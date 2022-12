So war das Konzert von Pussy Riot in der Grabenhalle St.Gallen

Konzert Sturmhauben, wütender Sprechgesang und eine kalte Dusche: Pussy Riot protestieren in der Grabenhalle St.Gallen gegen Putins Krieg Kurz und heftig war der Auftritt des feministischen Punk-Kollektivs Pussy Riot am Dienstagabend in der Grabenhalle St.Gallen. Mit einer überfordernden Multimedia-Performance setzten sie ein Zeichen gegen den Ukraine-Krieg. Claudio Weder Jetzt kommentieren 28.12.2022, 18.00 Uhr

Wütend auf Putin: Taso Pletner während des Pussy-Riot-Konzerts in der Grabenhalle St.Gallen. Arthur Gamsa (St.Gallen, 27. Dezember 2022)

40 Minuten nach angekündigtem Konzertbeginn betritt endlich jemand die Bühne. Es ist aber nicht der Hauptact, sondern ein Herr namens Wassili Bogatow. Weil das Mikrofon noch auf stumm ist, hört man nur die Hälfte seiner Ansprache. Das Wichtigste dringt dann aber trotzdem bis in die hinterste Reihe der ausverkauften Grabenhalle durch: Der nachfolgende Auftritt der russischen Protestband Pussy Riot ist der Ukraine gewidmet; ein Teil des Erlöses wird an ein Kiewer Kinderspital gespendet.

Pussy Riot sind zurzeit auf Europatournee. Dass sie dabei auch in St.Gallen Halt machen, ist schon fast eine Sensation. Die Mitglieder des feministischen Kollektivs setzen sich weltweit für Menschenrechte ein und sind bekannt für ihren Widerstand gegen Putin und das russische Regime.

Video: Arthur Gamsa / Sarah Wagner

In rasantem Tempo durch die Vergangenheit

Der Auftritt ist denn auch weniger ein Konzert, sondern vielmehr eine politische Performance. Die einstündige Show ist eine verknappte Vertonung von «Riot Days», dem 2017 erschienenen Buch von Maria Aljochina, einer der Pussy-Riot-Gründerinnen. Es geht darin um die Geschichte des Kollektivs, angefangen beim legendären «Punk-Gebet» in der Moskauer Christ-Erlöser-Kirche, das die Verhaftung von drei Kollektivmitgliedern zur Folge hatte.

Diese und weitere Stationen werden in der Liveshow im Schnelldurchlauf nacherzählt. Den Hauptteil übernehmen Maria Aljochina und Olga Borisova. Unterstützt werden sie von Diana Burkot und Taso Pletner. Dargeboten wird die Geschichte in monotonem, teils aggressivem Sprechgesang. Das Tempo ist rasant, eine längere Verschnaufpause gibt es erst kurz vor dem letzten Song, dem Anti-Kriegslied «Mama, Don't Watch TV». Hinter den Musikerinnen flitzen die deutschen und englischen Untertitel über die Leinwand; dazu Filmsequenzen, Bilder, Zeichnungen.

Allgegenwärtige Wut

Die Wut auf den Kreml ist an diesem Abend allgegenwärtig. Die vier Frauen tragen Sturmhauben, ballen ihre Fäuste, skandieren Anti-Putin-Parolen und rufen zur Revolution auf. Mal sitzen sie rauchend am Bühnenrand, mal werfen sie ihre Schuhe gegen die Leinwand oder schütten Wasserflaschen ins Publikum. Letzteres wirkt wie ein Weckruf an den Westen. Aljochina sagt es zum Schluss nochmals mit Worten: «Wacht auf, friert Konten von Oligarchen ein, seid laut und protestiert – auch hier in der Schweiz.»

Genauso wütend ist der Sound, der Elemente aus Punk und Elektronik beinhaltet: Er ist fast durchgehend laut und brachial. Einmal haut Diana Burkot so heftig auf ihre Drums und DJ-Controller, dass man meinen könnte, es sei Putin höchstpersönlich, auf den sie da einprügelt. Taso Pletner trägt ihre Querflöte wie ein Gewehr auf der Schulter, entlockt ihr hin und wieder tiefe und bedrohliche Töne. Und auch Anton Ponarev, der die vier Musikerinnen auf dem Saxofon begleitet, setzt sein Instrument mehr als Effekt ein, und nicht, um darauf schöne Melodien zu spielen.

Kurz: Es ist kein Konzert zum Geniessen. Zu sehr überfordert einen diese lärmige, multimediale Darbietung. Am Ende geht es aber um die Botschaften – und diese sind längst angekommen. So kann man es den vier Frauen auch nicht verübeln, dass sie nach 60 kurzen Minuten die Bühne bereits wieder verlassen.

