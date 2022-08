Ausstellung "Ja, Nein, Vielleicht" in der Propstei St.Peterzell

Kunst Wenn aus Paul Grüningers Nasenloch ein Baum wächst: Eine Ausstellung in St.Peterzell über Grenzen und Entscheidungen Entscheidungen prägen unser Leben. Diesem Thema widmet sich die Ausstellung «Ja, Nein, Vielleicht» im Dachstock der Propstei St.Peterzell. Doch nicht bei allen Kunstwerken ist der Bezug zum Ausstellungsthema offensichtlich. Claudio Weder Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurator Ueli Alder vor dem Kunstwerk «turnaround» des Künstlerduos Last aus Zürich und Ganterschwil. Bild: Tobias Garcia

Auf der Pizza liegt etwas, das aussieht wie ein Schnuller. Der Radiowecker zeigt eine unmögliche Uhrzeit (73:53). Und um eine Salzlampe herum versammeln sich verschiedene Sportutensilien: Asics-Turnschuhe, ein Odlo-Schweissband sowie eine OL-Karte und ein Kompass. Die Alltagsgegenstände auf den Bildern des Zürcher Künstlers Florian Bühler irritieren. Was hat der Schnuller auf der Pizza zu suchen? Warum ist er «verpixelt»? Und was genau hat Orientierungslauf mit Salzlampen zu tun?

Bühlers Bilder werfen Fragen auf. Genauso wie die übrigen Werke im Dachstock der Propstei St.Peterzell. Sie sind Teil der Ausstellung mit dem Titel «Ja, Nein, Vielleicht», für die der Verein Kunsthalle(n) Toggenburg mit dem Verein Ereignisse Propstei St.Peterzell zusammengespannt hat. Eröffnung ist am Freitag.

Die Gemälde von Florian Bühler wirken aus der Ferne wie Fotografien. Bild: Tobias Garcia

Heterogene künstlerische Umsetzung

Wie der Titel der Ausstellung suggeriert, geht es um Entscheidungen. Gezeigt werden Arbeiten von 20 Künstlerinnen und Künstlern, die in den vergangenen zwei Jahren entstanden sind, «einer Zeit der individuellen, oft auf sich gestellten Auseinandersetzung mit Entscheidungen», wie es auf der Website der Kunsthalle(n) Toggenburg heisst. «Wir haben bewusst ein Thema gesucht, das möglichst vieles offen lässt», sagt der bekannte Ausserrhoder Fotograf Ueli Alder, der die Ausstellung kuratiert.

Entsprechend heterogen fällt die künstlerische Umsetzung aus. Die überbordenden Wandbilder von Pascal Sender beispielsweise sind Ausdruck der heutigen schnelllebigen Welt, die einen täglich mit Hunderten von Entscheidungen konfrontiert. Der im Tessin geborene und heute in London wohnhafte Künstler arbeitet mit digitalen und analogen Techniken. Als Ausgangspunkt nimmt er Screenshots und Handybilder, reichert sie mit Symbolen und Texten aus den sozialen Medien an. Diese digitalen Collagen druckt er auf Leinwand aus und ergänzt sie im Atelier mit Farben. Am Schluss kommt dann wieder eine digitale Technik ins Spiel: Über einen QR-Code kann man eine Augmented-Reality-App starten und die Bilder über seinen eigenen Handybildschirm betrachten.

Betrachtet man die Bilder von Pascal Sender mit einer speziellen Augmented-Reality-App, erwachen sie zum Leben. Bild: Tobias Garcia

Entscheidungen schaffen Grenzen. Und anhand von Grenzen fällen wir Entscheidungen. Darauf spielt die mehrteilige Werkserie des St.Galler Künstlers Domenic Lang an. Neben Stacheldraht aus Architekturkarton hängt ein auffälliges Schwarz-Weiss-Porträt des St.Galler Polizeibeamten und Flüchtlingshelfers Paul Grüninger an der Wand. Auf dessen Gesicht hat Lang, der gerne mit Modellbau-Techniken arbeitet, eine 3D-Landschaft gebaut: Aus Grüningers Ohr sowie aus seiner Nase wachsen Tannenbäume, seine Brille ist eine Brücke. Auch die jüdischen Flüchtlinge, denen Grüninger im Zweiten Weltkrieg die Einreise in die Schweiz ermöglichte, sind darauf, als Mini-Figürlein, verewigt.

Bäume, Brücken, Figürlein und ein Fluss: Auf Paul Grüningers Gesicht hat Domenic Lang eine 3D-Landschaft gebaut. Bild: Tobias Garcia

Langs Werkserie ist nicht nur eine Hommage an Grüninger, sie hinterfragt auch die von Menschen erschaffenen Grenzen (vor allem Ländergrenzen) sowie die fragilen Hierarchien unserer Gesellschaft. Auf Letzteres spielt ein Mobile aus Modell-Häusern (darunter auch eine Kirche) an.

Dieses Mobile von Domenic Lang spielt auf die Hierarchien unserer Gesellschaft an. Bild: Tobias Garcia

Ein Kleid aus Etiketten und Bildschirme aus Gips

Nicht immer aber ist der Bezug der Werke zum Ausstellungsthema so offensichtlich, bei manchen muss man ihn lange suchen, bei wiederum anderen sucht man ihn vergeblich. Dennoch: Allen Werken gemeinsam ist, dass sie sich mit aktuellen Herausforderungen unserer Zeit auseinandersetzen.

Das Kleid der Thurgauerin Ursula Anna Engler etwa nimmt Bezug auf einen Film über die Auswirkungen des Klimawandels in Bangladesch. Sie hat Waschzettel von Kleidungsstücken gesammelt und sie mit rotem Faden zu einem neuen Kleid zusammengenäht, das geisterhaft an einem Kleiderbügel in der Luft schwebt. Damit macht sie auf die prekäre Situation von Näharbeiterinnen aufmerksam.

Die Romanshorner Künstlerin Ursula Anna Engler hat ein Kleid aus Waschetiketten designt. Bild: Tobias Garcia

Die Installation des St.Galler Künstlers Flavio Hodel lädt dazu ein, eigene Urteilsbildungen zu hinterfragen. Auf kleine Gipsplatten werden verschiedene Videosequenzen projiziert: Knutschende Männer, Putin, Selenski, der Papst, Raketen, Explosionen, Naturkatastrophen, Szenen aus Schlachthäusern und Pornos. Aber auch das Kunstwerk selbst erscheint auf den Bildschirmen sowie der Betrachter, der von den Videoszenen mal irritiert, mal angeekelt ist.

Die Videoinstallation «du/you/who?» des St.Galler Künstlers Flavio Hodel. Bild: Tobias Garcia

Auch die kunstvolle Sitzbank des Rapperswilers Aramis Navarro hat die Kunst selber zum Thema: Hat sich Nutzen und Relevanz von Kunst in den letzten zwei Jahren verändert? Ja? Nein? Vielleicht? Die Ausstellung stellt viele Fragen. Die Antworten darauf muss man aber selber finden.

Ausstellung bis 25. September

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen