Kulturangebote für Junge «Oper? Oh nein, das interessiert mich nicht»: Was die Ostschweizer Kulturbranche gegen die Überalterung ihres Publikums unternimmt Junge Leute zieht es kaum in Opern, Museen oder ins Theater. Schuld daran ist auch das verstaubte, elitäre Image der Branche. Um ein jüngeres Publikum anzusprechen, setzen Ostschweizer Kulturinstitutionen auf unterschiedliche Strategien. Aylin Erol 18.06.2022, 05.00 Uhr

Trotz aufwendiger Ausstattung: Die Oper hat mit Vorurteilen unter den Jungen zu kämpfen. (Bild: «Notre Dame»-Oper von Franz Schmidt an den St.Galler Festspielen 2021.) Bild: Toni Suter

«Kultur? Damit kenne ich mich nicht aus.» – «Da bin ich die falsche Ansprechperson.» – «Oper? Oh nein. Das interessiert mich nicht.»

So lauteten die Reaktionen von jungen Ostschweizerinnen und Ostschweizern bei einer Strassenumfrage. Dabei wollten wir nur von unter 30-Jährigen erfahren, was sie sich von Ostschweizer Kulturinstitutionen wünschen, damit sie diese häufiger besuchen.

Überproportional viele weisse Haare im Publikum – so sieht es nämlich in vielen Kulturinstitutionen in der Ostschweiz aus. Von der Überalterung des Publikums ist seit Jahren die Rede. Fielen auf den Strassen von Frauenfeld, Sargans und St.Gallen die Begriffe «Kultur», «Kunst», «Theater» oder «Oper», nahmen die Jungen schleunigst die Beine in die Hand.

Der elitäre Beigeschmack vergrault die Jungen

Damit wären wir schon beim Kern der Sache – oder des Problems, wie es Simon Engeli bezeichnet. Der Schauspieler der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld glaubt, dass die geschilderten Reaktionen vom selbstgeschaffenen Image der Branche stammen. Er erklärt seine These anhand der Geschichte. Die heutige europäische Kulturszene habe zwei Wurzeln, die aus dem frühen Mittelalter herrührten. «Da wären einerseits die Gaukler und Spielleute, die sich an das breite Volk richteten.» Zu diesen würde man sich auch in der Frauenfelder Theaterwerkstatt zählen.

Die zweite Wurzel, die höfische Kultur, habe die Funktion gehabt, den Adel auszubilden. «Sie wurde allerdings auch als Statussymbol und zur Festigung der Klassenhierarchien genutzt», sagt Engeli. Diesen elitären Beigeschmack hätten viele Kulturangebote bis heute nicht ablegen können. Dies schrecke insbesondere das junge Publikum von Opern, Theatern oder Museen ab, denn:

Simon Engeli, Schauspieler an der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

«Viele haben Angst, dass die Angebote zu hochstehend, zu intellektuell für sie sind. Man befürchtet, zu dumm dafür zu sein.»

Das sei problematisch, findet Engeli. Es liege in der Verantwortung der Branche, aktiv dafür zu sorgen, dass die Hemmschwelle gesenkt wird, damit Junge Kulturangebote kennen und vielleicht sogar schätzen lernten.

Am Theater St.Gallen fährt man verschiedene Strategien

Einen aktiven Ansatz, um der Überalterung entgegenzuwirken, wählt man auch am Theater St.Gallen. Theaterpädagoge Mario Franchi sagt:

Mario Franchi, Theaterpädagoge am Theater St.Gallen. Bild: Mario Testa

«Mit unseren Mitmachangeboten sprechen wir beispielsweise explizit 13- bis 30-Jährige an.»

Laut Franchi wächst das Interesse, wenn sich Junge aktiv an Theater und Co. beteiligen, indem sie etwa Premierenkritiken schreiben, gemeinsam über Vorstellungen diskutieren oder selbst auftreten.

Eine weitere Strategie verläuft über finanzielle Anreize: Immer wieder werden Konzerte und Theatervorstellungen zu vergünstigten Preisen für Personen unter 30 Jahren angeboten. «Das bringt regelmässig ein jüngeres Publikum in unsere Räume», sagt Franchi.

Dennoch, wie viele Theater habe auch das Theater St.Gallen mit Vorurteilen zu kämpfen. «Gerade Opern gelten noch immer als elitär», sagt Franchi. So sei es auch nicht einfach, ein junges Publikum mit moderneren Werken wie «María de Buenos Aires» anzusprechen, das als «Tango-Oper» vermarktet werde.

«Sobald ‹Oper› steht, scheint es für viele gleich weniger sexy zu sein als ein Musical.»

Das Kunstmuseum kann schon viele junge Gesichter zählen

Die Oper ist also unsexy. Und wie sieht es in den Ostschweizer Museen aus? Zunehmend besser, zumindest im Kunstmuseum St.Gallen, was man dort auch der Pandemie «verdankt». «Das Museum ist noch einer der wenigen Orte, an dem sich junge Leute, ohne Geld ausgeben zu müssen, aufhalten können», sagt Kunstvermittlerin Daniela Mittelholzer. Bis zum 18. Lebensjahr sei der Eintritt für St.Gallerinnen und St.Galler nämlich gratis.

Man wolle so zu einem Ort werden, an dem sich alle Altersgruppen gerne aufhielten und ganz nebenbei die Kunstszene näher kennen lernen könnten. Obwohl im Kunstmuseum bereits zunehmend jüngere Gesichter zu sehen seien, sei man zusätzlich auch im direkten Gespräch.

«Wir fragen die Jungen: Wie müssen wir sein, damit ihr kommt?»

Museum Appenzell hat kaum Ressourcen für spezifische Strategien

Martina Obrecht, Co-Leiterin des Museums Appenzell. Bild: PD

Im Museum Appenzell sieht es nochmals anders aus. Dort verfolgt man keine spezielle Strategie, um Jugendliche und junge Erwachsene anzusprechen. Co-Museumsleiterin Martina Obrecht sagt:

«Junge Leute zieht es in die urbanen Zentren. Da ist es schwierig, sie in Appenzell zu erreichen.»

Hinzu komme, dass sich das junge Publikum ohnehin in einer Lebensphase befinde, in welcher es sich mit anderen Themen beschäftige. Die knappen Ressourcen des kleinen Museums spezifisch in die Erreichung dieser anspruchsvollen Zielgruppe zu investieren, sei derzeit deshalb kein Thema.

«Wir möchten aber mit unserer Themenwahl den Zeitgeist treffen», sagt Obrecht und nennt als Beispiel die aktuelle Sonderausstellung «Geflickt!», welche die Geschichte des Flickens und Reparierens nachzeichnet. Diese sei beim jüngeren Publikum gut angekommen.

Interesse ist durchaus vorhanden

Simon Engeli findet das Argument, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen seien mit anderen Themen beschäftigt, zwar bis zu einem Grad verständlich. Dennoch rät er klar davon ab, pauschal davon auszugehen, dass sie sich überhaupt nicht für klassische Kulturangebote interessierten. Entscheidend für das Interesse der Jugendlichen sei allerdings, dass sie ihre eigene Lebenswelt oder aktuelle Themen in den Stücken wiederfinden.

