«Trump und die Pandemie, das waren wirklich schlimme Zeiten»: In der Kunsthalle St.Gallen dokumentieren intime Fotos und Videos eine Zeit der Isolation Der New Yorker Fotograf Ari Marcopoulos verleiht in der Ausstellung «Upstream» seiner Wut über die Diskriminierung der Schwarzen in den USA und der Angst und Unsicherheit während der Pandemie in poetischen Arbeiten Ausdruck. Sie sind grösstenteils in den letzten zwei Jahren entstanden. Christina Genova 28.05.2022

In Ari Marcopoulos Videoarbeit «Alone Together with JoeMcPhee» trauert der Jazzmusiker Joe McPhee in einer Performance um die Toten der Pandemie. Bild: Benjamin Manser

Joe McPhees Altsaxofon jammert, jault und kreischt. Der 82-jährige Musiker, der zu den internationalen Grössen des Free Jazz zählt, scheint vollkommen eins zu sein mit seinem Instrument. McPhees 25-minütige bewegende Performance ist eine einzige Wehklage, die ihm das Äusserste abverlangt, ihm manchmal fast den Atem raubt.

Auf Video festgehalten wurde der Auftritt, der im Sommer 2021 in der Galerie Laxart in Los Angeles stattfand, von Ari Marcopoulos. Der New Yorker Künstler und Fotograf, der sich als Chronist von Subkulturen wie dem Hip-Hop, der Skater- oder der Snowboardszene einen Namen gemacht hat, zeigt das Video im Rahmen seiner Einzelausstellung «Upstream» in der Kunsthalle St.Gallen. Es ist die bisher grösste institutionelle Soloshow des einstigen Assistenten Andy Warhols. Marcopoulos zoomt nah heran mit der Kamera, filmt die Schweisstropfen auf Joe McPhees Stirn und die Finger, die virtuos die Klappen bedienen.

Ari Marcopoulos wuchs in den Niederlanden auf und wanderte mit 23 Jahren nach New York aus. Bild: Benjamin Manser

In der Videoarbeit «Alone Together with Joe McPhee» kommt vieles zusammen, was Ari Marcopoulos wichtig ist und was auch in anderen Arbeiten der Ausstellung aufscheint: sein Interesse für Musik und die schwarze Bürgerrechtsbewegung, die Pandemie. McPhee gedenkt mit seiner Performance der vielen Toten, die ohne ihre Liebsten starben, und verleiht der Trauer Ausdruck.

Kalter Wind aus der Hölle

Joe McPhees Performance ist in der Kunsthalle St.Gallen ein ganzer Raum gewidmet. Die Videoprojektion ist von zwei Seiten sichtbar. Bild: Sebastian Schaub

«Alone together» spielt an auf die kollektive Isolation, klagt aber auch die Administration Trump an. Diese nahm das Virus lange nicht ernst, was in den USA eine Million Tote zur Folge hatte – darunter überproportional viele Schwarze.

Darauf bezieht sich auch Joe McPhees gleichnamiges Gedicht, das er zum Auftakt der Performance liest. Es beginnt wie folgt: «On a day the world stood still / it arrived in the dead of winter / ushered in on a cold wind from hell» (Eines Tages stand die Welt still / es geschah im tiefsten Winter / angekündigt von einem kalten Wind aus der Hölle). Im Gedicht wird die Amtseinsetzung Trumps mit der Ankunft des Virus verknüpft – beides geschah im Winter. Ari Marcopoulos sagt:

«Trump und die Pandemie, das waren wirklich schlimme Zeiten.»

Ari Marcopoulos' Welt verengte sich während der Pandemie auf seine Familie, Nachbarn und Freunde. Dies dokumentiert er in der Fotoserie «Upstream». Bild: Benjamin Manser

Der 65-Jährige fing diese Zeit auch mit seiner Kamera ein: 91 Fotografien, die grösstenteils während der letzten zwei Jahre entstanden sind, hängen dicht an dicht als Papierausdrucke an der Wand – ein rhythmischer Strom an Bildern sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiss, wie er zum Titel der Arbeit, «Upstream» – stromaufwärts –, passt. Zieht es Marcopoulos immer stromaufwärts? «Nein», sagt der Künstler.

«Im Leben gibt es immer eine Dualität. In meiner Arbeit lasse ich mich auf dem Fluss treiben. Ich gehe überall dorthin, wo das Leben mich hinbringt.»

Helikopterlärm als Soundtrack des Lebens

Die Pandemie steht bei «Upstream» zwar nicht im Vordergrund, ist aber präsent: in Form der Schutzmasken, welche viele der Porträtierten tragen, oder eines Mannes, der in der Apotheke brav auf dem blauen Kreis am Boden steht, der den Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden markiert. Viele der Fotos sind bei Marcopoulos zu Hause, in seinem Atelier oder in seinem Quartier entstanden. Sie zeigen seine Nachbarn, seine Familie und sehr häufig seine Lebenspartnerin, die bekannte Künstlerin Kara Walker.

Ari Marcopoulos zeigt in« Upstream» seinen Blick auf die Welt und gewährt intime Einblicke in sein Leben. Bild: Benjamin Manser

«Upstream» ist das Tagebuch einer Zeit des Rückzugs und der Isolation, das vor allem Stimmungen transportiert. Datumsstempel auf den Fotografien unterstreichen das Serielle der Aufnahmen. Sie machen aber auch klar, dass die Fotos nicht streng chronologisch gehängt sind, sondern einer intuitiven Ordnung gehorchen.

Marcopoulos gewährt in seinen Schnappschüssen den Betrachtenden intime Einblicke in sein Leben, lässt sie an seiner Sicht auf die Welt teilnehmen. Er fotografiert, was ihn umtreibt, was ihn berührt: seine Tochter Poppy verkleidet als Figur aus einem Videogame. Die Titelseite der «New York Times» mit einem Artikel über einen Schwarzen, der von einem Polizisten durch einen Rückenschuss getötet wurde. Oder eine mehrere hundert Jahre alte Eiche mit einem Stammumfang von 15 Metern.

Teil der Ausstellung sind auch zwei Videoporträts. Sie dokumentieren zwei längere Gespräche: einerseits mit dem berühmten Fotografen und gebürtigen Schweizer Robert Frank und seiner Frau June Leaf – Freunde von Marcopoulos. Andererseits mit dem Rapper, Sänger und Produzenten Pink Siifu, der sich gegen den strukturellen Rassismus in den USA einsetzt.

Video-Sound-Installation «Noise Videos A-I». Bild: Sebastian Schaub

Womit Ari Marcopoulos während der Pandemie seine Wut und Angst verarbeitete, zeigt sich in der aus neun Monitoren bestehenden Videoinstallation «Noise Videos A-I». Der Künstler kaufte sich ein Keyboard und ein Effektpedal und machte damit Soundexperimente, die er in den sozialen Medien als Livestreams veröffentlichte. Zwischendurch hört man immer wieder den Rotorenlärm von Helikoptern der Polizei und der Nachrichtensender, welche die Proteste der Black-Lives-Matter-Bewegung wegen des Todes von George Floyd aus der Luft verfolgten: «Dies wurde über Monate zum Soundtrack unserer Leben.»

Ari Marcopoulos,« Upstream», Kunsthalle St.Gallen, bis 7. August 2022. Kunsthäppchen, Do, 2. Juni, 12.30 Uhr, mit kurzer Führung und kleinem Imbiss; keine Anmeldung erforderlich.

