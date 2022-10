Ausstellung «Entangled Events» in der Kunsthalle St.Gallen

Kunst Fake News, alternative Fakten und Filterblasen: Eine Ausstellung in der Kunsthalle St.Gallen untersucht, wie wir Bilder und Geschichten interpretieren Sechs junge Schweizer Kunstschaffende zeigen in der Ausstellung «Entangled Events» auf, dass die Wirklichkeit ein Konstrukt ist und Geschichten zu erzählen etwas zutiefst Menschliches. Christina Genova Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Die Ziegen stehen nicht freiwillig auf dem Baum, sondern dienen Touristen als Fotosujet. Videostill aus «Sculptors» von Roman Selim Khereddine. Bild: PD

Die Kamera schwenkt aus dem fahrenden Auto auf einen Arganbaum am Strassenrand. Darauf stehen mehrere ausgemergelte Ziegen, wie lebende Skulpturen. Ein kurioser Anblick, der in Marokko eine Touristenattraktion ist. Doch nichts daran ist echt. Es ist eine Inszenierung mit dem Ziel, den örtlichen Bauern einen Nebenverdienst zu ermöglichen.

Für die Ziegen werden in den Bäumen Plattformen gebaut, auf welchen sie stundenlang ausharren müssen – ohne Nahrung und Wasser. Zwar klettern die Ziegen tatsächlich auf die Bäume, um deren Nüsse zu fressen. Doch nur während der Reifezeit im Sommer und nicht das ganze Jahr über.

Authentizität ist nebensächlich

Die Szene stammt aus der Videoarbeit «Sculptors» des Zürcher Künstlers Roman Selim Khereddine. Sie basiert auf Found-Footage, also Videoaufnahmen, die Khereddine im Internet gefunden hat. Er ist einer von sechs jungen Schweizer Kunstschaffenden, deren Werke unter dem Titel «Entangled Events» in der Kunsthalle St.Gallen zu sehen sind. Kuratiert wird die Ausstellung von der ebenfalls jungen Assistenzkuratorin der Kunsthalle, Céline Matter.

Die Gepäckstücke beim Eingang zur Kunsthalle St.Gallen sind Überbleibsel einer Performance des Künstlerkollektivs Natalie Portman anlässlich der Vernissage. Bild: Sebastian Schaub

Der verwirrende Ausstellungstitel, den man mit «Verstrickte Ereignisse» übersetzen könnte, vereint in einer losen Klammer Arbeiten, die sich mit der Konstruktion von Wirklichkeit in Zeiten von Fake News, alternativen Fakten und Filterblasen auseinandersetzen. Nicht immer erschliesst sich der Bezug der Werke zum Thema auf den ersten Blick: Wie zum Beispiel beim Künstlerkollektiv Natalie Portman, das beim Eingang in die Kunsthalle eine Fülle an Gepäckstücken platziert hat.

Khereddine wirft in seiner Videoarbeit auch die Frage nach der Konstruktion von Bildern auf. Die Bauern reagieren auf die Nachfrage der Touristinnen und Touristen nach attraktiven Ferienfotos, die Authentizität ist für beide Seiten nebensächlich.

Die durch maschinelles Lernen generierten Fotos reichen nicht annähernd an die nostalgischen Bilder im Kopf heran: «My Parents Dance Without Touching (in the style of Wolfgang Tillmans)» von Mohamed Almusibli. Bild: Sebastian Schaub

Mit der Konstruktion von Bildern beschäftigt sich auch der Genfer Mohamed Almusibli. Er versucht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, eine Erzählung aus der Jugend seiner Eltern, die in den 1980er-Jahren im Jemen aufgewachsen sind, zu bebildern. Damals pflegte man zu Motown-Sound einen besonderen Tanzstil, der ohne Berührungen auskommt. Almusibli fütterte ein experimentelles Computerprogramm mit den Stichwörtern Jemen, «Dance Without Touching» und den Namen der drei bekannten Fotokünstler Nan Goldin, William Eggleston und Wolfgang Tillmans. Das Resultat sind drei bizarre Fotoserien mit verzerrten, tanzenden Menschen. Mit den nostalgischen Jugenderinnerungen von Almusiblis Eltern haben sie rein gar nichts zu tun.

Jeanne d'Arc mit Schleier

Camille Kaisers Videoarbeit «Off-camera». Video: Vimeo

«Geschichten zu erzählen, gehört zum Menschsein. Es ist normal, die Wirklichkeit zu interpretieren», sagt Kuratorin Céline Matter. In diesem Zusammenhang wirft die Genfer Künstlerin Camille Kaiser die Frage auf, wer die Deutungshoheit hat, Bilder und Geschichte zu interpretieren. Sie hat im Archiv des französischen Militärs (ECPAD) zur algerischen Kolonialgeschichte recherchiert.

Dort fand die Künstlerin einen Film, der zeigt, wie am Tag der Unabhängigkeitserklärung Algeriens ein Denkmal für die französische Nationalheilige Jeanne d'Arc in algerische Flaggen gehüllt und mit einem Haik bedeckt wird, einem traditionellen maghrebinischen Schleier. Die Statue, welche die Präsenz der französischen Kolonialmacht markierte, wird dadurch umgedeutet zu einem Symbol des algerischen Nationalismus.

