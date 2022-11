Kulturknatsch im Kanton St.Gallen «Ein Affront»: Scharfe Kritik aus Wil an den St.Galler Festspielen +++ Flumserberge erhalten Vorzug als neuer Austragungsort Die St.Galler Festspiele sollen künftig jedes zweite Jahr in den Flumserbergen stattfinden. Das enthüllt die IG Wil vorzeitig per Communiqué. Auch die Stadt Wil hatte sich als Austragungsort anerboten – sie werde nun vor vollendete Tatsachen gestellt. Die IG Kultur Wil ist irritiert über die Kommunikation der Festspielleitung. 1 Kommentar 30.11.2022, 10.10 Uhr

Die Festspiele finden ab 2023 nur noch jedes zweite Jahr auf dem St.Galler Klosterplatz statt. Wil hatte sich als neuer Austragungsort angeboten, ist nun aber aus dem Rennen. Bild: Urs Jaudas

Diesen Freitag findet um 10.45 Uhr in den Flumserbergen eine Medienorientierung der St.Galler Festspiele statt. Der Inhalt – der Grossanlass wird künftig im Zweijahresturnus alternierend in St.Gallen und in den Flumserbergen stattfinden – sollte bis zum Zeitpunkt der Medienorientierung einer Sperrfrist unterliegen.

Nun grätscht die IG Kultur Wil vorzeitig per Medienmitteilung dazwischen. Sie macht den neuen Festspiel-Modus im Kanton St.Gallen bekannt – und übt scharfe Kritik an den St.Galler Festspielen.

«IG Kultur Wil vor vollendete Tatsachen gestellt»

Im September 2021 hatte sich auf Initiative der IG Kultur Wil ein breit abgestütztes Komitee von Wiler Institutionen mit einem Schreiben an die Leitung der St.Galler Festspiele gewandt und die Stadt Wil als zweiten Austragungsort der St.Galler Festspiele vorgeschlagen. Wie die IG nun in ihrem Communiqué schreibt, habe sie nach der ersten, vertröstenden Rückmeldung vom 29. September 2021 auf eine Kontaktaufnahme durch den designierten neuen Direktor gewartet.

Nun habe man erfahren, dass die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen bereits vollendete Tatsachen geschaffen habe und die Festspiele alternierend in St.Gallen und in den Flumserbergen durchführen wolle. Damit sei die Idee der Festspiele in Wil leider gestorben – zumindest bis auf Weiteres.

Komitee aus Wil ersuchte die Festspielleitung um ein Treffen

Im Sommer 2021 hatte die Kantonsregierung entschieden, dass die Festspiele ab 2023 nur noch jedes zweite Jahr auf dem St.Galler Klosterplatz stattfinden sollen. Ein Komitee von Wiler Institutionen habe sich damals mit einem Schreiben an die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen gewandt und die Stadt Wil als zweiten Austragungsort der Festspiele vorgeschlagen. Begründet wurde die Idee unter anderem mit der langen Musiktradition der Äbtestadt sowie mit der geplanten touristischen Anbindung des Hofs zu Wil an den St.Galler Stiftsbezirk.

Der Brief sei von Vertretern der IG Kultur Wil, des Stadtrates, des Ortsbürgerrates, des Vereins Classic Openair, der Altstadtvereinigung, des Vereins Wil Tourismus und des Vereins ThurKultur unterzeichnet worden, heisst es in der Mitteilung. Das Komitee ersuchte die Festspielleitung um ein Treffen. Ende September 2021 habe KTSG den Erhalt des Schreibens bestätigt. Es habe geheissen, dass man auf den Vorschlag keine abschliessende Antwort geben könne, weil man den anstehenden Wechsel in der Direktion nicht vorgreifen wolle. Das Angebot aus Wil würde aber in die Überlegungen einbezogen. Die IG Kultur Wil und ihre Mitinitianten wurden um Verständnis und Geduld gebeten.

Bis heute keine Kontaktaufnahme mehr aus St.Gallen

In der Antwort auf eine Einfache Anfrage von Erwin Böhi, Kantonsrat und Vizepräsident der IG Kultur Wil, äusserte sich gemäss der Mitteilung kurz darauf auch die St.Galler Regierung positiv zu den Bestrebungen, die Festspiele nach Wil zu bringen. Aufgrund dieser ermutigenden Signale hätte die IG Kultur Wil erwartet, dass die Festspielleitung zu gegebener Zeit auf das Gesprächsangebot zurückkommt. Bis heute sei jedoch keine Mitteilung aus St.Gallen mehr eingetroffen. Dass nun offenbar bereits ein fertiges Konzept für die Festspiele in den Flumserbergen vorliegt, nimmt die IG Kultur Wil laut Mitteilung mit Enttäuschung und Befremden zur Kenntnis. Sebastian Koller, Präsident der IG Kultur Wil, sagt:

«Wir empfinden es als Affront, dass man uns auf diese Weise vor vollendete Tatsachen stellt. Die Festspielleitung hätte uns zumindest informieren können, dass Wil aus dem Rennen ist.»

Vizepräsident Böhi findet: «Die Nicht-Kommunikation uns gegenüber zeugt von fehlender Sensibilität für die regionalpolitische Bedeutung der Kultur in unserem Kanton. Die Kulturstadt Wil hätte mehr Respekt verdient». (pd/evw/dwa)

Reto Voneschen vor 39 Minuten

Was für eine Provinzposse! Jetzt haben wir einen einigermassen grossen, stimmigen und speziellen Kulturanlass in St.Gallen, aber statt ihn als Erfolgsfaktor für den Kanton, seine Hauptstadt und die weitere Region zu unterstützen, zu stärken und allenfalls sogar auszubauen, wird per Vorstoss im Kantonsrat eine Neiddebatte gestartet, die nun im Hickhack darüber mündet, ob man den Anlass alle zwei Jahre im Kleinstädtchen oder direkt in der freien Natur auf dem Berg provinzialisieren sollte. Das geht wohl - trotz gutem Unterhaltungswert - nicht mehr als Standortförderung durch, sondern ist eher Seldwyla live!