Kunst 29'784 Tage gelebt: Eine Ausstellung in der Lokremise St.Gallen ist dem radikalen Konzeptkünstler On Kawara gewidmet On Kawara (1933-2014) hat sich als Künstler konsequent mit dem Phänomen der Zeit auseinandergesetzt. Die Ausstellung «On On Kawara» in der Kunstzone der Lokremise St.Gallen ist eine Hommage an den Japaner. Beteiligt sind fünf Kunstschaffende – darunter die Künstlerfamilie Signer. Christina Genova Jetzt kommentieren 26.08.2022, 21.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der St.Galler Roman Signer setzt sich in seiner Arbeit «Tisch» mit dem Zeitgefühl auseinander, das sehr subjektiv ist. Im Hintergrund Tatsuo Miyajimas Installation «Three Time Train». Bild: Donato Caspari

Es ist Viertel nach zwölf. Zeit zum Mittagessen oder für einen Imbiss kurz nach Mitternacht. Der Tisch in der Kunstzone der Lokremise St.Gallen ist für acht Personen gedeckt, doch zu essen gibt es nur die angehaltene Zeit. Die Uhren, die anstelle der Teller platziert sind, unterscheiden sich nur durch den Sekundenzeiger, der überall unterschiedlich gestellt ist. Es ist Roman Signers Hinweis darauf, dass die Zeit für alle Menschen zwar gleichermassen zerrinnt, das individuelle Zeitgefühl aber sehr subjektiv ist.

Rückblick, Abschied und persönlicher Countdown: Roland Wäspe präsentiert mit «On On Kawara» seine letzte Ausstellung in der Kunstzone der Lokremise St.Gallen vor seiner Pensionierung. Bild: Donato Caspari

Der St.Galler Künstler von Weltrang ist einer von fünf Kunstschaffenden, die Teil der Ausstellung «On On Kawara» sind. Sie ist eine Hommage vom Direktor des Kunstmuseums, Roland Wä­spe, an den japanischen Künstler On Kawara (1933–2014). Er gehört zu den radikalsten und konsequentesten Vertretern der Konzeptkunst.

Abschied, Rückblick und Premiere

Roman Signer. Bild: Michel Canonica

Die elegante Schau handelt von Zeit und Zeitlichkeit und ist ebenso poetisch wie melancholisch. Sie ist ein Abschied und Teil von Roland Wäspes ganz persönlichem Countdown: Er wird Ende November pensioniert. «On On Kawara», seine letzte Ausstellung in der Lokremise, ist ein Rückblick auf seine 39 Jahre am Kunstmuseum, 33 davon als Direktor. Und ein Wiedersehen: Allen beteiligten Kunstschaffenden bis auf Barbara Signer hat er Einzelausstellungen ausgerichtet, Roman Signer sogar drei.

Aleksandra Signer. Bild: Urs Bucher

«On On Kawara» enthält auch eine Premiere. Zum ersten Mal überhaupt stellt die Künstlerfamilie Signer – bestehend aus Aleksandra, Barbara und Roman – gemeinsam aus.

Barbara Signer. Bild: Ralph Ribi

Den Soundtrack zur Ausstellung liefert Aleksandra Signer mit ihrer Videoarbeit «Uhren» von 2007. Sie hat die unablässig tickenden Kuckucksuhren im Schaufenster ihres Onkels gefilmt, der Antiquitätenhändler war. Die Uhren sind nur schemenhaft erkennbar, da sie durch einen Vorhang vom Verkaufsraum abgetrennt sind – sie sind ebenso wenig fassbar wie die Zeit.

Ein Ventilator lässt den Kalender flattern und die Lampe schaukeln: Barbara Signers Installation «Viscosity/Huangshan» bezieht sich auf eine reale Situation, die sie in einem Lokal in Taipei erlebt hat. Bild: Donato Caspari

Tochter Barbara Signer ergänzt die Schau mit ihrer Installation «Viscosity/Huangshan» durch das Element des Übersinnlichen. Ein Ventilator bringt einen chinesischen Kalender zum Flattern. Er trägt das Datum des 6. März 2019, ein Tag, der ihr ein Wahrsager als für sie besonders bedeutsam genannt hat.

Warum wir Uhren brauchen

Das Kunstmuseum besitzt vier Werke aus dem ersten Jahr der Today-Serie von On Kawara. Diese Datumsbilder fertige er ab dem 4. Januar 1966 bis zu seinem Tod an. Bild: Donato Caspari

Das Kunstmuseum St. Gallen besitzt zehn Werke aus On Kawaras berühmter «Today»-Serie, die man auch «Date Paintings» nennt. Ab dem 4. Januar 1966 fertigte Kawara sein Leben lang Datumsbilder an. Auf eine meist in dunklen Grautönen gehaltene Leinwand malte Kawara von Hand das Datum des aktuellen Tages. Dessen Format entspricht jenem des Landes, wo der Künstler sich aufhielt. Schaffte er es nicht, das Werk bis um Mitternacht zu vollenden, wurde es zerstört. Er selber gab niemals sein Geburtsdatum an, sondern nur die Anzahl gelebter Tage, 29'784 sind es.

On Kawara schickte vom 27. Mai bis 20. August 1975 jeden Tag eine Postkarte an den Schweizer Kulturvermittler Heinz Nigg. Bild: Stefan Rohner

Eine weitere Serie Kawaras besteht aus 86 Postkarten, die er vom 27. Mai bis 20. August 1975 von New York an den Schweizer Kulturvermittler Heinz Nigg schickte. Auf jeder Postkarte der «I Got Up»-Serie hat der Künstler einzig die minutengenaue Uhrzeit seines Aufstehens am jeweiligen Tag und seine Adresse mit Tinte gestempelt.

Die walisische Künstlerin Bethan Huws widmet On Kawara sieben Textarbeiten. Bild: Donato Caspari

Ganz direkt auf Kawaras Arbeiten bezieht sich die walisische Künstlerin Bethan Huws. Sie widmete ihm mehrere Textarbeiten, die sie aus Plastikbuchstaben in einer Vitrine zusammengefügt hat. «If We Had Any Notion Of Time, We Wouldn’t Have Clocks» (Wenn wir irgendeine Vorstellung von Zeit hätten, würden wir keine Uhren brauchen), lautet einer ihrer klugen Sätze.

Die Installation aus drei Modelleisenbahnzügen «Three Time Train» von Tatsuo Miyajima war bereits 2011 in der Kunstzone der Lokremise St.Gallen zu sehen. Bild: Donato Caspari

Die unablässig fortschreitende Zeit führt Kawaras Landsmann Tatsuo Miyajima vor Augen. Seine drei Modelleisenbahnzüge fahren im ehemaligen Lokdepot unbeirrbar ihre Runden. Jeder der Waggons ist mit einer LED-Leuchte versehen. Die Leuchten zählen unablässig von eins bis neun – in einem unschaubaren Rhythmus, so geheimnisvoll wie die Zeit. Hinweis Bis 6. November; im September sind im Kinok St.Gallen in der Lokremise Filme zum Thema Zeit zu sehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen