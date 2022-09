Kulturherberge Ein Mini-Dorfplatz auf 1110 Metern über Meer: Dieses Innerschweizer Trio führt neu den «Alpenhof» Oberegg Nach einer zweimonatigen Umbaupause wird der «Alpenhof» auf dem St.Anton bei Oberegg am Sonntag wiedereröffnet. Die neuen Pächter des «Kulturfrachters» haben ambitionierte Pläne: Residenzen, Kulturveranstaltungen und externe Zwischennutzungen wollen sie realisieren. Neu gibt es auch ein Restaurant. Claudio Weder Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Übernehmen das Steuer des «Kulturfrachters» Alpenhof auf dem St.Anton bei Oberegg (von links): Flavia Bienz, Laura Röösli und Dominic Chenaux. Bilder: Michel Canonica

Die Aussicht lässt nichts zu wünschen übrig. Der Blick reicht von den Bündner Bergen bis zum Bodensee, hinab ins St.Galler Rheintal und hinüber zu den Vorarlberger Alpen. Aus der Ferne grüsst der Alpstein. Nur eine Mobilfunkantenne trübt die Idylle hier auf dem St.Anton bei Oberegg, auf 1110 Metern über Meer.

«Wir können von hier sogar auf den Hof hinunterblicken, von dem wir unsere Produkte beziehen», sagt Dominic Chenaux und lacht. Der 43-Jährige sitzt an einem langen Holztisch im Panoramasaal des «Alpenhofs» zwischen Blumentöpfen und Lampen, die noch montiert werden müssen. Ihm gegenüber sitzen Laura Röösli und Flavia Bienz. Zusammen bilden sie das neue Gastgeber-Trio der Kulturherberge, die am Sonntag nach zweimonatiger Umbaupause wiedereröffnet wird.

Die Lage ist top: Blick vom «Alpenhof» in den Alpstein.

Vom «Neubad» Luzern nach Oberegg

Mit Dominic Chenaux, Laura Röösli und Flavia Bienz übernehmen drei erfahrene Luzerner Kultur- und Gastroleute den Innerrhoder «Kulturfrachter», wie ihn Autor Peter Weber einst genannt hat. Chenaux und Röösli haben unter anderem das Luzerner Kulturzentrum Neubad, eine Zwischennutzung eines alten Hallenbads, aufgebaut und mitgeprägt – Chenaux als Geschäftsleiter, Röösli als Leiterin der Gastronomie. «Das ‹Neubad› war uns aber irgendwann zu gross. Wir hatten zuletzt 70 Mitarbeitende», erzählt Chenaux.

«Also suchten wir uns ein neues Projekt, bei dem wir wieder mehr selber anpacken können.»

Durch einen Freund wurde das Paar auf den Ideenwettbewerb zur Zukunft des «Alpenhofs» Oberegg aufmerksam. Initiiert wurde dieser 2021 von Mara Züst, der Besitzerin der Liegenschaft und Tochter des 2000 verstorbenen Malers, Fotografen und Glaziologen Andreas Züst, dessen 10’400 Bände umfassende Bibliothek das Herzstück des «Alpenhofs» bildet. Mara Züst suchte auf diese Weise eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die langjährige Betriebsleiterin Bea Hadorn, die kürzlich pensioniert wurde.

Beim Wettbewerb setzten sich Chenaux und Röösli gegen 28 andere Bewerbende durch. Flavia Bienz stiess erst später zum Team hinzu. Sie stammt ebenfalls aus Luzern, ist 28 Jahre alt, arbeitet als freischaffende Textildesignerin und kennt sich in der Gastroszene ebenfalls aus.

Noch ist es leer im Panoramasaal, der seinem Namen alle Ehre macht. Bald werden hier die ersten Gäste bewirtet.

Der Frachter erhielt ein Facelifting

Bis Röösli, Bienz und Chenaux eine Wohnung in der Gegend gefunden haben, leben sie im «Alpenhof». In den vergangenen zwei Monaten haben sie dem Haus ein Facelifting verpasst: Es wurde ausgemistet, geputzt, neu gestrichen; der Garten wurde gemacht, die 14 Zimmer neu möbliert, die Küche aufgerüstet, eine Bartheke eingebaut. Im Erdgeschoss gibt es einen Atelier- sowie einen Musikraum. Geplant sind auch ein Ausbau der Dachterrasse sowie eine «Waldblick-Sauna» hinter dem Haus. «Wir wollen dem Gebäude einen frischen, neuen Charakter verleihen», sagt Laura Röösli. Dass bis zur Eröffnung noch nicht alles fixfertig sein wird, sei nicht schlimm, ja sogar gewollt, ergänzt Flavia Bienz.

