Kunst Mit Orgelpfeifen gegen den Ukraine-Krieg: Valie Exports Skulptur im Kunsthaus Bregenz reagiert auf die nukleare Bedrohung Valie Export, feministische Pionierin und Grande Dame der österreichischen Kunst, setzt sich gegen den russischen Angriffskrieg ein. Mit einer Tonskulptur in Bregenz und als Erstunterzeichnerin der umstrittenen Petition «Manifest für Frieden». Letzteres bereut sie heute. Christina Genova

Valie Export mit ihrem Arsenal an Orgelpfeifen. Bild: Miro Kuzmanovic

Was da so bedrohlich von der Decke im Erdgeschoss des Kunsthauses Bregenz hängt, sind keine Geschosse. Auch wenn die spitzen, metallenen Orgelpfeifen eine irritierende Ähnlichkeit mit Raketen aufweisen. Valie Export, die Grande Dame der österreichischen Kunst, hat diese formale Analogie in einer eindrücklichen Antikriegsinstallation umgesetzt. Sie ist ohne Eintritt zugänglich, da in den oberen Stockwerken gerade die Beleuchtungskörper ersetzt werden.

Die Orgelpfeifen stammen aus der Marienkirche am Pöstlingberg in Linz, wo die 82-Jährige aufgewachsen ist. Da die alte Orgel ersetzt wurde, erhielt Valie Export die Orgelpfeifen zur Verfügung gestellt.

Perkussion mit Orgelpfeifen

Die Orgelpfeifen wirken wie furchteinflössende Geschosse. Bild: Markus Tretter

Die düstere Wirkung der Installation wird durch den Song «Oh Lord, Don’t Let Them Drop That Atomic Bomb on Me» unterstützt, der durch Lautsprecher verstärkt im ganzen Erdgeschoss zu hören ist und Valie Exports Arbeit ihren Titel gegeben hat. Die Künstlerin bezeichnet sie denn auch als Tonskulptur: «Ich wollte das Lied als musikalisches Bild zeigen», sagt sie während der Medienkonferenz.

Der Song stammt ursprünglich vom afroamerikanischen Jazzmusiker Charles Mingus und erschien 1961. Das war mitten im Kalten Krieg, ein Jahr vor der Kubakrise, als man eine nukleare Eskalation zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion befürchtete. Der von Gospelmusik inspirierte Song drückt die Angst vor einem drohenden Atomkrieg aus und ist Beschwörung und Gebet zugleich. Er hat heute wieder eine beängstigende Aktualität erlangt.

Das Eröffnungskonzert mit der Peter Madsen Band. Video: Youtube

Valie Export entdeckte den Song schon als junge Frau und entschloss sich, ihn in ihre Installation zu integrieren. Er wurde von Peter Madsen, der lange Mitglied der Charles Mingus Band war, und sechs weiteren Vorarlberger Musikern neu eingespielt. Sie benutzten die ausrangierten Orgelpfeifen als Flöten und Perkussionsinstrumente.

Metapher für toxische Männlichkeit

Die Orgelpfeifen fügen sich fast schmerzlich perfekt in den von Sichtbeton dominierten Eingangsbereich ein. Einige der Orgelpfeifen hat Valie Export zu einem an eine sogenannte «Stalinorgel» erinnernden Objekt zusammengebaut. Der gefürchtete sowjetische Mehrfachraketenwerfer wurde im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Die Bezeichnung «Stalinorgel» erhielt er, weil die Anordnung der Raketen an eine Orgel erinnert.

Valie Exports «Stalinorgel» mit bedrohlich in die Höhe gereckten Orgelpfeifen. Bild: Markus Tretter

Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine denkt man dabei an die unrühmliche Rolle der russisch-orthodoxen Kirche, welche im Krieg fest an der Seite des Kremls steht. Die nach oben gerichteten Orgelpfeifen lassen sich aber auch als Phallussymbole deuten. Eine Interpretation, die bei einer Pionierin der feministischen Kunst wie Valie Export nahe liegt. Dies umso mehr, als der alte weisse Mann Putin von Feministinnen als Inbegriff «toxischer Männlichkeit» angesehen wird.

Valie Export steht in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg aber auch in der Kritik. Sie gehört zu den Erstunterzeichnerinnen der Petition «Manifest für Frieden». Diese fordert unter anderem einen Waffenstopp und wurde von der deutschen Politikerin Sahra Wagenknecht und der Feministin Alice Schwarzer lanciert, einer Freundin Exports. Die Petition erntete viel Kritik.

Der Vorwurf lautete, dass sie sich zu wenig gegen rechts abgrenze. Valie Export bereut, die Petition unterzeichnet zu haben: «Im Nachhinein bin ich irritiert, weil ich nicht wusste, was damit geschehen wird.» Sie hat daraus ihre Lehren gezogen:

«Ich werde nie mehr etwas unterzeichnen.»

Hinweis Kunsthaus Bregenz, bis 10. April.