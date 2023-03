Kunsthalle Appenzell: Francisco Sierras Austellung «Corniche»

Kunst Exekutierte Penisse, Kothaufen oder kitschig-glänzende Delfine: Francisco Sierra zeigt in Appenzell perfekt gemalte Anstössigkeiten Der in Herisau aufgewachsene Künstler malt unbekümmert und mit handwerklicher Virtuosität Alltägliches und Abstruses. In der Kunsthalle Appenzell ist eine grosse Einzelausstellung des 45-jährigen Autodidakten zu sehen. Christina Genova Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Francisco Sierra vor seinem neusten Gemälde «Schnee Oylen», das kurz vor der Ausstellungseröffnung fertig geworden ist. Bild: Donato Caspari

Bei Francisco Sierra ist die Kacke nicht am Dampfen, sondern am Rauchen. Und zwar buchstäblich. In der Kunsthalle Appenzell hat er zwei täuschend echt gestaltete Kothaufen platziert, die Zigaretten rauchen. Diese glühen sogar dank eingebauten LEDs.

Rauchender Kothaufen: «Smoking No. 2». Bild: Christina Genova

Die beiden Objekte zeigen Aspekte, die in der Kunst des 45-Jährigen häufig zu finden sind: die Lust, Anstössiges und Surreales darzustellen und der verschmitzte Humor. Das können auch mal Kartoffeln sein, die als Pornodarsteller auftreten, oder ein erhängter Penis. Sierra, dessen Hauptmedium die Malerei ist, ist in Chile und Herisau aufgewachsen. Heute lebt und arbeitet er im Kanton Waadt.

Von der Kugelschreiberzeichnung zur Malerei

Vor zehn Jahren erhielt Francisco Sierra den St.Galler Manor-Preis und zeigte seine Werke im Kunstmuseum St.Gallen. Nun ist sein Schaffen erstmals wieder in grösserem Umfang in der Ostschweiz zu sehen, insgesamt 128 Werke werden unter dem Titel «Corniche» präsentiert. Es ist ein Œuvre, das sich durch grosse Eigenständigkeit und einen hohen Wiedererkennungswert auszeichnet und etwas Unbekümmertes ausstrahlt. In einem Interview sagte der Künstler einmal:

«Ich habe mir ein Dogma auferlegt: Dass ich mich niemals selbst zensuriere. Was ich denken kann, soll ich auch malen dürfen.»

An den Gouachen und Kugelschreiberzeichnungen schätzt Francisco Sierra die Unmittelbarkeit: «Die Zeichnungen sind eine Art zu denken für mich.» Bild: Donato Caspari

Im Erdgeschoss der Kunsthalle sind grossformatige Gemälde ausgestellt. Das neuste, «Schnee Oylen», ist vor rund zwei Wochen fertig geworden. Francisco Sierra erklärt während des Medienrundgangs den Ablauf seines Arbeitsprozesses – ein Weg von der zweiten Dimension in die dritte und zurück.

Am Anfang stehen Kugelschreiberzeichnungen, die der Künstler als eigenständige Werke versteht. Einige davon sind in der Ausstellung zu sehen. Ausgehend von den Zeichnungen entsteht ein Modell aus ungebranntem Ton, das Sierra bemalt und glasiert. Danach fotografiert er das Objekt und verwendet das Bild als Malvorlage.

Alltägliches, Kitschiges, Abstruses

Sie sehen aus wie Möbel, sind aber nicht als solche zu gebrauchen: die Installation «Les Clefs». Bild: Donato Caspari

Musik hat im Leben des ausgebildeten Geigers einen hohen Stellenwert, das sieht man auch in seiner Kunst. Zum Beispiel in der Installation «Les Clefs». Die Skulpturen aus Walnussholz erinnern an Möbel und lehnen sich mit ihren Formen an Notenschlüssel und Pausenzeichen an. Die Achtelpause wird zum Aschenbecher, der Bassschlüssel zur Liege. «Die Skulpturen sind nahe am Gebrauch, aber komplett unbrauchbar, das gefällt mir», sagt Sierra.

Die Skulpturen «En têtes» entstanden speziell für die Ausstellung in der Kunsthalle Appenzell. Sierra versteht sie als Zeichnungen im Raum. Grundlage dafür sind Motive, die von Noëlle-Anne Darbellay, der Frau des Künstlers, stammen. Bild: Donato Caspari

Eine Trompe-l’œil-Wirkung zu erzielen, Reflexe und Dreidimensionalität in seiner Malerei täuschend echt wiederzugeben, sieht Sierra, der Autodidakt, als künstlerische Herausforderung: «Das macht mir wahnsinnig Freude.» Die malerische Perfektion kontrastiert bei ihm mit der Banalität der dargestellten Objekte: Er malt Alltagsobjekte, Kitschiges, Abstruses. Das fordert die Wertmassstäbe der Betrachterinnen und Betrachter heraus. Was ist es wert, gemalt zu werden? Was ist die Funktion von Malerei? Die Nonchalance, mit welcher Sierra mit der Malerei umgeht und die Grenzen zwischen Low und High verwischt, ist erfrischend.

Eine Künstlerfamilie

Das Tonrelief für «Claras Spider» stammt von Francisco Sierras Tochter. Bild: Conradin Frei

Auch Francisco Sierras Familie ist in seine Kunst involviert. Von seiner Frau, der Violinistin Noëlle-Anne Darbellay, stammen zum Beispiel die Monde, die in seinem Werk häufig als Motiv auftauchen.

Ein Luftbefeuchter in Delfinform: «Untitled (Humidificador)». Bild: Conradin Frei

Und das Gemälde «Claras Spider» basiert auf einem Tonrelief, das ihm seine Tochter mit den Worten überreichte: «Das habe ich für dich gemacht, zum Malen.» Im zweiten Raum finden sich weitere Werke aus seiner Privatsammlung wie «Würmlihochzeit», das Motiv seiner Hochzeitskarte.

Francisco Sierra stellt in seiner Malerei häufig Tiere dar. Etwa einen kitschigen Luftbefeuchter in Delfinform, der an einer Heizung hängt. Den obersten Raum hat er ganz den Guppys gewidmet. Auf 44 kleinformatigen Holztäfelchen hat der Künstler die beliebten Zierfische gemalt, die es in allen Farben und Formen gibt.

Die 44 Guppys im Format 6,5 × 6,5 Zentimeter wurden auf Wandsockeln platziert. Bild: Donato Caspari

Sie seien im Grunde genommen schwimmende Dekorationsobjekte, sagt Sierra. Die Beziehung der Menschen zu Tieren sei komplex und vielschichtig. Wir wiesen ihnen menschliche Attribute zu und spiegelten unsere Fähigkeiten in den Tieren: «Sie sind Projektionsflächen unserer Condition humaine.»

Hinweis «Corniche», bis 11. Juni, Kunsthalle Appenzell.

