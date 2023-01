Thomas Hürlimann las in St.Gallen aus "Der rote Diamant"

Lesung Auf Schatzsuche in schwarzer Kutte: Thomas Hürlimann las in St.Gallen aus seinem neuen Roman «Der rote Diamant» Dass Fiktion wahrer sein kann als die Wirklichkeit, hat Thomas Hürlimann als kleiner Bub auf einer Zugfahrt nach St.Gallen entdeckt – dies und weitere spannende Geschichten aus dem Alltag eines vielfach preisgekrönten Autors liess sich Hürlimann bei seiner Lesung in der St.Galler Buchhandlung Lüthy entlocken. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 22.01.2023, 12.00 Uhr

Im Gespräch mit Moderatorin Luzia Stettler in der Buchhandlung Lüthy kommt Thomas Hürlimann schnell ins Fabulieren – lesen kann man sein Buch schliesslich auch zu Hause. Bilder: Reto Martin

Schön wäre es ja gewesen, im Eingang zur Bücherarche von einem halbwüchsigen Pantoffeldiener empfangen zu werden. Einem Jüngling, der stumm am Boden kniet, der Besucherin für einen Stundenlohn von 50 Rappen Filzfinken überstreift und dabei einen verstohlenen Blick unter den Rock riskiert. Doch das sind tempi passati. Aufbewahrt und zu Literatur veredelt hat sie Thomas Hürlimann, Neffe des einstigen Stiftsbibliothekars Johannes Duft, vor mehr als zwanzig Jahren in der Novelle «Fräulein Stark».

Nicht alle in St.Gallen waren damals amüsiert; der Onkel schrieb eine gelehrte Gegendarstellung und hatte sich doch eigentlich, da ist sich Hürlimann sicher, in der Erzählung gut getroffen gefühlt. Zum neuen, im Herbst 2022 erschienenen Roman «Der rote Diamant» ist «Fräulein Stark» so etwas wie die Vorgeschichte, das heitere St.Galler Präludium.

Erzählhumus für viele Romane

Nach dem Sommer als Pantoffelministrant begann für den 1950 in Zug geborenen Autor die Internatszeit im Kloster Einsiedeln – Erzählstoff für ein ganzes Autorenleben. Nun ist es ein Thriller geworden: Die Jagd nach einem vermeintlich im Kloster versteckten Juwel aus dem Kronschatz der Habsburger hält die Zöglinge der Stiftsschule in Atem. Da macht es nichts, dass die Lesung nicht in barocker Umgebung, nicht in der um diese Jahreszeit ohnehin bitterkalten Stiftsbibliothek stattfindet. Sondern in der vergleichsweise nüchternen Buchhandlung Lüthy an der Multergasse - wo man nach Ladenschluss zumindest im Parterre klösterliche Stille vorfindet.

Eine Etage weiter oben ist bald ein lebhaftes Gespräch im Gange, moderiert von Luzia Stettler. Bis vor kurzem war sie beim Schweizer Radio SRF2 regelmässig in der Sendung «52 beste Bücher» zu hören, und so gestaltet sie auch den Abend in St.Gallen. Sie führt in die Geschichte ein, stellt Fragen, die Thomas Hürlimann ins Fabulieren bringen. Die zwei Auszüge aus «Der rote Diamant» sind danach eher eine kleine Zugabe. Als Appetizer für jene, die sich noch auf die Lektüre freuen dürfen. Oder als Nachklang, wenn man das Leseglück schon hatte.

Im Club der toten Dichter

Eingerahmt wird Hürlimann dabei von toten Dichtern: Im «2-D-Café» hat Thomas Hürlimann links hinter sich Virginia Woolf, rechts William Shakespeare. Wie literarische Schutzpatrone schauen sie während der Lesung von der Wand herab, die Buchumgebung ist freilich etwas bodenständiger. Man sitzt bei der Abteilung Haustiere, blickt auf Neuerscheinungen wie «Hundesprechstunde».

Zwischen Kaffeebar, New Adults und Büchern wie «Hundesprechstunde»: Fragen an einen Autor in den Fussstapfen von Gottfried Keller.

Aber auch das spielt keine Rolle, denn das Literaturgespräch ist fesselnd, weit über die Diamantenjagd hinaus. So lässt sich Hürlimann etwa die Erinnerung an seine Initiation als Geschichtenerfinder entlocken. Als kleiner Bub war er allein im Zug zu den Grosseltern gereist und nach starkem Schneefall viel zu spät in St.Gallen angekommen. «Wir sind über Moskau gefahren», das entsprach zwar nicht der Wirklichkeit, überzeugte aber zumindest den Grossvater: «Wenn Tommeli das sagt, wird es schon stimmen.» Fiktion ist, was man sich gerne vorstellt.

Später lernte Hürlimann, dass es zum Schreiben auch Geduld braucht, Ausdauer, «denn es fliesst ja nicht immer und entwickelt sich nicht von selbst». Er schrieb Passagen, die ihn zu Tränen rührten, bei Goethe oder Gottfried Keller ab - um den Tricks der Meister auf die Schliche zu kommen. Und dass der neue Roman so fesselnd ist, verdanken Hürlimanns Leser seiner schweren Krankheit. In schlaflosen Spitalnächten in Bücher seiner Jugend versunken, habe er sich geschworen: «Wenn ich hier noch einmal herauskomme, schreibe ich nur noch spannende Bücher.»

