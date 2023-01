Kunstband Mit der Staffelei rund um den Bodensee: Der Frauenfelder Walter Dick hat Zeichnungen aus acht Jahren veröffentlicht Walter Dick zeichnet Landschaften und malt Stimmungen – und hat Erfolg, auch wenn seine Kunst nicht dem Zeitgeist folgt. In den Zeichnungen des Autodidakten spürt man, wie der Wind durch die Bäume streicht und das Wasser aufwühlt. Rolf App Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Walter Dick an seinem Arbeitsplatz in seiner Wohnung in Frauenfeld. Bild: Arthur Gamsa

Als der Verpackungskünstler Christo 1968 in einer spektakulären Aktion die Berner Kunsthalle verhüllt, kommt zum bunten Kunsthappening mit zwölf international bekannten Künstlern auch ein junger Mann aus dem Thurgau. Walter Dick ist 18 Jahre alt und auf dem Weg, Käser zu werden wie sein Vater. Aber seit ihn in der zweiten Klasse das Zeichenfieber gepackt hat, will er Künstler werden. Und denkt jetzt, mit Blick auf die Werke von Warhol & Co., über seine eigene Zukunft nach.

Er spürt: Er wird sich nicht dem anschliessen, was im aufgeregten Kunstbetrieb gerade als «modern» gilt. Er wird zeichnen und malen, was er draussen in der Natur wahrnimmt, und wird mit oft sparsamen Mitteln etwas Eigenes daraus formen. Die Ostschweiz ist seine Welt, das Bündnerland, der Zürichsee. Den Bergen und dem Wasser wird er mit Feder, Farbstift, Aquarell- und Ölfarben zu Leibe rücken, und immer werden ihn die feinen Details fesseln.

Freundlich, zugänglich, lebhaft – und ein Familienmensch

Walter Dick arbeitet an einer seiner Lithografien. Bild: Arthur Gamsa

So ist es geblieben, bis heute. Wir sitzen in Walter Dicks lichtdurchfluteter Wohnung in Frauenfeld, wo der 72-Jährige seit acht Jahren mit seiner Frau lebt und arbeitet. Hinter uns steht sein Arbeitstisch, auf dem gerade eine Lithografie liegt, die er so ergänzen wird, dass jeder dieser Steindrucke zum Unikat wird.

Etwas weiter entfernt ruhen die blauen Kartonschachteln mit dem grossformatigen Buch, das Anlass ist für den Besuch. «Den Bodensee erleben mit Walter Dick», erschienen in der hauseigenen Edition Fäderehalter: Bilder aus acht Jahren Wanderschaft, ergänzt um kurze, launige Geschichten. Denn überall, wo Walter Dick hinkommt und seine Staffelei aufstellt, um eine erste Skizze zu erstellen, die er dann zu Hause in stundenlanger Kleinarbeit ausarbeitet, kommt er sehr rasch ins Gespräch mit den Menschen.

«Den Bodensee erleben mit Walter Dick». Edition Fäderehalter, 2022, 144 S., Fr. 120.–. Bezugsquellen unter walterdick.ch Bild: PD

Er ist ein freundlicher, zugänglicher, lebhafter, ja glücklicher Mensch. «Ein Familienmensch», wie er hinzufügt, als er von jenem langen Tisch erzählt, an dem wir gerade sitzen. «Der hat in Tufertschwil in der Küche gestanden, hier unten habe ich gearbeitet, oben haben wir gegessen, und zuoberst stand schon damals diese Couch, die ich die Psychocouch genannt habe. Da haben sich unsere vier Kinder hineinsetzen und erzählen können, was sie erlebt haben. Und ich habe zugehört.» So ist eine enge Bindung entstanden, die bis heute hält.

Wie der Käser zum Künstler wurde

Abendstimmung mit Gartenhäuschen in Horn. Bild: PD / Walter Dick

Auch wenn Walter Dick im Thurgau aufgewachsen und jetzt wieder hierher zurückgekehrt ist: Das Zentrum seines Lebens und Arbeitens hat lange im kleinen Toggenburger Dorf Tufertschwil gelegen. Dort stand die Käserei seines Vaters, die er dann übernommen und modernisiert hat, bevor er mit 37 Jahren beschlossen hat, ganz Künstler zu werden. Dort gab es einen Nachbarn mit hübschen Töchtern, von denen ihm eine besonders gefiel: Bea, seine Frau und seine Partnerin auch im Beruflichen. Zusammen haben sie Bücher gemacht und Ausstellungen organisiert, haben gelernt, wie man sich im Kunstmarkt behauptet, und sich ein treues Publikum geschaffen.

Und über die Jahrzehnte hat Walter Dick mit grosser Disziplin das Arsenal seiner Zeichen-, Mal- und Drucktechniken stetig erweitert, von der Tuschezeichnung über Radierung und Lithografie zur Ölmalerei. Wie raffiniert er arbeitet, das merkt man, wenn er über diese Farbstimmungen im «Bodensee»-Buch spricht. «Ich nehme komplett lasierende Ölfarben», erklärt er. «Da kann man mit sehr feinem Pinsel 10 oder 15 Farbschichten übereinanderlegen und sieht immer noch den Tuschstrich darunter.»

Herbstliche Stimmung auf St.Gallen Dreilinden mit Blick auf den Bodensee. Bild: PD / Walter Dick

So schön kann Heimat sein, denkt man, während man durchs Buch blättert und dabei förmlich spürt, wie der Wind durch die Bäume streicht und das Wasser aufwühlt. Kunstmuseen haben sich nicht für ihn interessiert, doch das kümmert Walter Dick wenig. «Das Schöne ist ja, wenn meine Bilder hinter dem Dreiersofa in einer Stube hängen oder über der Anrichte. Dass die Menschen Freude haben an meinen Bildern, das ist Balsam für die Seele.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen