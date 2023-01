Pianistin Andrea Wiesli lanciert in Gonten eine neue Konzertreihe

Konzerte Klassik, Latin und Hackbrett: Die Thurgauer Pianistin Andrea Wiesli kuratiert eine neue Musikreihe in Gonten Vielseitig ist die Thurgauer Musikerin Andrea Wiesli unterwegs. Jetzt kuratiert sie erstmals eine Konzertreihe. Im Rahmen des «Appenzeller Forums» hat sie ein vielfältiges Konzertprogramm zusammengestellt, das in Gonten im neuen Kammermusiksaal des «Huus Löwen» erklingen wird. Martin Preisser Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Konzerte kuratieren ist ein langgehegter Traum der Pianistin Andrea Wiesli. Jetzt erfüllt sie ihn sich in Gonten. Bild: Thomas Biasotto

Die aus dem Thurgau stammende Musikerin Andrea Wiesli ist immer schon vielseitig unterwegs. Die promovierte Musikwissenschafterin hat, auch als Resultat der Coronazeit, unlängst eine Doppel-CD herausgegeben, die sich dem Wirken von Alexander Schaichet (1887–1964) widmet. Er war ein Bratschist aus Nikolajew in der heutigen Ukraine. Schaichet hat das Zürcher Musikleben massgeblich geprägt und 1920 das erste Kammerorchester der Schweiz, das Kammerorchester Zürich, gegründet.

Auch als versierte und neugierige Pianistin ist Andrea Wiesli mit dem Kriegsland Ukraine verbunden. Ende Dezember hat sie in Graubünden an zwei Abenden das zweite Klavierkonzert von Felix Mendelssohn mit dem L'viv National Philharmonic Orchestra of Ukraine gespielt, ein besonderer Moment für sie.

Diesen Konzerten «für Frieden und Freiheit», wie sie betitelt waren, ging im Herbst 2021, nur wenige Wochen vor Kriegsausbruch, ein Konzert in L'viv (Lemberg) voraus, bei dem Wiesli ein Klavierkonzert des Schweizer Romantikers Hermann Goetz aufführte.

Ein neuer Kammermusiksaal entsteht

Pianistin, Musikwissenschafterin und jetzt noch Kuratorin: Ab April ist Andrea Wiesli für eine neue Konzertreihe im innerrhodischen Gonten verantwortlich. «Eine Reihe kuratieren zu dürfen, ist ein langgehegter Traum von mir», sagt Andrea Wiesli, die sich als Thurgauerin freut, mit diesem Projekt wieder mehr in der Ostschweiz präsent zu sein, in einer Gegend, die sie als «wunderbar entschleunigend» erlebt.

Die Konzerte in Gonten werden im Rahmen des «Appenzeller Forums» stattfinden, einer Veranstaltungsreihe unter Federführung der Unternehmer Heinrich Christen und Jan Schoch, die neben Musik auch Buchpremieren, philosophische Seminare und Unternehmensgespräche planen.

Andrea Wiesli wagt mit ihrem Trio Fontane (Jonas Kreienbühl und Noelle Grüebler) immer wieder auch spannende Crossoverprojekte. Hier mit dem Hackbrettspieler Nicolas Senn (l.) an der Lenzburgiade 2016. Video: Youtube

Die Konzertreihe wird im noch im Bau befindlichen neuen «Huus Löwen» stattfinden. Es liegt gegenüber dem heutigen Hotel Bären. Der Kammermusiksaal im neuen Haus wird achtzig Plätze umfassen. «Die Rahmenbedingungen sind optimal», sagt Andrea Wiesli, und ihre grosse Freude über einen neuen Steinway-Flügel, den sie für den Saal aussuchen durfte, kann sie nicht verbergen. «Es ist ein wunderbar warm-perlendes Instrument, bestens geeignet für Kammermusik.»

14 Konzerte sind bereits geplant

Als Musikwissenschafterin und solistisch wie kammermusikalisch breit wirkende Pianistin ist Andrea Wiesli in der Schweizer Musiklandschaft sehr gut vernetzt. 14 stilistisch ganz unterschiedliche Konzerte sind bereits bis November programmiert und spiegeln auch das farbige Netzwerk von Andrea Wiesli. Sie selbst weiht den Saal und den neuen Konzertflügel am Sonntag, 16. April, mit einem Solorezital ein.

Bereits acht Tage später ist an zwei Abenden der bekannte Bariton Samuel Zünd zu hören. Der Jahrhundertgeiger Fritz Kreisler wird an einem Abend genauso vorgestellt wie ein Stradivari-Cello. Musikerinnen und Musiker rund um die Pianistin Simone Keller begeben sich mit der Familie Mendelssohn auf Schweizer Reise. «Merkwürdig ist Rorschach» heisst dieser Abend.

Es gibt Latin Jazz mit dem Alex Wilson Trio, aber auch einen Abend, bei dem Hackbrett (Nicolas Senn) auf Boogie-Woogie (Elias Bernet) trifft. Weiter lockt ein Akkordeon-Rezital mit der Schweizer Akkordeonvirtuosin Viviane Chassot oder ein Abend mit dem renommierten Luzerner Klavierduo Adrienne Soos und Ivo Haag.

Neben den Konzerten in der Ziegelhütte Appenzell wird die Kulturlandschaft in Appenzell Innerrhoden mit der neuen Konzertreihe in Gonten nochmals um einiges reicher. «Es hat in dieser Region Bedarf an Konzerten», ist Andrea Wiesli überzeugt.

