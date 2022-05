Dominik Deuber erprobt neue Orte für klassische Musik

Konzertbetrieb Alles ausser Schlager und Heavy Metal: Der Thurgauer Dominik Deuber sucht als Konzertdirektor in Winterthur neue Orte für Klassik Mitten in der Pandemie, im Sommer 2020, trat Dominik Deuber seine neue Leitungsposition beim Musikkollegium Winterthur an. Die Krise habe der Konzertbetrieb gut überstanden, sagt der 43-Jährige Frauenfelder. Dennoch ist ihm wichtig, Barrieren abzubauen. Ein neues Festival in Winterthur nutzt dafür eine alte Industriehalle: «Le Grand Rituel» feiert vom 4. bis 18. Juni die künstlerische Umbruchzeit vor 100 Jahren - spartenübergreifend, partizipativ, als anregendes Vergnügen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominik Deuber ist seit dem Sommer 2020 Konzertdirektor des Musikkollegiums Winterthur. Der gebürtige Frauenfelder studierte Schlagzeug, danach Konzertmanagement. Er schätzt das Bewährte, bricht aber auch gern ritualisierte Formen auf. Bilder: Andrea Tina Stalder

Dominik Deuber kommt direkt von einer Orchesterprobe zum Gespräch in die Geschäftsstelle des Musikkollegiums Winterthur, die noble Villa Rychenberg. Ein Perkussionist des Orchesters ist erkrankt; als Schlagzeuger mit Konzertdiplom konnte Deuber spontan einspringen in György Ligetis «Concert românesk» – ein schöner Zufall und eine willkommene Abwechslung zu seinem Job als Konzertdirektor.

Abends wird er mit dem Orchester unter der Leitung des jungen Chefdirigenten Roberto Gonzáles Monjas im Stadthaus auftreten, dem angestammten Konzertsaal des Musikkollegiums. «Von Bukarest nach Wien» ist das Motto des Konzerts, Mozart trifft Bartók, Haydn trifft Ligeti. Deuber ist Jazzmusiker; in seiner Heimatstadt Frauenfeld engagiert er sich auch beim Jazzfestival «generations». Privat hört er fast alles ausser Schlager und Heavy Metal. «Ich war schon immer stillos», sagt er lachend.

Die Planung läuft - bereits bis zur Saison 2024/25. Am Wochenende hat aber erst einmal das Festival «Le grand rituel» in der Sulzer-Halle Premiere.

Während im Vorzimmer Radiopop läuft, sieht es in Deubers Büro nach komplizierter Denkarbeit aus: auf dem Pult stehen gleich zwei grosse Computerbildschirme, an einer Magnetwand kleben unzählige bunte Post-it-Zettel - hier entsteht laufend das Programm der kommenden drei Spielzeiten. Die Planungen reichen im Klassikbetrieb weit voraus; wer ganz bestimmte Künstlerinnen und Künstler für ausgeklügelte Konzertideen verpflichen will, muss früh anfragen.

Vom Lucerne Festival hat er ein dichtes Netzwerk mitgebracht

Zwölf Jahre lang war Dominik Deuber leitender Manager der Festival Academy, des internationalen Orchesternachwuchses beim Lucerne Festival. Entsprechend ausgeprägt sind die Kontakte des 43-Jährigen, ist sein Gespür für den Klassikbetrieb von morgen. Im August 2020 wechselte Deuber nach Winterthur: mitten in der Pandemie. Er setzte alles daran, auch in der Zeit des Veranstaltungsverbots mit dem Orchester Präsenz zu markieren, den Kontakt zum Publikum zu festigen und auszubauen. Er sagt:

«Es gibt immer Lösungen; zu manchen Zeiten muss man eben ein wenig mehr dafür tun.»

