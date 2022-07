Muse am Open Air St.Gallen: Die Konzertkritik

Konzertkritik Psychotisches Musiktheater an der Grenze des Overkills: So war das Konzert von Muse am Open Air St.Gallen Ein pompöses Bühnenbild, blinkende LED-Jacken, Flammenwerfer und Konfetti: Beim Konzert von Muse am Open Air St.Gallen war das Musikalische nebensächlich. Claudio Weder Jetzt kommentieren 03.07.2022, 14.08 Uhr

Beim ersten Song trugen die Bandmitglieder von Muse silberne Masken. Bild: Michel Canonica

Ganz in Schwarz gekleidet und mit silbernen Masken auf ihren Gesichtern treten die Bandmitglieder von Muse am Samstagabend auf die Sitterbühne am Open Air St.Gallen. Es ist der Auftakt zu einem der aufregendsten Konzerte des Wochenendes.

Gleich zu Beginn erklingt mit «Will Of The People» ein brandneuer Song; es ist der Titeltrack des neunten Studioalbums der Band, das im August erscheint. Als das erste Gitarrenriff aus den Lautsprechern dröhnt, flackert im Hintergrund ein brennendes Anarchiesymbol auf.

Es nicht das einzige Mal, dass die Sitterbühne an diesem Abend in Flammen stehen wird. Immer wieder schiessen sie vom vorderen Bühnenrand empor während dieses Konzerts, das eigentlich gar kein Konzert ist, sondern ein psychotisches Musiktheater, das sich hart an der Grenze des audiovisuellen Overkills bewegt.

Bassist Chris Wolstenholme. Bild: Michel Canonica

Keine Frage: Das Muse-Konzert war ein Spektakel und eines der Highlights am diesjährigen Open Air. Etwas anderes als eine gigantische Liveshow hat wohl auch niemand erwartet, schliesslich haben die drei Briten den Ruf als beste Liveband der Welt.

Musikalisch kann man denn auch kaum etwas aussetzen: Sänger Matt Bellamy, Bassist Chris Wolstenholme und Schlagzeuger Dominic Howard spielen auf allerhöchstem Weltklasse-Niveau. Das 90-minütige Set ist von A bis Z durchdacht, die Hits wie «Super Massive Blackhole», «Uprising» oder «Starlight» genauso clever platziert wie die vielen neuen Songs.

Das Bühnenbild lenkt vom Wesentlichen ab

Das Musikalische ist denn aber, wie oft bei Muse, ein Nebenschauplatz. Zu sehr ist man als Konzertbesucher abgelenkt vom pompösen Bühnenbild: Ein riesiger Roboter, der die gleiche silberne Maske trägt wie die Bandmitglieder zu Beginn, streckt seinen Kopf aus der hinteren Bühnenwand hervor und lässt ihn wie eine monströse Überwachungskamera permanent über das Publikum schweifen.

Pompöses Bühnenbild: Im Hintergrund ist auch der riesige Roboter-Kopf zu erkennen. Bild: Michel Canonica

Über die Videowände flimmern immer wieder kurze Sequenzen, die an ein futuristisches Computerspiel oder einen Science-Fiction-Film erinnern; dann werden wieder Nahaufnahmen der Band gezeigt, bei denen man keine Möglichkeit auslässt, sie mit trashigen Retro-Effekten aufzubrezeln.

Auch die Bandmitglieder sorgen für die eine oder andere Show-Einlage: Die Intromelodie von «Uprising» spielt Matt Bellamy auf einem per Touchscreen bedienbaren Synthesizer, der im Ärmel seiner Jacke eingebaut ist, während auf seiner Brust und auf seinem Rücken LED-Lichter im Takt der Musik blinken.

Am Ende wird auch die Musik zur Show

Der Unterhaltungsfaktor dieser Liveshow ist gross. Bei den Hits wird kräftig mitgesungen und als beim Song «Compliance» die Konfettikanonen knallen, tobt das Publikum. Gegen Ende des Konzerts wird dann aber leider auch die Musik zur Show: Die Soli werden theatralischer, die Intermezzi und Schlüsse immer länger und künstlicher.

Einmal spielt die Band so leise, dass man sich fragt, ob die Soundanlage ausgestiegen ist; nur um sich dann später in einen umso pompöseren, ekstatischen Schluss hineinzusteigern – wo natürlich wieder die Flammen emporsteigen.

Nochmals und nochmals einen oben draufsetzen, wo dies eigentlich gar nicht nötig ist: Dafür sind Muse bekannt. Man kann dies Bombast oder Grössenwahn nennen. Auf jeden Fall ist man froh, als der letzte Ton – ein lange ausgehaltener, verzerrter Gitarrenton – endlich verklingt. Man flieht, von Reizen überflutet und überfordert, zum nächsten Konzert.