«Das Haus soll sich in den nächsten Jahren laufend verändern.»

Komplett umgekrempelt wird der «Alpenhof» aber nicht. Seit über 20 Jahren versteht sich das einstige Kurhotel als Ort des kulturellen Austauschs. In diesem Sinne führen es Chenaux, Röösli und Bienz weiter: Der «Alpenhof» soll ein «inspirierender Rückzugs- und Arbeitsort mit Raum für Austausch, Genuss und Erholung» sein, wie es auf der Website heisst.

Auch auf der Terrasse werden letzte Vorbereitungen für die Wiedereröffnung am Sonntag getroffen.

Neben dem Hotelbetrieb gibt es neu ein Restaurant, das jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet hat. Für das Kulinarische ist Laura Röösli zuständig, die im Sommer ihre Ausbildung als Köchin im 19-Punkte-Restaurant Stucki von Tanja Grandits in Basel abgeschlossen hat. Wird der «Alpenhof» jetzt ein Gourmettempel? Die 32-Jährige verneint.

«Wir haben keine Ambitionen auf ‹Gault-Millau›-Punkte. Was zählt, ist Kreativität und die Freude am Kochen.»

Gekocht wird frisch, gesund und nachhaltig – mit Produkten aus der Region. Es gibt zum Beispiel Polenta frites mit Hagenbutten-Ketchup, selbstgebackenes Brot oder Rüeblisuppe.

Konzerte, Lesungen, Mini-Jazzfestival

Mit dem Restaurantbetrieb erhofft sich das «Alpenhof»-Team mehr Öffentlichkeit und Austausch. Die Abgeschiedenheit des Ortes sehen die drei nicht als Nachteil. «Hier oben kommen die unterschiedlichsten Leute zusammen: Wanderer, Velofahrerinnen und Jassgruppen treffen auf internationale Kulturschaffende», sagt Dominic Chenaux. Daraus könnten spannende neue Begegnungen entstehen. Ziel sei es, den «Alpenhof» zu beseelen. «Vielleicht wird dieser Ort ja irgendwann zu einem Mini-Dorfplatz», ergänzt Laura Röösli.

Auch die Residenzprogramme sollen offener werden. Zusätzlich zu den Atelierstipendien in der Bibliothek Andreas Züst vergibt der «Alpenhof» jährlich zwölf einmonatige Residenzen, genannt People-in-Residency. «Diese sind nicht nur für Kulturschaffende gedacht, sondern für alle, die in den Räumen des ‹Alpenhofs› an einem eigenen Projekt arbeiten wollen.» Ab Sommer 2023 wird der «Alpenhof» zudem zwei Mal jährlich zur vierwöchigen Zwischennutzung ausgeschrieben. Das Angebot richtet sich an neue oder bereits bestehende Projekte, Kollektive oder Vereine.

Eine von vielen Rückzugsmöglichkeiten im Haus.

Nicht zuletzt soll durch Veranstaltungen Leben im «Alpenhof» einkehren: Konzerte, Lesungen, ein Mini-Jazzfestival, Kräuterspaziergänge, Ausstellungen oder ein Gartenkino. Chenaux, Röösli und Bienz haben genügend Ideen. Doch sie wollen es langsam angehen. Das Veranstaltungsprogramm ist noch nicht bis ins letzte Detail ausgefeilt. «Wir lassen noch vieles offen und lassen uns spontan inspirieren», sagt Flavia Bienz. Dominic Chenaux ergänzt: «Uns geht es erst einmal darum, herauszufinden, was die Bedürfnisse unseres Publikums sind und welche Veranstaltungsformate überhaupt Sinn machen.»

Kooperationen mit lokalen Kulturschaffenden seien ebenso denkbar. Im Appenzellerland bestehe viel kreatives Potenzial, sagt Chenaux. «Wir waren kürzlich an einer Stobede. Die musikalische Qualität hat uns umgehauen.»

Tag der offenen Türe, 4. September, 11 bis 16 Uhr, Alpenhof, St.Antonstrasse 62, Oberegg. Infos unter alpenhof.ai

