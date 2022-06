Konzert Teuflische Bohnen, frisch gebrüht: Die Bachstiftung St.Gallen verwandelte für die «Kaffeekantate» die Bühne in eine sommerliche Lounge mit «Coffee»-Bar Vor der Sommerpause zog es Rudolf Lutz und seine Bach-Band nach Rorschach ins Würth-Haus – für die Kantate «Schweigt stille, plaudert nicht» mit Miriam Feuersinger und Dominik Wörner ein passender Ort. Anstelle der Reflexion gab es ein satirisches Zwischenspiel des Kabarettduos Birkenmeier: die zeitgeistige Kifferkantate. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 24.06.2022, 17.00 Uhr

Erst vor wenigen Tagen sang die österreichische Sopranistin Miriam Feuersinger unter der Leitung von Ruedi Lutz in Leipzig Bachs «Johannespassion» – nun die verschmitzte weltliche «Kaffeekantate». Bild: PD

Hat Jesus Kaffee getrunken? Vermutlich nicht. Aber allein die Idee, er könnte sich hin und wieder ein Tässchen Espresso gegönnt haben, sorgt für gelöste Stimmung und Heiterkeit im Saal des Rorschacher Würth-Hauses. Zumal kein «geistlicher Beistand» anwesend ist, kein Theologe für den musikalisch-religiösen Dialog, wie er sonst den Konzerten der Bachstiftung St.Gallen vorausgeht. Es darf also ein bisschen gotteslästerlich geplaudert werden; die Kantaten Bachs sind doch meist ernst genug.

Der Handzettel zur Werkeinführung, das «Lutzogramm», mit Themen und Motiven der einzelnen Kantatennummern. Bild: Bettina Kugler

Auf der Bühne, am E-Piano, steht Ruedi Lutz, gerade erst zurück aus Leipzig, wo er letzte Woche beim Bachfest einen Triumph mit seiner Aufführung der «Johannespassion» in der Thomaskirche gefeiert hat. Jetzt steht leichtere Kost auf dem Programm. Wobei: Nimmt Lutz in seiner Werkeinführung erst einmal die Arien und Rezitative unter der Bachschen Werkverzeichnis-Nummer 211 genauer unter die Lupe, erweist sich diese Annahme als Trugschluss.

Mit anderen Texten und einem seriöseren Unterton in der Gestaltung könnte die Kantate «Schweigt stille, plaudert nicht...», besser bekannt als «Kaffeekantate», auch locker Teil einer Passion oder eines freudigen Gotteslobes sein. Kompositorisch jedenfalls ist sie mit allen Wassern gewaschen, ein vertracktes, raffiniertes Werkchen.

Für die Stimme ist der «Coffee» Labsal

Weil es sich um eine Minioper mit handfesten Charakteren handelt, gibt es für einmal eine Art Bühnenbild – bequeme rote Loungesessel, an den Seiten Bartresen mit einer schönen Auswahl hochprozentiger geistiger Getränke. Am wichtigsten aber: eine Kaffeemaschine, von der Hobbybaristas nur träumen können. Hier labt sich «Liesgen» alias Miriam Feuersinger, das «böse Kind», das «lose Mädchen».

«Coffee muss ich haben...»: Die Kaffeebar auf der Bühne des Würth-Saals. Bild: Samuel Lutz

Sie ist der «Coffee»-Sucht verfallen und treibt den armen Vater, einen tobenden «Zeidelbär» namens Schlendrian, fast in den Wahnsinn; mit umwerfendem Charme, auch wenn sie nur im Sessel sitzt und zuhört. Erst recht, wenn sie einen schmetterlingsleicht von der Traversflöte (Marc Hantaï) umspielten Lobpreis auf den seinerzeit als «liederlich» berüchtigten «Türkentrunk» singt, vielmehr: seufzt, schmachtet, zwitschert. Sie muss schon ein paar Tassen intus haben, mit sehr viel Zucker drin. Doch für die Stimme, ihre Beweglichkeit und Sinnlichkeit, scheint der «Coffee» Labsal zu sein, zweifellos.

Ein Vater ausser sich – polternd und augenrollend

Bassbariton Dominik Wörner schlüpft in die Rolle Schlendrians, und wer ihn als sehr diskreten Interpreten geistlicher Werke kennt, der staunt gewaltig über sein augenrollendes Empörungspotenzial. «Ey chill mal, Alter», möchte man sagen und ihm besänftigend die Hand auf den Oberarm legen – würde es nicht so diebisches Vergnügen machen, ihm zuzuhören, wenn er sich aufplustert. «Hunderttausend Hudelei» hat er mit Lieschen; die Streicher des Ensembles um Ruedi Lutz am Cembalo beschönigen nichts. Ja, Vater werden ist nicht schwer ... Der Rest durchaus.

Die Musiker des Orchesters während der Probe zur «Kaffeekantate». Bild: Samuel Lutz

Sören Richter bleibt als Erzähler Zaungast auf der Bühne – mehr hat Bach für den Tenor eben nicht vorgesehen; doch im Würth-Saal sitzt er immerhin amüsiert an der Bar, während das kleine, feine Orchester viele Duftnoten und Kaffeearomen durchspielt, von mild bis würzig, aber niemals kalt – und niemals koffeinfrei oder Marke «Blümchen»: So dünn, dass man das Dekor am Tassenboden durchscheinen sähe.

Kein leichtes Spiel für Sibylle und Michael Birkenmeier, dem Ganzen noch satirisch dazwischenzufunken: mit dem recht Naheliegenden, der «Kifferkantate», die heutige Schlendrians anstimmen könnten. Aber auch mit bitterbösen Spitzen gegen die Schaulust am Weltuntergang, mit Rückkehrrecht in die Behaglichkeit – zum Beispiel eines angenehm temperierten Konzertsaals.

