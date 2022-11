KUNSTPREIS Andrea Vogel beim Kunstverein Konstanz: «Am Anfang war die Spinne», sagt die St.Galler Künstlerin «Handarbeit» heisst die aktuelle Ausstellung im Kunstverein Konstanz. Die diesjährige Preisträgerin des Konstanzer Kunstpreises, die St.Gallerin Andrea Vogel, zeigt Arbeiten, welche die Hand und die Arbeit mit der Hand in textilen Installationen und Videos thematisieren. Martin Preisser 08.11.2022, 05.00 Uhr

Die St.Galler Künstlerin Andrea Vogel in ihrer Installation «Fragile Stabilität» im grossen Saal des Kunstvereins Konstanz. Bild: Donato Caspari

300 Zierdeckchen, gestrickt, gehäkelt, geklöppelt, bilden die Hauptinstallation im Saal des Kunstvereins. Andrea Vogel hat sie über Jahre gesammelt, schwarz eingefärbt und mit Epoxidharz gehärtet. Die vorher reissfesten Deckchen werden dadurch zerbrechlich. Die Installation hält nur dadurch, dass sich die einzelnen Teile gegenseitig stützen.

«Fragile Stabilität» heisst sie. Die Künstlerin verweist, auch gesellschaftlich gedacht, darauf, dass etwas stabiler werde, wenn man sich gegenseitig mehr Halt geben könne.

Die Künstlerin gibt anonymer Handarbeit ihren Wert zurück

Andrea Vogel transformiert das Ausgangsmaterial, holt es aus einer romantischen Bürgerlichkeit heraus und gibt der in unzähligen Stunden entstandenen Handarbeit etwas Ernsthaftes, Strenges zurück. Die Übersetzung in ein anderes Material macht dabei etwas mit dem Inhalt, lädt die Arbeit poetisch und ästhetisch auf.

Indem Andrea Vogel einen dekorativen Alltagsgegenstand in Kunst umsetzt, will sie nicht zuletzt die Wertigkeit der Arbeit anonymer schöpferischer Hände unterstreichen. Sie beleuchtet damit die Hingabe und Geduld, die im Ausgangsmaterial der Installation steckt.

Andrea Vogel massiert die Skulptur «El Nino» von Ubbo Enninga. Auf www.sculpture-massage.com ist das Video zu sehen.

«Am Anfang war die Spinne, das erste Gewand», sagt Andrea Vogel. «Ich denke, man kann die ganze Welt auf das Textile zurückführen.» Die Künstlerin hat ihren Berufsweg als Textildesignerin begonnen und den ersten Lohn für eine Videokamera ausgegeben.

Der ehemalige Kreativdirektor der St.Galler Textilfirma Jakob Schläpfer, Martin Leuthold, hat Andrea Vogel ins Schläpfer-Team geholt, wo sie bis 2012 arbeitete. 2005 wird sie mit dem Schweizer Designpreis für Modedesign ausgezeichnet.

Im selben Jahr startet auch ihr künstlerischer, von Anfang an multimedialer Weg, mit einer ersten Ausstellung in der St.Galler Galerie vor der Klostermauer, damals schon mit Textilem, mit Frotteehandtüchern.

«Eine besonders reizende Frau»

Die «Frische ihrer Arbeit» habe den Kunstverein Konstanz von Andrea Vogel überzeugt, sagt Ausstellungsmacherin Marie Lacher-Rapp. «Eine besonders reizende und attraktive Frau» sei Andrea Vogel, wird sie im Konstanzer Magazin «Akzent» zitiert. Andrea Vogel, die ihr Atelier in der elterlichen Bäckerei im bernischen Oberdiessbach hat, ist nicht nur Textilkünstlerin, sondern arbeitet schon lange als Performerin.

Sie massiert Skulpturen im öffentlichen Raum. So sieht man sie in der Konstanzer Ausstellung in einem Video die Skulptur «El Nino» des deutschen Bildhauers Ubbo Enninga massieren. Die Bewegung der Künstlerin trifft auf die statische Materie der Skulptur, die einen afrikanischen Mann in hockender, auch bittender Pose am Bodensee in Radolfzell zeigt.

33 Videos mit Skulpturmassagen gibt es bereits. Andrea Vogel schöpft massierend sozusagen das Vorhandene nach, definiert es neu, wertet es durch Kontakt und Hingabe um, thematisiert wiederum das Arbeiten mit den Händen: denen des Bildhauers und ihrer eigenen.

Alltägliches wird mit neuer Bedeutung aufgeladen

Hände isoliert sieht man im Nebenraum des Kunstvereins. Auf gesammelten Gobelinstickereien, oft nach bekannten Sujets etwa des Malers Albert Anker oder des «Abendmahls» von Leonardo da Vinci in Handarbeit gemacht, ist ausser den Händen alles mit schwarzer Ölfarbe übermalt, die Hände sind von der Bildumgebung losgelöst, wirken plötzlich wie eine geheime Zeichensprache, werden mit neuer Bedeutung aufgeladen.

Altmodische Handarbeit wirkt durch die Einschwärzung des Gewebes wie modern verpixelt. Ein massenhaft reproduziertes Kunstwerk wie das «Abendmahl» wird zu einem überraschendes Unikat. Die St.Galler Kunsthistorikerin Corinne Schatz sagt in ihrer Vernissagerede über Andrea Vogels künstlerischen Ansatz:

«Ihrem Schaffen liegt ein Drang nach Verdichtung, Vereinfachung und Reduktion auf das Notwendigste zugrunde. Eine Idee auf den Punkt zu bringen, alles Überflüssige wegzulassen, hält sich die Waage mit dem Wunsch, Material, Raum und Situation in überraschender Weise neu zu denken.»

Andrea Vogel vor einer Reihe von schwarz übermalten Gobelinstickereien unter dem Titel «Handarbeit» (rechts: das «Abendmahl» nach Leonardo da Vinci). Bild: Donato Caspari

Respekt vor der Handarbeit und seine künstlerische Umdeutung ist Hauptthema dieser fast ganz in Schwarz gehaltenen Ausstellung. Respekt vor stundenlangem Stricken zollt Andrea Vogel auch einer Iranerin, die in Konstanz auf der Strasse sitzt und strickt. Nicht für Geld, sondern für einen guten Zweck. Ein Paar Socken haben Eingang in die Ausstellung gefunden.

Bis 4. Dezember, Kulturzentrum am Münster (Wessenbergstr. 39/41, Konstanz); Di.–Fr.: 10–18 Uhr, Sa. + So.: 10–17 Uhr; www.frauvogel.ch; www.sculpture-massage.com; www.kunstverein-konstanz.de (Begleitprogramm)