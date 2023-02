Kunst Wilde Schnüre und Tentakeln: Sheila Hicks zeigt in der Lokremise St.Gallen ihr textiles Universum Sie baut riesige Türme aus Wollbündeln und hat ihren Webrahmen immer in der Handtasche. Die 88-jährige Sheila Hicks zeigt in St.Gallen Werke aus 60 Jahren – eine Offenbarung an Farben und Formen. Christina Genova Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

88 Jahre alt und voller Tatendrang: Sheila Hicks zeigt in der Lokremise St.Gallen Werke aus 60 Jahren. Bild: Andrea Tina Stalder

Die mit Wollfasern gefüllten Netze türmen sich bis an die Decke der St.Galler Lokremise. Hellblau, Azurblau, Dunkelblau, Türkis. Man hat Lust, sich in diesen weichen Berg zu stürzen, darin einzutauchen, sich darin zu verlieren. «Mount Sheila» nennt der neue Direktor des Kunstmuseums, Gianni Jetzer, während des Medienrundgangs durch die erste von ihm kuratierte Ausstellung die Installation «Somewhere to go» scherzhaft.

Und tatsächlich ist deren Schöpferin, Sheila Hicks, eine Wucht. Die 88-jährige Künstlerin strotzt vor Energie. Seit über 60 Jahren arbeitet die gebürtige Amerikanerin, die schon seit 1964 in Paris lebt, unbeirrt an einem einzigartigen Œuvre, das sich ganz auf das Textile fokussiert. Die Ausstellung in St.Gallen zeigt Werke aus allen Schaffensphasen, darunter auch zahlreiche neueren Datums.

Die Anerkennung als Künstlerin kommt spät

«Somewhere to go» besteht aus einem riesigen Haufen von Netzen, die mit synthetischer Wolle gefüllt sind. Bild: Gian Ehrenzeller/Key

«Somewhere to go» ist ein besonders monumentales Beispiel für eine von Sheila Hicks' «Soft Sculptures», die sie in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre zu entwickeln begann. Typisch daran ist, dass diese weichen Skulpturen aus textilen Materialien in jeder Ausstellung neu interpretiert und den räumlichen Gegebenheiten angepasst werden können.

Heute werden Sheila Hicks' Werke in bedeutenden Museen weltweit gezeigt. Doch lange stufte man sie als Kunsthandwerkerin, nicht als Künstlerin ein. Erst in den letzten Jahren, als die Grenzen zwischen bildender und angewandter Kunst durchlässiger wurden und Textilkunst nicht mehr abwertend als Frauenkunst bezeichnet wurde, stieg auch die Anerkennung für Sheila Hicks' Arbeiten.

Prägende Reise durch Südamerika

Prägend für sie war ihr Studium an der Yale University, wo sie bei Bauhausmeister Josef Albers studierte. Dessen Frau Anni betrieb das Weben damals schon als Kunstform. Auch Hicks' lebenslanges Interesse an Architektur wurde in Yale geweckt, wo damals Louis Kahn unterrichtete. Nachhaltigen Eindruck hinterliess bei der jungen Frau eine ausgedehnte Reise durch Lateinamerika. Sie lernte dort zahlreiche textile Techniken kennen, die sie in ihrer Kunst neu interpretierte. Nach und nach entwickelte sie daraus ein ganz eigenes künstlerisches Vokabular.

Kurator Gianni Jetzer und Sheila Hicks mit «La mer», einer Lianen-Arbeit. Bild: Andrea Tina Stalder

Dazu gehören ihre «Lianen». So bezeichnet Hicks Arbeiten, die aus dicken Strängen von Leinenfäden bestehen, welche stellenweise abgebunden werden. Bei «La mer» ergiessen sie sich als blaue Kaskade von der Decke zum Boden und sind mit glänzendem Bast umwickelt. Bei «Lianes ivoires» fügen sich die Leinenstränge hingegen zu einer Wandarbeit.

Eher wie Tentakeln oder Spinnenbeine wirken die ganz mit farbigen Fäden umwickelten Textilien, die «Cordes Sauvages», von denen es in der Ausstellung auch eine schlangenartige Version gibt. Auch diese Technik ist von Hicks' Reisen durch Lateinamerika beeinflusst.

«To be titled» besteht aus einem Holzrahmen, der mit Leinenschnüren umwickelt wurde. Bild: Gian Ehrenzeller / Key

Dass die Künstlerin einst Malerei studierte, lässt sich an ihren Fadenbildern erkennen, bei welchen Bildträger und Farbe eins sind. Bei «to be titled» von 2020 hat sie einen Holzrahmen dicht mit Leinenschnüren in Gelbtönen umwickelt, ein Werk, das durch seine grossartige, sinnliche Farbigkeit besticht.

«Triumph», ein «Minimes» mit eingearbeiteten Haaren. Bild: Christina Genova

Doch Sheila Hicks fühlt sich nicht nur im grossen Format wohl. Immer dabei hat sie einen ihrer kleinen Webrahmen. Einer davon ist in einer Vitrine ausgestellt. Darauf fertigt die Künstlerin seit Jahrzehnten ihre «Minimes» an, kleinformatige Arbeiten, über tausend sind es insgesamt. Mehrere davon sind in der Ausstellung zu sehen.

In den «Minimes» verarbeitet sie Eindrücke von Reisen und aus ihrem Alltag, webt Muscheln Stacheln oder Kirschstiele ein. In «Triumph» von 2010 hat Sheila Hicks sogar Haare verwendet. Sie stammen von einer befreundeten Kuratorin, die ihre Haare wegen einer Krebserkrankung abschneiden musste. Später genas sie, dank der magischen Kraft der Textilien, ist die Künstlerin überzeugt: «Sie sprechen eine universelle Sprache, die von allen Kulturen verstanden wird.»

Die «Boules» enthalten in ihrem Innern Kleidungsstücke von besonderem Erinnerungswert. Bild: Gian Ehrenzeller / Key

Zu Sheila Hicks' Vokabular gehören auch die «Boules». Es sind mit farbigen Fäden umwickelte Kleidungsstücke mit Geschichte: die löchrige Krawatte, die der verstorbene Vater jahrzehntelang zur Arbeit getragen hat, oder die Babykleider der Kinder. Die Künstlerin bezeichnet die kugeligen Objekte als «memory bundles», gebündelte Erinnerungen. Sie vermitteln, dass Kleider mehr sind als eine funktionale Hülle, sondern mit Gefühlen und Geschichten aufgeladen sind.

Hinweis «a little bit of a lot of things», bis 14. Mai, Kunstzone Lokremise St.Gallen.

