Sprache und Sein» erschien 2020 und stand wochenlang auf den Bestsellerlisten. Es ist ein Buch, das an vielen Beispielen aufzeigt, wie Sprache unser Denken prägt und wie Wörter einschliessen oder ausgrenzen. Und es denkt über eine inklusive Sprache nach. Eine Lesung von Kübra Gümüşay wird nun in St.Gallen die neue «Kosmonautische Bibliothek» eröffnen. «Das Buch spricht Grundgedanken an, die uns bei den Kulturkosmonauten täglich beschäftigen», sagt die Kuratorin Barbara Tacchini zu diesem Auftakt: «Wie denke ich? Wie spreche ich? Wie kann ich eine Sprache mitkreieren, die niemanden ausschliesst?»

Die kosmonautische Bibliothek muss man sich nicht als Haus mit Bücherregalen vorstellen. Sie ist eher eine Geschichtensammlung. «Geschichten und Stoffe interessieren uns, weil sie uns prägen und durchs Leben begleiten», erklärt Tacchini. Es ist, als ob die Kosmonauten für einmal den Blick statt in den weiten Himmel auf ihre Füsse richten würden, um zu schauen, auf welchem gemeinsamen Boden sie stehen. In der Bibliothek soll in verschiedenen Formaten erkundet werden, wie diverse Menschen im Erzählen eine gemeinsame Sprache finden können.

Die kosmonautische Bibliothek ist eine neue Initiative der St.Galler Kulturkosmonauten. Seit 2016 erarbeitet unter der künstlerischen Leitung von Pamela Dürr ein Team von Regisseuren, Tänzerinnen, Schauspielern, Filmerinnen zusammen mit Gruppen von Jugendlichen in zehntägigen Workshops, wie sie ihre Gedanken und Wünsche künstlerisch gestalten und gemeinsam auf der Bühne zum Ausdruck bringen können.

Barbara Tacchini erzählt, wie aus der Arbeit zum Beispiel mit Teilnehmenden des Integrationskurses am Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen das wöchentliche «Montagstraining» entstand, in dem eine diverse Gruppe von Jugendlichen immer weiter nach gemeinsamen künstlerischen Sprachen sucht.

Hier setzt die kosmonautische Bibliothek an. Das Gravitationszentrum dieses Kosmos sind Geschichten aus Wörtern und mehr. Mit einem sprachlich-musikalischen Austausch von Kübra Gümüşay, dem Oud-Spieler Christian Berger und dem Schlagzeuger Dominic Doppler wird die Bibliothek eröffnet. Im Juni folgen dann die «Klangsamkeiten» mit Musik- und Figurentheater ohne Worte ums Feuer im Lattich St.Gallen. Im September gibt es «Kosmische Magnetfelder» mit Lieblingsbüchern der kosmonautischen Community im Sitterwerk. Und den Abschluss des ersten Jahres macht im November ein Zine-Workshop auf dem Berg im Alpenhof.

Wichtiger als Bücher aus Papier und Pappe sind in dieser kosmonautischen Bibliothek also Geschichten und Gedanken. Sie sind die Fixsterne, die Menschen durch ihr Leben leiten. Wer bin ich? Wer bist du? Was bewegt uns? Mit solchen Fragen geht ein neuer Kosmos auf.

Mittwoch, 22. März, 19 Uhr, Raum für Literatur, Hauptpost, St.Gallen; www.kulturkosmonauten.ch.