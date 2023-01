Lesung «An einem Körper wie meinem ist alles politisch»: Kim de l'Horizon las in St.Gallen, zwei Schauspielerinnen performten Szenen aus einem neuen Stück des Autors Kim de l'Horizon, ausgezeichnet mit dem Schweizer und dem Deutschen Buchpreis 2022, sitzt derzeit auf vielen Bühnen. Dem Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe «Loot» von Literaturhaus und Theater St.Gallen bescherte der Auftritt des literarischen Senkrechtstarters eine ausverkaufte Lokremise. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 27.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Pause signierte Kim de l'Horizon unzählige «Blutbuch»-Exemplare – und flirtete mit dem Publikum. Bilder: Arthur Gamsa

Anya Schutzbach, Leiterin des Literaturhauses St.Gallen, hat es leicht an diesem Abend. Zum einen muss sie die Person neben sich, die gerade auf amüsante Weise versucht, eine bequeme, aber nicht allzu gechillt wirkende Haltung im Clubsessel einzunehmen, niemandem im Publikum vorstellen. Um den Namen Kim de l'Horizon nicht irgendwo gehört oder gelesen zu haben, müsste man mit Scheuklappen durch die Welt spazieren. Selbst wer sich nicht speziell für Literatur interessiert, wird wissen, dass de l'Horizons Roman «Blutbuch» kurz hintereinander zwei bedeutende Literaturpreise geholt hat, «als erstes Buch einer non-binären Person», wie gern etwas betulich formuliert wird.

Auch darum beneidet man Anya Schutzbach, die im ersten Teil des neuen Veranstaltungsformats «Loot» – einer Verbindung von Lesung, Talk und halbszenischer Präsentation – mit Kim de l'Horizon plaudert: Sie kann einfach «Du» sagen und muss in der auf drei grammatische Geschlechter beschränkten deutschen Sprache nicht mühsam nach Alternativen für «er», «sie» oder «es» suchen. Wobei sich Letzteres von selbst verbietet. Es sei denn, man will provozieren, wie alt Bundesrat Ueli Maurer.

Fluides Schreiben und Auftreten

Mit seiner Äusserung, es sei ihm egal, ob künftig eine Frau oder ein Mann sein Amt übernehme, «Hauptsache kein Es», hatte Maurer die weit verbreitete Transphobie bestätigt, gegen die Kim de l'Horizon anschreibt. «Blutbuch» ist aber kein Manifest, keine Kampfschrift, sondern ein aufregendes Stück Literatur, stilistisch und sprachlich fluid wie die Person, die gut zehn Jahre lang daran gearbeitet, das Werk im Fluss gehalten hat.

Der Style, die Kleidung sind politisch, Kim de l'Horizons «Blutbuch» auch – aber zudem ein aufregendes, sprachstarkes Stück Literatur.

Kim de l'Horizon ist ein Gesamtkunstwerk und «Medium», eine Dauerperformance – das zeigt sich an dem Abend. Die genderfluide äussere Erscheinung ist ein Akt der Selbstbefreiung, zugleich ein Statement für die Freiheit anderer. So war es auch bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises im Oktober: Vor laufenden Kameras rasierte sich Kim de l'Horizon aus Solidarität mit den Frauen in Iran die Haare ab. «Irgendwie ist alles politisch an so einem Körper wie meinem», mit dieser Antwort war zu rechnen.

Dafür überraschte aber die Eingangsperformance. Schon mal von Niklaus Morer gehört, beispielsweise? Als «Hexer von St.Gallen» wurde er 1617 durch die pittoreske Stadt gezogen, gerädert, hingerichtet. Wo immer Kim de l'Horizon auftritt, gibt es solche drastischen Geschichten – und es entstehen wilde, heftige, lautmalerische Gedichte wie Zauber- und Beschwörungsformeln. «Blutbuch» war nur der Anfang, im Strom eigener Erinnerungen und Erfahrungen geschrieben.

«Hänsel & Greta» im Bühnenwald

Anya Schutzbach widmet sich im Talk mit Kim de l'Horizon den Metamorphosen, dem Fliessenden, dem Leitmotiv der Blutbuche und ihrer weitverzweigten Wurzeln. Und sie entlockt ihrem Gast Sätze, die bezeichnend sind für Kim de l'Horizons künstlerisches Selbstverständnis, etwa diesen: «Die Dinge sagen sich uns, wenn wir nur zuhören.»

Sprechende Flechten und Darmbakterien im Märchenwald: Tabea Buser (links) und Robi Tissi Graf lesen Szenen aus Kim de l'Horizons Bühnenstück «Hänsel & Greta & The Big Bad Witch».

Atemlos lauscht man nach der Pause, in der Kim de l'Horizon fleissig Bücher signiert, den Schauspielerinnen Tabea Buser und Robi Tissi Graf. Zwischen Tannenbäumen geben sie Flechten, Pilzsporen und Darmbakterien eine Stimme, spielen Hänsel und Greta im «Vitalin»-Delirium. Eine düster berauschende Sprach- und Lautapokalypse: Auf die Uraufführung dieses Dramas von Kim de l'Horizon darf das Publikum schon jetzt gespannt sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen