Die Kunsthalle St.Gallen widmet Milo Rau eine Retrospektive

Kunsthalle St.Gallen Revolte der Würde: Die Retrospektive «Warum Kunst?» gibt Einblick in das Denken und Schaffen von Milo Rau Begleitend zur Verleihung des Grossen Kulturpreises an Milo Rau ist in der Kunsthalle St.Gallen eine Werkschau zu sehen. Mit Filmausschnitten und anderen Dokumenten porträtiert sie Milo Rau als Künstler, der die Welt in Bewegung bringt, der provoziert und polarisiert – aber vor allem nachhaltig wirken möchte. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Demokratie für alle: Milo Rau in der Kunsthalle St.Gallen vor einer Ausstellungswand mit Flaggen, Flyern und Plakaten des Projekts «Sturm auf den Reichstag». Bilder: Arthur Gamsa

Im hinteren Raum der St.Galler Kunsthalle fehlt am Donnerstagmorgen noch ein Exponat. Spätabends, nach der Verleihung des Grossen Kulturpreises der St.Gallischen Kulturstiftung an den Theaterregisseur und Filmemacher Milo Rau in der Lokremise, wird hier die Ausstellung «Warum Kunst?» eröffnet werden: eine Werkschau, die Kunsthalle-Leiter Giovanni Carmine schon länger auf seiner Wunschliste hatte. Die Idee ist, Einblick zu geben in das Denken und die Arbeitsweise Milo Raus. Mit Filmausschnitten, Requisiten und Pamphleten, mit Material zur Entstehung und Umsetzung seiner radikalen, sozial engagierten Projekte.

Die Ausstellung zeigt einerseits, wie weltumspannend die Mission des Künstlers ist, andererseits, dass fast immer ein direkter Bezug zur Schweiz besteht. «Hier, im dritten Raum, wird mein St.Galler Fussabdruck sozusagen zementiert», sagt Milo Rau, kaum ist er in der Kunsthalle eingetroffen. Wie stets läuft er auf Hochtouren und wirkt hellwach, merklich euphorisiert vom Start der Aktion «Lasst Schepenese heimkehren!».

«Antigone im Amazonas» in Nordbrasilien musste zunächst coronabedingt pausieren, nun wird das Projekt wieder aufgenommen.

Mit der Bemerkung spielt er an auf das Gezerre um den Kulturpreis, den ihm der St.Galler Stadtrat 2018 verweigerte. Die Begründung lautete, Milo Rau habe zu wenig Spuren in St.Gallen hinterlassen. Als Beweis des Gegenteils mag nun sein neuester Coup dienen. Für den Heuwagen mit der Nachbildung des Schepenese-Sargs sind deshalb in der Kunsthalle ein paar Quadratmeter freigeblieben: zwischen Sitzbänken und Monitoren, an denen man unter anderem Filmdokumentationen zu den Projekten «City Of Change» (Theater St.Gallen), «Die 120 Tage von Sodom» (Theater Hora Zürich) und «Wilhelm Tell» (Schauspielhaus Zürich) anschauen kann. Einfahren wird Schepenese nach dem Ritual auf dem Gallusplatz.

Einschlagende Provokationen – und Nachhaltigkeit

Auf Vollständigkeit erhebt die Retrospektive keinen Anspruch. «Hunderte Projekte» seien herausgefallen, sagt Milo Rau, darunter auch einige, die ihm wichtig sind. Aber es gehe darum, vor Augen zu führen, dass seine Aktionen nachhaltig seien – nicht «Punktlandungen» mit der Absicht, möglichst laut zu provozieren. Sachliche Argumente seien meist zu wenig:

«Ein einschlagendes Ereignis, die Skandalisierung des vermeintlich Normalen ist wichtig. Dann muss man aber dranbleiben, sonst verändert man nichts.»

Was die Projekte eint, ist ihr Anspruch, mit den Mitteln der Kunst eine «Revolte der Würde» in Gang zu setzen. Sei es mit dem «Kongo Tribunal» (2015), das auf einen blutigen neokolonialen Wirtschaftskrieg aufmerksam macht, sei es mit der Gründung einer Filmschule in Mossul oder mit dem Jesusfilm «Das neue Evangelium», den Milo Rau mit Geflüchteten in Süditalien gedreht hat.

Frei von mafiösem Zwischenhandel: Eine Auswahl von Erzeugnissen, die aus dem Projekt «Das neue Evangelium» hervorgegangen sind, ausgestellt auf dem Tisch des letzten Abendmahls.

Filme, Flaggen und Wandtapeten aus Medienberichten

Ausschnitte aus dem Film laufen auf einer grossen Leinwand; weisse Plastikstühle bilden ein ambulantes Kino. Vor der Leinwand ist ein Berg aus Kleidern, Koffern und Abfällen aufgetürmt; vor einer Wand mit Transparenten steht der Abendmahltisch aus dem Film, darauf die Palette der aus diesem Projekt hervorgegangenen, fair erzeugten und gehandelten Produkte: Tomatensugo, Pelati und etliches mehr.

Viel Zeit mitbringen muss man für die Filmdokumente und das Material, mit dem Säulen und Wände tapeziert sind: Exposés, Berichte, Interviews mit Milo Rau. Die Revolte der Würde, das zeigt sich hier, ist Fleiss- und Knochenarbeit. Ein Interviewsatz bringt den Antrieb dazu auf den Punkt: «Was die Politik nicht leistet, muss die Kunst erledigen.»

Bis 18. Dezember, Kunsthalle St.Gallen. Führungen: Dienstag, 22.11., 18 Uhr, Sonntag, 18.12., 15 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen