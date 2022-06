«Perfect Love»: Neue Ausstellung im Kunstmuseum St.Gallen

Kunstmuseum St.Gallen Gibt es die perfekte Liebe? Zu Besuch in der Ausstellung «Perfect Love» mit einem St.Galler Paarberater Liebe und Leidenschaft in der Kunst: Darum geht es in der aktuellen Ausstellung «Perfect Love» im Kunstmuseum St.Gallen. Auf einem Rundgang erklärt Paarberater Cornel Rimle, was für ihn Kunst bedeutet und was Liebe mit Selbstliebe zu tun hat. Rolf App Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Der St. Galler Paarberater Cornel Rimle vor den beiden Uhren des Konzeptkünstlers Felix González-Torres im Kunstmuseum St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Wir haben Fragen. Gibt es das denn, vollkommene Liebe? «Wir werden sehen», sagt der Paarberater Cornel Rimle. Und wie sieht sie aus? «Schauen wir uns die Werke an», sagt Samuel Reller, Kurator am Kunstmuseum St.Gallen, der mit der Ausstellung «Perfect Love» Anstösse gibt, die von der Kunst direkt ins Leben zielen. So hat er denn auch Cornel Rimle zu einem Gespräch geladen, das kommenden Mittwoch vor Publikum stattfinden soll. Wir gehen schon einmal voraus.

Samuel Reller, Kurator der Ausstellung «Perfect Love». Bild: Urs Bucher

Und bleiben bei den zwei Uhren des Konzeptkünstlers Felix González-Torres stehen, die, leicht abgewandelt, der Ausstellung den Namen geben: «Untitled (Perfect Lovers)». «Bei der Hängung in den letzten Märztagen sind sie exakt gleich eingestellt gewesen», sagt Samuel Reller. «Jetzt streben die Sekunden- und auch schon die Minutenzeiger bereits auseinander.»

Gibt es das, Paare, die genau gleich «laufen»? «Möglicherweise», sagt Cornel Rimle, «nur kommen sie nicht zu mir. Paare, die ihren Weg zu mir finden, regen sich im Gegenteil auf über die Unterschiede zwischen ihnen. Diese Unterschiede aber muss man schätzen lernen.»

Dann kann vielleicht entstehen, was wir auf dem nächsten Bild sehen: eine Art Schmetterling, mit bunt gesprenkelten, aber andersfarbigen Flügeln. «Eros» hat Ferdinand Gehr sein Bild betitelt, das entstanden ist zu der Zeit, als er sich verlobt hat. Hier dunkel, dort hell, zwei Teile, die sich ergänzen. «Das kann ein Paar stark machen», sagt Cornel Rimle, «wenn es sich auf das Entwicklungspotenzial einlässt, das im Andersartigen des Partners oder der Partnerin liegt.»

«Eros» von Ferdinand Gehr. Bild: Benjamin Manser

Beni Bischofs «Dornen im Tal der Blumen»

Gibt es das, das perfekte Paar? Eine riesige Wand empfängt uns, 28 Bilder, und zum ersten Mal fallen uns diese kleinen Kritzeleien auf, die Beni Bischof überall in der Ausstellung hinterlassen hat. «Wir hatten ihn ursprünglich angefragt fürs Plakat – und er ist mit einem ganzen Stoss an Zeichnungen daher gekommen», erzählt Samuel Reller. «So ist er nach der Hängung durch die Ausstellung gegangen und hat überall seine Kommentare hinterlassen.»

Es sind kleine Gedankenanstösse, Sprüche und Zeichnungen. «Extrem grosse Liebe/Extrem weit weg», «Dornen im Tal der Blumen – ein Ratgeber by Beni Bischof», oder, mit Feldchen zum Ankreuzen: «Liebe/Hass/Weiss nicht». Bei «Weiss nicht» hat bereits ein Besucher der Ausstellung sein Kreuzchen gemacht. «Vielleicht kann man sagen: Kunst ist, was mich bewegt», sagt Cornel Rimle. «Diese kleinen Zeichnungen haben mich in dieser Ausstellung am meisten bewegt.»

Kritzeleien aus der Feder des St.Galler Malers Beni Bischof. Bild: Benjamin Manser

Eine der Zeichnungen zieht eine geschwungene Linie. «Geburt» steht am einen, «Tod» am andern Ende. Und dazwischen: «Liebe». Gibt es das, die lebenslange Liebe? «Aber gewiss», sagt Rimle. «Wenn die Partner einander nicht mehr sagen: Du müsstest dich ändern, dann wird Wohlsein im Zusammensein möglich.» Samuel Reller illustriert es am Beispiel des Sammlerpaars Johannes und Maria Krüppel-Stärk: «Sie hat über ihre Ehe gesagt: Wir haben eine sehr harmonische Ehe geführt, wir waren nie einer Meinung.»

Von der Verliebtheit zur Liebe

Doch so ganz einfach ist es nicht immer, denn, wir stossen in der Abteilung «Mutter-Liebe» darauf: «Jeder bringt seinen Rucksack mit», sagt Cornel Rimle, «und auch unsere Eltern sind mit dem Rucksack ihrer Erziehung ins Paarleben getreten. In der Zeit grosser Verliebtheit unterschätzt man das leicht.»

Auch diese Kritzelei stammt von Beni Bischof. Bild: Benjamin Manser

Von der Verliebtheit zur Liebe zu kommen, das ist die Kunst. Nicht aufgeben, wenn der Rausch des Anfangs verfliegt, wenn jene Romantik schwindet, die in den Bildern der Ausstellung glüht – als erotische Anziehung in Franz von Stucks «Susanna im Bade» etwa oder als Realitätsschock in Federico Tosis «Baciami, scioccia»: Seine Terrakotta zweier Liebenden löst sich auf, wenn man um sie herumgeht.

So wird es auch mit uns einmal zu Ende gehen. Beni Bischof zeichnet ein Paar im Sarg. Es sieht dabei sehr vergnügt aus. Und wo ist sie nun, die vollkommene Liebe? «Kommen Sie mit», sagt Cornel Rimle. «Es gibt kein Bild, das genau zu meiner Vorstellung passt. Aber einen Titel: ‹Nächsten-Liebe›. Wir lernen ja: ‹Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.› Eine langjährige Liebe kann nur zwischen zwei Menschen entstehen, die sich auch selber lieben. Viele kranken daran, dass sie sich selber zu wenig gern haben.»

Cornel Rimle wird am Mittwoch, 8. Juni, um 18.30 Uhr im Kunstmuseum St.Gallen zu Gast sein beim Gespräch in der Ausstellung «Perfect Love».

