Literarisches Jahresheft Ein Glanzstück avantgardistischer Grafik: Der neue Jahrgang des «Mauerläufers» spiegelt eine lebendige Literaturlandschaft 78 Autorinnen und Autoren aus der Bodenseeregion haben Beiträge zur neu erschienenen Nummer 8 des literarischen Jahresheftes «Mauerläufer» geschrieben. Viele der Prosatexte und Gedichte sind bravourös – und das Layout wirkt wild und surreal. Charles Linsmayer

Urs Kupferschmied: Reverb, 2019 – eine Bilddoppelseite zum Kapitel «Hatten wir mal eine Sekunde ohne Kunst» im neu erschienenen «Mauerläufer» Nr. 8. Bild: Edition Mauerläufer

«Strom/Strömung» ist das achte literarische Jahresheft des «Mauerläufers» betitelt: Liest man das Vorwort der in Konstanz lebenden Autorin Chris Inken Soppa, so sind die Schwierigkeiten beim Anordnen der Texte und Verse durchaus nachvollziehbar. 78 Autorinnen und Autoren haben zur aktuellen Ausgabe beigetragen, und das Spektrum an thematischen Assoziationen ist mannigfaltig. Es reicht von «Waffenströmen» über «Ströme Flüchtiger» bis zu «strömenden Nasen oder auch nicht». Neben Chris Inken Soppa gehören Oliver Gasser, Larissa Schleher, Volker Sieber, Hanspeter Wieland und als einziger Schweizer) Niels Zubler zur neu gebildeten Redaktion des Heftes.

Kapitelüberschriften wie «Sorry, ihr Viecherle» (über Tiere) oder «wird das Holzhaus ja schwimmen auch bachunter» (über Naturkatastrophen) verleihen dem «Mauerläufer» diesmal einen surreal-dadaistischer Einschlag, der durchaus mit dem Layout konform geht. Entworfen hat es die mit zur Redaktion gehörende Eva Hocke, und es macht das 302-seitige Heft zu einem wild-exzentrischen Glanzstück avantgardistischer grafischer Formgebung.

Lesenswerte Prosatexte von Ruth Erat, Rainer Stöckli, Margrit Koemeda

Wer sich in die abgedruckten Beiträge vertieft, vergisst allerdings schon bald das Design und die etwas erzwungenen Zusammenhänge und sieht sich mit einer erstaunlichen Fülle von geglückten, bravourösen Texten und Versen konfrontiert. Da ist etwa Ruth Erats Erzählung «Im Strom», die eine junge Frau auf psychologisch feinsinnige Weise vor eine schwierige berufliche Entscheidung stellt. Oder Hajo Fickus' Bibelexegese «Unterwegs», die aus den drei Weisen aus dem Morgenland heutige orientierungslose Menschen macht.

Rainer Stöckli wird mit «Bach – Fluss – Strom: Laufwasser und sein Lob» dem Titel des Jahrbuchs auf klug enzyklopädische Weise gerecht, während Christian Leroy («Das Meer und ich weiss es endet») und Larissa Schleher («Drei Burger für umme») zärtliche Liebesszenen unter ganz jungen Liebenden beisteuern und Margit Koemeda mit ihrer «Sommerfantasie» ein Stück intensive Bodenseepoesie einfängt.

Barbara Ehrmann: Videostills von Unterwasserfilmen seit 2014. Bild: Edition Mauerläufer

Peter Blickle erzählt in «Homo numericus» auf spannende Weise, was passiert, wenn ein armer Schlucker über Nacht Millionär wird. Ein erzählerisches Glanzstück liefert auch Katrin Seglitz mit «Dann versuche ich es erneut»: Es ist der innere Monolog einer Schwimmerin, die im Indischen Ozean in eine starke Strömung gerät und um ihr Überleben ringt, während im Kopf frühere Erlebnisse und Begegnungen an ihr vorbeiziehen.

Jochen Kelter blickt in «Charon» zurück auf die Pandemie

Auch wenn sie weniger Platz einnehmen, haben die lyrischen Beiträge doch ein ebenbürtiges Gewicht. Wobei, wie bei Hans Gysis «schau» oder Irène Bourquins «Fliessend», ein paar karge Zeilen eine abgründig tiefsinnige Bilderwelt evozieren können, eine lyrische Reminiszenz wie Wolfgang Haenles «Badekarren» ganz plastisch einen leuchtenden Sommertag am See evoziert und Jochen Kelters «Charon» auf grossartige Weise nochmals auf die Corona-Epidemie und ihre Nähe zum Tod zurückkommt.

Mauerläufer. Literarisches Jahresheft 2022. Strom/Strömung. 302 Seiten, Fr. 15.– Bild: Mauerläufer

Es gibt aber auch ganze Gedichtzyklen wie Hansjörg Quaderers «fluviales anzetteln», eine Komposition, die den Titel «Strom/Strömung» bis in die feinsten Verästelungen hinaus zum Tragen bringt, oder Eva Christina Zellers dunkle Utopie «Livisch oder Die Sprache der Boote», in welcher alles, was in den letzten Monaten an Bedrohlichem über Europa sichtbar wurde, in den Untergang des erfundenen livischen Dorfes Mazirbe gebannt ist. «unter der russischen herrschaft / durften die männer nicht fischen / mit ihren booten starb livisch» heisst es da, «gekreuzt mit dem rückgrat der boote /liegen an land / tote fische den mund geöffnet». Und «ohne Vorwurf», aber in sprachlicher und dichterischer Wucht erfolgt gegen Schluss wie ein Menetekel die Drohung: «wie das livische unterging / werdet ihr auch untergehen».

Insgesamt ist der achte «Mauerläufer» ist ein spannendes, kluges, Lesebuch, in dem sich die Bodenseeregion einmal mehr als ein literarisch vielfältiges, vitales und innovatives Gebiet präsentiert. 2023 soll es dann mit dem Thema «Auskünfte, Ankünfte, Zukünfte» weitergehen.

