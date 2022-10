Eisenwerk Frauenfeld zeigt Ausstellung zum Thema Klimawandel

Kunst Schnee, Eis und Palmen: Eisenwerk Frauenfeld zeigt Ausstellung zum Thema Wetter und Klimawandel Die Kunstschaffenden Michael Bodenmann, Brigit Edelmann, Julia Körner, Stefan Rohner und Pascal Lampert verbinden in einer gemeinsamen Ausstellung tropische Pflanzen und Wintersymbole. «Palm Trees And Snowballs» in der Shedhalle im Eisenwerk Frauenfeld zeigt aktuelle Werke der fünf. Kristin Schmidt Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Drei der fünf Kunstschaffenden beim Aufbau ihrer Ausstellung: Birgit Edelmann, Stefan Rohner und Julia Körner (v.l.). Bild: Donato Caspari

Südseeromantik, Traumstrände, Piratenabenteuer – Palmen gehören dazu. Sie stehen für die Sehnsucht nach Wärme, Exotik und Ferne. Dominieren Hitze und Trockenheit, ist ein Schneeball ein kleines Wunder. Zwischen diesen beiden Polen – zwischen «Palm Trees And Snowballs» – bewegt sich die aktuelle Ausstellung im Kulturzentrum Eisenwerk in Frauenfeld, welche bis zum 29. Oktober läuft.

Klimafragen und mehr

Der Titel verweist auf die lange Folge internationaler Künstlerinnen und Künstler, die mit Schnee, Eis und Palmen gearbeitet haben. Sie brachten Eisblöcke zum Schmelzen, verkauften Schneebälle in New York, malten Südseeidyllen oder liessen sich von einer fallenden Kokosnuss erwischen. Je älter diese Kunstwerke sind, desto weniger ist das Klima ihr eigentliches Thema. Wie ist das heute, wenn Schneebälle und Palmen in der Kunst auftauchen? Die Ausstellung mit den Werken der fünf Kunstschaffenden Michael Bodenmann, Brigit Edelmann, Julia Körner, Stefan Rohner und Pascal Lampert spannt das inhaltliche Feld weit auf. Sie klammert aktuelle Klimafragen nicht aus, lässt sich aber nicht darauf reduzieren.

So fotografiert Michael Bodenmann Palmen als Strassendekoration oder setzt ihnen ein kleines bronzenes Denkmal. In der Arbeit des gebürtigen St.Gallers sind die exotischen Pflanzen ein Sehnsuchtselement. Julia Körner verpflanzt Palmen in kahle Gebirge. Die Berlinerin malt Traumlandschaften, bei denen offen bleibt, ob diese Orte angenehm oder trist sind: Die Gebirge wirken gleichzeitig mächtig und fragil, Letzteres aufgrund der durchscheinenden Farbschichten in zarten Tönen. Die meisten der Bilder sind eigens für die Ausstellung entstanden und eröffnen einen poetischen Raum in der Frauenfelder Shedhalle. Den Kontrast zu dieser entrückten Welt bilden die Installationen der anderen drei Künstler.

Wasserwellen aus Flipflops als Hinweis auf den steigenden Meeresspiegel

Pascal Lamperts Arbeit ist im Rahmen einer Performance entstanden: Mit Kreide und Schablone hat er das Wort «Palm» seitenverkehrt auf den Boden geschrieben, wieder und wieder. Der Kreidestaub bedeckt den Boden, wird mit jedem Schritt weitergetragen – die Assoziation zum CO 2 -Fussabdruck drängt sich auf. Dekoriert ist die Arbeit mit einem Paar weisser Gummistiefel, die ihren Gegenpart in einer Ansammlung weisser Zehensandalen von Stefan Rohner finden.

Eine Ansammlung von Flipflops. Bild: Donato Caspari

Der St.Galler projiziert Wasserwellen auf die Insel aus Flipflops und kommentiert damit den steigenden Meeresspiegel. Rohners Arbeiten sind oft humorvoll, etwa, wenn er aus Fliegenvorhängen Lianen windet oder einen Mooshaufen atmen lässt. Nur einmal wird der Klimawandel explizit Thema, wenn unter einem Regenbogenschirm die Stimmen Jugendlicher erklingen. Hier kippt die Arbeit ins Bemühte, ohne eine echte Dringlichkeit zu entfalten.

Samengut auf Spitzbergen

Überzeugend hingegen ist die Installation von Brigit Edelmann. Die St.Galler Künstlerin arbeitet seit längerem mit realen Pflanzen. Sie lässt beispielsweise eine Palme aus einem Kühlschrank herauswachsen, in die Tür ist eigens ein Loch gesägt. Das Exemplar stammt aus dem Tessin, wo sich bestimmte Palmenarten aufgrund klimatischer Veränderungen immer wohler fühlen. Sie wurden angepflanzt, haben sich mehr und mehr Terrain erobert und verdrängen inzwischen heimische Pflanzen. Solche Prozesse sind oft unumkehrbar, aber es gibt weltweit agierende Saatgutbanken, in denen alte, bedrängte Kulturpflanzen aufbewahrt werden.

Die Künstlerin Brigit Edelmann hat ein Labor eingerichtet. Bild: Donato Caspari

Angelehnt an den Saatguttresor auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen hat Brigit Edelmann in der Shedhalle ein Labor eingerichtet. Alles ist bereit: Pipetten, Leuchttisch, Reagenzgläser, Lampe, Lupe, auch das Saatgut fehlt nicht. In diesem Fall sind es Samen von verschiedenen Palmen, angefangen von der Kubanischen Königspalme, über die Alexanderpalme, die Siegellackpalme bis hin zu Hanfpalmen. Werden Palmen also irgendwann zum raren Gut? Oder werden sie sich weiter ausbreiten? Bis in die Ostschweiz sogar? Die Ausstellung liefert keine Antworten, aber Denkanstösse.

