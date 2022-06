Kunst Die Amriswilerin Thi My Lien Nguyen kocht und fotografiert für die Lebenden und die Toten Die 27-jährige Künstlerin zeigt in ihrer Einzelausstellung in der Coalmine in Winterthur Fotos, die ihre Lebensrealität als Seconda mit vietnamesischen Wurzeln dokumentieren. Christina Genova Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Thi My Lien Nguyen in ihrer Ausstellung im Raum für Fotografie der Coalmine in Winterthur. Rechts aussen der Altar für ihren Grossvater, daneben der Altar zur Einweihung ihres Ateliers. Links ist ein Porträt von Nguyens Cousine zu sehen. Bild: Tobias Garcia

Das Tischchen ist in sanftes Licht getaucht. Kerzen brennen, Blumen, Früchte, Süssigkeiten und Räucherstäbchen stehen für die Ahnen und Götter bereit. Der kleine, liebevoll geschmückte Altar, in dessen Mitte ein Bild von Thi My Lien Nguyens Grossvater steht, wurde von ihrer Familie beim Krematorium Feldli in St.Gallen aufgestellt. Die Familienmitglieder sind als Schatten am Boden präsent.

Das Foto aus der Serie «Food for the Dead» ist im Raum für Fotografie in der Coalmine in Winterthur in Nguyens Einzelausstellung «Three Grains of Rice and Some Gold» zu sehen. Der Titel bezieht sich auf die vietnamesische Tradition, einem Verstorbenen drei Reiskörner und etwas Goldpapier in den Mund zu legen als Proviant für die Reise ins Jenseits. So geschah es auch, als Nguyens Grossvater vergangenen Herbst im Kantonsspital St.Gallen starb. Eine aufwühlende Zeit für die Künstlerin: «Ich habe viel fotografiert, das hat mir geholfen.»

In zwei Kulturen zu Hause

Als Tochter vietnamesischer Flüchtlinge ist die 27-jährige Nguyen in Amriswil aufgewachsen und lebt heute in Winterthur. 2017 hat sie die Hochschule Luzern mit einem Bachelor in Camera Arts abgeschlossen; gerade wurde sie mit einem Förderbeitrag des Kantons Thurgau ausgezeichnet.

In ihrem künstlerischen Schaffen findet Nguyen Bilder für ihre eigene, postmigrantische Lebensrealität, die so viele Menschen in der Schweiz ganz ähnlich erleben und die in der zeitgenössischen Kunst noch viel zu selten Ausdruck findet. «Ich hätte gerne Vorbilder gehabt», sagt Nguyen.

Die Auseinandersetzung mit vietnamesischen Traditionen nimmt in der aktuellen Ausstellung einen wichtigen Platz ein: Nguyen vermittelt in ihren Fotografien, wie sie die Traditionen in ihren Schweizer Alltag integriert und neu interpretiert: «Das ist Arbeit und ein Prozess.» Dass nicht alle aus der vietnamesischen Diaspora damit einverstanden sind und lieber am Überkommenen festhalten, kann sie verstehen: «Das hat unter anderem mit dem Trauma der Flucht zu tun, sie mussten so vieles zurücklassen.»

Ein Altar für jede Lebenslage

Links: Zu Besuch in Vietnam im Heimatdorf der Grosseltern («Ancestry», 2019); rechts: Der grüne Widerschein beim Tempeldrachen stammt von einer Tankstelle. Bild: Tobias Garcia

Ihre Kultur lebt die vietnamesische Gemeinschaft bis heute fernab der Mehrheitsgesellschaft. Davon erzählt das Foto einer in grünes Licht getauchten Drachenfigur. Es ist der Widerschein der Beleuchtung der Tankstelle, die direkt neben dem buddhistischen Tempel steht, der auch von Nguyens Familie besucht wird.

Der Respekt für Ältere und die Verehrung der Ahnen, die in den ostasiatischen Kulturen einen hohen Stellenwert besitzt, ist auch für Nguyen von grosser Bedeutung. Sie hat die Tradition übernommen, bei wichtigen Lebensereignissen den Ahnen und Göttern auf einem Altar Gaben darzubringen und Räucherstäbchen anzuzünden. Damit erbittet man Glück und gutes Gelingen. So tat es die junge Frau auch, als sie vor zwei Jahren ein neues Atelier bezog. Ein Foto des Altars, auf welchen vom Fenster her warm das Sonnenlicht fällt, hängt direkt neben jenem für den verstorbenen Grossvater. Die Ruhe, die während des Rituals einkehre, fasziniere sie, sagt die Künstlerin.

«In unserem Alltag sind wir oft so gehetzt und beschäftigt. Uns fehlen die Momente des Innehaltens.»

Auch der Einzug in die neue Wohnung war für Thi My Lien Nguyen Anlass, einen Altar vorzubereiten. Nach dem Ritual folgte das gemeinsame Essen. Bild: Tobias Garcia

Nach dem Ritual folgt das gemeinsame Essen der zubereiteten Speisen. Das ist auf dem zwei auf drei Meter messenden, grossformatigen Foto «Our new Home» im zweiten Raum festgehalten. Dort sieht man Freunde und Familie nach dem gemeinsamen Zügeln am Tisch sitzen – ein intimer, inniger Moment, der Verbundenheit vermittelt.

Selbstporträt mit Tellerbergen

Dutzende von Tellern hat Thi My Lien Nguyen aus den Beständen des Cateringunternehmens ihrer Grosseltern geerbt. Für das Selbstporträt «My Heritage» hat sie sich damit inszeniert. Bild: Tobias Garcia

Essen ist in Nguyens Familie vielleicht noch essenzieller als bei anderen Angehörigen der vietnamesischen Diaspora, weil die Grosseltern väterlicherseits ein Cateringunternehmen betrieben. Sie kochten vor allem an Hochzeiten für mehrere hundert Gäste, wie zwei Fotos aus dem Familienarchiv dokumentieren. Die Künstlerin nimmt dies in ihrem Selbstporträt «My Heritage» auf: Es zeigt sie mit dutzenden aufeinandergestapelten Tellern, die sie von ihrer Grossmutter aus Catering-Beständen geerbt hat.

Nguyen setzt die Familientradition des Kochens und Bewirtens kreativ fort. Vor zwei Jahren hat sie den «Milis Supperclub» lanciert, ein Projekt, bei welchem sie Gäste zu einem mehrgängigen vietnamesischen Essen einlädt – was fast beiläufig zum Austausch über eigene und andere Esskulturen führt. Auch in der Coalmine ist für den 3. Juli ein gemeinsames Abendessen geplant. «Sich zugehörig fühlen hat sehr viel mit Essen zu tun», sagt die Künstlerin.

Bis 24. Juli, Coalmine, Raum für Fotografie, Turnerstrasse 1, Winterthur. Anmeldung für das Abendessen am 3. Juli, 18 Uhr, mit Führung durch die Ausstellung (beschränkte Teilnehmerzahl): info@coalmine.ch

