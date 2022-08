KONZERT Wild und dicht: Das Festival Kammermusik Bodensee startet mit einer Uraufführung und einer Wiederentdeckung Intensiv und spannend gestaltete sich am Freitag das Eröffnungskonzert des Festivals Kammermusik Bodensee auf dem Lilienberg bei Ermatingen. «Wanderer zwischen den Welten» ist das diesjährige Motto, wobei der spätromantische Komponist Paul Juon bis Sonntag im Zentrum der Konzerte steht. Martin Preisser Jetzt kommentieren 27.08.2022, 12.30 Uhr

Das Klaviersextett zur Eröffnung des Festivals (v. l.): Angela Golubeva, Rustem Monasypov, Martin Lucas Staub, Grigory Maximenko, Claude Hauri und Richard Dubugnon (hinten rechts am Kontrabass). Bild: PD/Jorim Jaggi

Nein, dieses Festival ruht sich nicht auf dem gängigen Kammermusikrepertoire aus, sondern wagt ein anspruchsvolles Eröffnungskonzert, eines, bei dem das Publikum aber gerne und konzentriert mitgeht. Zum Start von Kammermusik Bodensee (das Festival gibt es mittlerweile vierzehn Jahre) begeisterte die Uraufführung des 1968 in Lausanne geborenen Komponisten Richard Dubugnon, der sich in seinem Klaviersextett «Rundtanz» op. 92 mit den Art-brut-Bildern des Schweizer Künstlers Adolf Wölfli auseinandersetzt.

Wölflis Bilder «Zweiter Foliantten-Marsch» und «Folio Marsch, Stoos 4 1/2 - 8 1/2» sind Dubugnons Ausgangsmaterial für die beiden Sätze. Mit einem Klang aus dem Flügelinneren beginnt der erste Satz farbenprächtig und fantasievoll. Der Komponist lebt hier seine Lust an einem falschen Walzer aus. Rhythmisch wird man als Zuhörender immer wieder gefoppt und vom schwankenden Charakter des Satzes mitgerissen. Dubugnon verleugnet hier nicht seine Freude an impressionistischen Klangbildern. Es sind Ideen, die stark die französische Musik atmen.

Begeisternde Uraufführung

Der zweite Satz ist eine wilde Toccata mit vertrackten Rhythmen wie einem 13/8-Takt. Mitreissend, wie der Komponist die Klangbalance zwischen Klavier und Streichquintett auslebt und beherrscht. Da gibt es viele kraftvolle Pingpongs. Der perkussive Groove des Satzes mit seinem auch jazzigen Einschlag und wiederum mit der Lust an nicht symmetrischen Rhythmen beflügelte das ausführende Sextett (Angela Golubeva, Rustem Monasypov, Martin Lucas Staub, Grigory Maximenko, Claude Hauri und Richard Dubugnon) zu einer engagierten, pointierten Uraufführung. Die recht elementare Kraft der beiden Sätze begeisterte das Publikum.

Das Schweizer Klaviertrio spielt «Litaniae» von Paul Juon. Quelle: Youtube

Richard Dubugnon liess sich bei seinem Klaviersextett auch von der Besetzung inspirieren, die Paul Juon für sein Opus 22 in e-Moll wählte. Juon wurde 1872 in Moskau geboren und ist der Enkel eines aus Graubünden ausgewanderten Zuckerbäckers. Die Wurzeln der Familie sind im Dorf Masein bei Thusis. Juons Sextett ist dichte, leidenschaftliche Musik. Der Start und viele Stellen des Werks erinnern an Johannes Brahms. Juons Studienkollege Sergei Rachmaninow hatte ihn auch als «russischen Brahms» bezeichnet. Die Ausstellung zum 150. Geburtstag (s. Kasten) will allerdings auch zeigen, dass es nicht reicht, Juon einfach als Brahms-Epigonen einzuordnen. Wichtig ist auch der Einfluss Tschaikowskys und der slawischen Musik auf das Werk des später in Berlin erfolgreich lehrenden Komponisten, der 1940 in Vevey starb.

Spannende Wiederentdeckung

Komponist mit Bündner Wurzeln: Paul Juon (1872-1940). Quelle: PD

Dem Sextett von Kammermusik Bodensee gelang eine aufregend impulsive Darstellung des Werks, das von allen Beteiligten viel Virtuosität und Klangpracht einfordert. Juon lässt auf den spätromantisch und harmonisch kompliziert aufgeladenen Kopfsatz ein fast kindliches Thema folgen, das dann fantasiereich variiert wird, mit spritzig-quirliger Variationstechnik. Im Finale steigert sich das Werk zu orchestralen Ausmassen, mit vollgriffigen Klavierpassagen und glutvollem Streichertimbre. Eine spannende Wiederentdeckung, die auch durch das engagierte und feinsinnige Musizieren der Interpretierenden wirklich Lust machte, mehr von Paul Juon zu entdecken.

Paul Juon auf dem Lilienberg und in Appenzell Weitere Kammermusik von Paul Juon ist auf dem Lilienberg am Samstag, 27. 8., 17 Uhr, am Sonntag, 28. 8., 11.30 Uhr sowie 18 Uhr zu hören. Am Sonntag, 28. 8., 16 Uhr, findet zudem ein Podiumsgespräch zu Paul Juon statt. Zu Gast ist der Musikforscher Walter Labhart, der die Wandausstellung «Paul Juon - Bündner Komponist aus Moskau» konzipiert hat. Sie ist während des Festivals Kammermusik Bodensee zu sehen und wird dann ab 2. 9. bis 9. 10. in der Ziegelhütte Appenzell gezeigt. Dort gibt es am 2. 9. und am 7. 10. , jeweils 20 Uhr, ebenfalls Konzerte mit Musik von Paul Juon. (map)

Tanja Becker-Bender und Kateryna Tereshchenko. Bild: PD/Jorim Jaggi

Ein sehr virtuoses Einstiegsstück gab es zu Beginn mit Tschaikowskys «Souvenir d’un lieu cher» op. 42. Die Geigerin Tanja Becker-Bender, auch als Dozentin beim Meisterkurs von Kammermusik Bodensee engagiert, überzeugte mit warmem, elegantem Klang und einer Virtuosität, die nie vordergründig, sondern von viel Farbe unterlegt war. Kateryna Tereshchenko war der Geigerin eine einfühlsame Klavierpartnerin.

