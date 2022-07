Kunst Starke Frauen, monumentale Skulpturen: Die erste Ausstellung der neuen Direktorin des Kunstmuseums Liechtenstein rückt die Sammlung ins Zentrum Mit «C4 » zeigt Letizia Ragaglia, wie wichtig ihr die Auseinandersetzung mit der Sammlung ist: Sie hat drei Kunstschaffende und ein Künstlerduo eingeladen, Sammlungswerke auszuwählen und mit eigenen Arbeiten zu ergänzen. Das Resultat ist eine sehenswerte, dichte Schau, für die man viel Zeit mitbringen sollte. Christina Genova Jetzt kommentieren 25.07.2022, 17.00 Uhr

Die Kunstschaffenden und die Kuratorin der Ausstellung «C4» Von links nach rechts: Letizia Ragaglia, Direktorin Kunstmuseum Liechtenstein, Diamond Stingily, Simone Bertuzzi (Künstlerduo Invernomuto), Mercedes Azpilicueta, Simone Trabucchi (Künstlerduo Invernomuto), Nazgol Ansarinia. Im Hintergrund der Wandteppich von Mercedes Azpilicueta. Bild: Sandra Maier

Eine Stahltreppe führt hoch an den Rand des weissen Quaders im ersten Raum der Ausstellung «C4» im Kunstmuseum Liechtenstein. Doch anders als der Titel «The Inverted Pool» der über drei Meter hohen und sechs Meter langen Skulptur der iranischen Künstlerin Nazgol Ansarinia vermuten liesse, enthält diese kein Wasser. Ein Blick über den Beckenrand offenbart das Innere eines Hauses mit Wänden aus blauem Gips, welches tatsächlich an einen Swimming Pool erinnert.

«The Inverted Pool» ist nichts anderes als das auf den Kopf gestellte und um gut 50 Prozent verkleinerte Haus der 42-jährigen Künstlerin. Als sie dessen Pläne studierte, kamen bei ihr Erinnerungen an den Pool ihrer Grosseltern auf, wo sie als Kind unbeschwerte Stunden verbrachte. In den 1960er-Jahren, als sich Iran unter der Herrschaft des Shahs am westlichen Lebensstil orientierte, wurden in Teheran viele Swimmingpools gebaut.

Fülle an Geschichten

Im Vordergrund «The Inverted Pool» von Nazgol Ansarinia, im Hintergrund «Cellule no. 5» von Absalon. Bild: Sandra Maier

Die Ausstellung «C4» ist die erste, welche Letizia Ragaglia, die neue Direktorin des Kunstmuseums, kuratiert hat. Das «C» im Titel steht unter anderem für Collection – Sammlung. Ragaglia will die Sammlung beleben, das ist ihr mit «C4» grösstenteils gelungen. Sie hat drei Kunstschaffende und ein Künstlerduo eingeladen, Sammlungswerke auszuwählen und diesen eigene Arbeiten gegenüberzustellen. Entstanden sind vier dichte, sehr unterschiedliche Einzelausstellungen, die eine Fülle an Geschichten enthalten.

Nazgol Ansarinia suchte sich die «Cellule no. 5» des israelischen Künstlers Absalon (1964–1993) aus. Eine passende Wahl, denn wie Ansarinia setzt sich auch Absalon mit den gesellschaftlichen Zusammenhängen von Architektur auseinander. Seine minimalistische, turmähnliche Skulptur von 1992 ist vier Meter hoch und begehbar. «Cellule no. 5» ist der Prototyp für eines von sechs Minihäusern, welche der Künstler in sechs Städten aufstellen und abwechselnd bewohnen wollte.

Mercedes Azpilicuetas Webteppich «Potatoes, Riots and Other Imaginaries». Bild: Sandra Maier

Monumental geht es mit dem zwölf Meter langen Webteppich der Argentinierin Mercedes Azpilicueta weiter. Sie erinnert damit an den Kartoffelaufstand in Amsterdam während des Ersten Weltkriegs. Weil eine Hungersnot herrschte, holten sich Arbeiterinnen Kartoffeln, die für das Militär bestimmt waren. Die historischen Bilder verknüpft die Künstlerin mit Fotos der aktuellen feministischen Bewegung #Niunamenos (nicht eine weniger), die sich gegen Femizide in Südamerika einsetzt.

«Gegrüsst seist du Maria voller Falten»

Anne Marie Jehles Installation «perfect». Auf den Fensterläden ist ein feministisches «Ave Maria» notiert: «Gegrüsst seist du Maria voller Falten / Kochlöffel und Allespfleger sind mit dir / gebenedeit bleibst du in deiner Küche / am Arbeitsplatz an kleiner Stelle / gebenedeit bleibt die Frucht deines Bauches so du verheiratet / bravfleissige Maria guterzogen backe für uns / jetzt und alle Zeiten / Amen». Bild: PD

Azpilicueta hat aus der Sammlung feministische Objekte der noch viel zu wenig bekannten österreichisch-liechtensteinischen Künstlerin Anne Marie Jehle ausgewählt (1937–2000). In der Wandinstallation «perfect» setzt sie sich mit der Beschränkung der Frau auf die Bereiche Kinder, Kirche und Küche auseinander. Darin enthalten ist eine neue Version des «Ave Maria», das folgendermassen beginnt: «Gegrüsst seist du Maria voller Falten / Kochlöffel und Allespfleger sind mit dir (…)».

Mit dem Baseballschläger gegen Einbrecher

Eine Hommage an die Grossmutter: Diamond Stingilys «Entryways» (2019-2021). Bild: Stefan Altenburger

Die 32-jährige afroamerikanische Künstlerin Diamond Stingily thematisiert im dritten Ausstellungsraum weibliche Stärke aber auch strukturellen Rassismus, ausgehend von ihrer eigenen Familiengeschichte. Besonders eindrücklich ist ihre Installation aus alten Türen, an welche Baseballschläger gelehnt sind. Es ist eine Referenz an ihre Grossmutter Estelle, die stets einen Schläger an ihrer Haustüre bereithielt, um sich gegen Einbrecher zu verteidigen. Dass Stingily für ihre kraftvollen Werke gerade das barocke Stillleben des Wiener Hofmalers Franz Werner von Tamm (1658–1724) als Gegenüber auswählte, überzeugt hingegen wenig.

Die Grotte aus Wachs und Polystyrol des italienischen Künstlerduos Invernomuto. Bild: Stefan Altenburger

Den Abschluss der Ausstellung bildet das italienische Künstlerduos Invernomuto. Es untersucht in seinen Installationen Orte, die mit Mythen und Legenden aufgeladen sind. Darunter ist eine Lourdes-Grotte aus Wachs, eine Nachbildung jener Grotte, die sich in der Nähe von Vernasca befindet, wo das Künstlerduo aufgewachsen ist.

Dazu gesellt sich mit der Zugbrücke aus Stahlwolle von Pino Pascali (1935–1968) ein Werk aus der bedeutenden Arte-Povera-Sammlung des Museums. Die humorvolle Arbeit enthält ein Wortspiel, das die Zugbrücke (auf Italienisch ponte levatoio) mit dem Waschtrog – lavatoio – verbindet, wo die Stahlwolle zum Einsatz kommt.

Bis 4. September, Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz.