Gerade ist das neue Generalprogramm erschienen, mit einer Fülle von Abo-Varianten und Spezialangeboten für jedes Lebensalter und diverse Vorlieben: vom grossen «Abo 12» bis zum Happy-Weekend-Abo, vom «Midi Musical» zum Kinder- und Familienkonzert. Ausserdem steht ein neues Grossevent unmittelbar bevor: Anfang Juni startet in der ehemaligen Giesserei der Maschinenfabrik Sulzer das Festival «Le Grand Rituel», ein Gesamtkunstwerk, das zwei Wochen lang Klassik, Zirkus, Kabarett und Kulinarik vereint. An einem Ort, der nicht nur die treue Stammkundschaft locken, sondern ein breites Publikum neugierig machen soll. Deuber sagt:

«Vermittlung klingt für mich immer nach: Wir zeigen euch, wie es bei uns abläuft, und ihr sollt das bitte mitmachen. Doch das gewohnte Konzertritual ist für viele Leute einfach sehr weit weg von ihrem Leben und ihren Bedürfnissen.»

Bislang hat das Musikkollegium die Saison mit einem Openair im Park der Villa Rychenberg sommerlich locker beendet. Blickt man aus den grossen Fenstern des Salons hinab auf die weitläufige Rasenfläche, umrahmt von alten Bäumen, leuchtet das ein. Noch reizvoller, als hier zu spielen und zu picknicken, erscheint jedoch, in einem inszenierten Rahmen die Goldenen Zwanziger und die wilden 1930er Jahre zu feiern, mit Igor Strawinsky im Mittelpunkt.

Strawinskys «Sacre du Printemps» in der Industriehalle

In der Hauptproduktion «Le Sacre du Printemps» werden rund 80 Schülerinnen und Schüler aus Zürich und Winterthur auf der Bühne stehen; das Orchester spannt mit der Iberacademy Medellin zusammen. «Klar, anfangs dachte ich: Muss es ausgerechnet Sacre sein?», sagt Dominik Deuber. Es war ihm zu nah am Education-Vorzeigeprojekt «Rhythm is it» der Berliner Philharmoniker mit genau diesem Ballett. Bald zwanzig Jahre liegt das zurück: 2003 begeisterten Simon Rattle und der Choreograf Royston Maldoom mit diesem Musterbeispiel für partizipative Hochkultur.

Doch das Werk passt bestens in die Halle 53, wie überhaupt Strawinskys Musik, ein Echo auf das Stampfen und Lärmen seiner Zeit. Ausserdem hat Strawinsky Lokalbezug: Er war befreundet mit dem Winterthurer Mäzen Werner Reinhart. Als sich die Möglichkeit bot, die Sulzer-Halle zu bespielen, zögerte Dominik Deuber nicht lange.

Man müsse im klassischen Konzertbereich nicht alles umkrempeln, findet er; vieles funktioniere sehr gut. So ist die Abo-Nachfrage in Winterthur erfreulich hoch, für einige Aboformen gibt es sogar eine Warteliste. «Trotzdem müssen wir Neues ausprobieren, etwas wagen, und Scheitern muss erlaubt sein.» Im Konzertalltag trifft er auf Weltstars, er geht aber auch gern auf Menschen zu, die noch nie einen Fuss ins Stadthaus gesetzt haben. Zum Beispiel am interkulturellen Tag der Völker. «Ich versuche, herauszufinden, was wir als Orchester den Menschen in der Stadt anbieten können - möglichst vielen. Das heisst aber nicht unbedingt, dass alle am selben Ort dieselbe Musik hören müssen.»

Als Jazzmusiker traf er zunächst auf Vorurteile

Beweglichkeit ist Deuber beruflich wichtig. Als Jazzer lernte er früh, Auftrittsmöglichkeiten zu organisieren, sich selbst und Kollegen zu managen. Dennoch stiess er auf Vorurteile, als er sich nach dem Abschluss umorientieren wollte, bei verschiedenen Organisationen bewarb: Jazzmusiker gelten als Langschläfer, als nicht sehr strukturiert denkende Bohemiens. «Ich schaffe aber gern gute Bedingungen für andere», sagt er. Auch ein Jus-Studium hätte ihn gereizt. Ein zukunftsorientierter Konzertbetrieb müsse nicht nur zeitgemässe Formate schaffen, sagt er, sondern auch die Rolle des Orchestermusikers neu denken, Raum geben für Weiterentwicklung - beispielsweise in der Zusammenarbeit mit einer heilpädagogischen Schule. Das öffnet Türen, hier wie dort. Und lüftet Kopf und Ohren durch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen