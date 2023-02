Gina Proenza in der Kunsthalle St.Gallen mit "Moving Jealousy".

Kunst Engerlinge unter Anklage: In der Kunsthalle St.Gallen wird Tieren der Prozess gemacht Die junge Westschweizerin Gina Proenza nimmt mittelalterliche Prozesse gegen Tiere zum Ausgangspunkt für künstlerische Recherchen zu den Grenzen der Sprache und des Rechts. Das ist originell, die Werke sind aber nicht immer einfach zu interpretieren. Christina Genova 06.02.2023, 17.00 Uhr

Gina Proenza hat aus Stroh die Worte «the infamous», die Schändlichen (links, auf den Kopf gestellt), und «the beasts», die Bestien, geformt. So wurden die Engerlinge in historischen Quellen bezeichnet. Bild: Michel Canonica

Kann man Tieren den Prozess machen? Im ausgehenden Mittelalter war man in manchen Regionen der Schweiz davon überzeugt. Oder so verzweifelt, dass man sich nicht anders zu helfen wusste. Denn damals richteten Engerlinge, die Larven der Maikäfer, derart viel Schaden auf den Feldern an, dass es zu Ernteausfällen und Hungerkrisen kam.

Die erst 28-jährige Lausannerin Gina Proenza stiess auf Dokumente über mehrere Prozesse, die beim bischöflichen Gericht von Lausanne gegen Engerlinge angestrengt wurden. Diese historische Kuriosität wurde für die Künstlerin zum Ausgangspunkt für eine Serie neuer Arbeiten, die in der Kunsthalle St.Gallen unter dem Titel «Moving Jealousy» zu sehen sind. In Gina Proenzas Ausstellung geht es um die Macht der Sprache und des Gesetzes und deren Grenzen.

Berührungen als einfachste Form der Kommunikation

Der Handlauf besteht im Querschnitt aus dem Körper eines Engerlings. Bild: Sebastian Schaub

Die Werke der Künstlerin bestechen durch die Vielfalt der verwendeten Materialien und die originellen Zugänge. Sie sind aber nicht immer einfach zu entschlüsseln, da Proenza oft um mehrere Ecken denkt. «Main-courante» lautet der Titel einer Arbeit, die einem Geländer gleicht. Betrachtet man dessen Querschnitt, zeigen sich die Konturen eines Engerlings.

Wie Proenza bei einem Rundgang durch die Ausstellung erläutert, ist das Geländer ein Hinweis darauf, dass Berührungen die einfachste Form der Kommunikation sind. Wichtig ist bei «Main-courante» auch die sprachliche Ebene: «Main-courante» bedeutet zum einen «Handlauf», zum andern ist es ein juristischer Begriff, der die Schilderung eines möglichen Straftatbestands bei der Polizei bezeichnet.

Die Zählrahmen dienen nicht zum Rechnen, sondern der Darstellung von Wörtern und Ausdrücken. Bild: Michel Canonica

Auch im Prozess gegen die Engerlinge gab es ein vorgegebenes juristisches Vorgehen. Ein amtlicher Bote begab sich zu den Schädlingen, um sie in einer formelhaft gehaltenen Anklage zum Verlassen des Feldes aufzufordern. Die einzelnen Wörter des überlieferten Textes hat Gina Proenza alphabetisch geordnet und blendet sie in einer Videoarbeit in rascher Folge ein.

Alle Wörter aus der Anklageschrift gegen die Engerlinge werden alphabetisch geordnet an die Wand projiziert. Bild: Michel Canonica

Die Anklageschrift ist für die Betrachter ebenso unverständlich wie damals für die Engerlinge. Die Künstlerin zeigt damit die Grenzen der Sprache auf. Sie hat ausserdem Zählrahmen in «Leserahmen» umfunktioniert: Die Holzperlen dienen nicht zum Zählen, sondern zur Darstellung von Wörtern.

Dauerschwangere Kühe

Todbringende Schädlinge: Das kauernde menschliche Skelett wurde aus Stroh gestickt. Bild: Michel Canonica

Eine textile Wandarbeit, die aus einem aus Stroh gestickten menschlichen Skelett besteht, erinnert an die Hungersnot, welche durch die Schädlinge verursacht wurde. Ausserdem spielen Engerlinge, Maden und Würmer bei der Zersetzung von toten Körpern eine entscheidende Rolle. Ebenfalls aus Stroh hat die Künstlerin die Worte «the beasts» – die Bestien, und «the infamous» – die Schändlichen, geformt. Mit diesen drastischen Begriffen wurden die Engerlinge in der Anklage der Behörden bezeichnet, die damit ihre Hilf- und Machtlosigkeit ausdrückten.

Die comicartigen Skulpturen werfen Fragen zu den Grundrechten von Tieren und zum Verhältnis des Menschen zur Natur auf. Bild: Michel Canonica

Wie seltsam sich bis heute die Beziehungen zwischen Menschen und Natur gestalten, veranschaulicht Gina Proenza mit drei grotesken Wesen in kurzen Röckchen. Deren «Körper» bestehen aus Dekosteinen aus Fiberglas. Sie werden in Gärten verwendet, um darunter diverse Utensilien zu verstauen. Die «Beine» der Skulptur wurden aus Plastikhandschuhen geformt, welche Tierärzte für die künstliche Befruchtung von Kühen überziehen.

Damit ist auch der Bezug zur aktuellen Diskussion um Grundrechte für Tiere gegeben. Dabei wird unter anderem die Frage aufgeworfen, ob es ethisch vertretbar ist, Kühe alljährlich zu schwängern, um den Bedarf der Milchindustrie zu decken.