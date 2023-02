Konzert Schätze aus Bachs Notenschrank: Das Freiburger Barockorchester spielte in der Reihe Alte Musik St.Gallen Selbst Lady Gaga borgt sich gerne barocke Klangkaskaden von Johann Sebastian Bach – er selbst liess sich in seiner Instrumentalmusik von venezianischen Meistern wie Vivaldi und Marcello inspirieren. Die Originale gab es am Sonntag in der Kirche St.Laurenzen zu hören, gespielt von einem der besten Alte-Musik-Ensembles der Welt: dem Freiburger Barockorchester. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 13.02.2023, 12.00 Uhr

Cembalist Francesco Corti und das Freiburger Barockorchester in der St.Galler Kirche St.Laurenzen: Das Programm machte hörbar, wie sich Bach von Instrumentalmusik aus Venedig inspirieren liess. Bilder: Donato Caspari

Ernste Miene, imposante Lockenperücke: Auf Bildern aus dem 18. Jahrhundert wirkt Johann Sebastian Bach streng und unnahbar. Ob er als virtuoser Musiker, etwa am Cembalo, das Publikum so mitreissen, in Bann ziehen konnte wie heute sein junger Kollege Francesco Corti? Ob er beim Komponieren Wonne und helle Freude empfand, den Groove fühlte angesichts der Fülle an Emotionen, die seine übersprudelnden Tonkaskaden und elektrisierenden Harmonien noch immer wecken?

Nicht nur bei Kennern und Könnern wie dem renommierten Freiburger Barockorchester, das am Sonntag Gast der Reihe Alte Musik St.Gallen war und für das Konzert in der vollbesetzten Kirche St.Laurenzen in Bachs Notenschrank stöberte, wirkt Bachs Musik belebend und beglückend. Diesen Wow-Effekt konnte das Publikum am Sonntag schon in der Konzerteinführung mit Francesco Corti und sämtlichen Musikerinnen und Musikern miterleben. Nichts ist da trockene Komponier- oder Fingerübung, alles voller Emotion, Drive, Esprit.

Bachs Vorbilder: Vivaldi, Albinoni und Marcello

Oder es rockt, wirkt cool: Den Beweis blieb die orchestereigene Musikvermittlerin Carolina Nees nicht schuldig. Der kurze Ausschnitt aus einem Videoclip von Popdiva Lady Gaga zeigte, dass sich auch Stars von heute gern bei Bach bedienen und es machen wie er selbst: Er frischte seine eigenen genialen Einfälle und die von Zeitgenossen für andere Gelegenheiten auf und arbeitete sie um. «Parodieverfahren» heisst das; bei Lady Gaga könnte man von «Parodie reloaded» sprechen.

Dem Menschen Bach und seiner Zeit kommt man tatsächlich näher in den vierzig Minuten der Einführung «für Junge und nicht mehr so Junge» – und hört später im Konzert einige wohlbekannte Werke mit geschärften Sinnen. Zum Beispiel die feinen Verbindungslinien zur Musik der Barockmeister aus Venedig: Vivaldi, Albinoni und Marcello. Bach muss davon ebenso begeistert gewesen sein wie sein Dienstherr, der junge Prinz Johann Ernst am Hof zu Weimar.

Auf Zehenspitzen und mit beseeltem Klang

Francesco Corti spielte Bachs Concerto d-Moll BWV 1052 mit dem Freiburger Barockorchester.

Ein üppiges Programm brachte das Orchester unter der Leitung von Konzertmeister Gottfried von der Goltz mit nach St.Gallen: je ein Concerto der drei Venezianer, dazu zwei Bach-Concerti mit Solocembalo, darunter das 5. Brandenburgische Konzert. Nicht zu vergessen zwei Kantaten-Sinfonien, in denen Bach Sätze aus den Brandenburgischen Konzerten raffiniert recycelte. Die Spannung lässt dabei keine Sekunde nach; mit angehaltenem Atem taucht man ein in Bachs Welt und die seiner Zeitgenossen.

Die Streicher geben dem Cembalo viel Raum, bewegen sich wie auf Zehenspitzen – oder sie verzieren genüsslich, mit betörender Feinheit. Nie wird der Cembaloklang zum undifferenzierten Rauschen: Unter den Händen von Francesco Corti singt das Instrument, und die Läufe perlen kristallklar. Betörend schön auch das Oboenkonzert d-Moll von Alessandro Marcello, in dem sich Jose Domènech als Solist mit warmem Ton entfalten kann: Auch hier fasziniert, mit welcher Leichtigkeit ein Maximum an musikalischer Energie entfesselt und der Klang beseelt wird.

Immer wieder wechselt die Aufstellung und ermöglicht neue Klangmischungen mit den Bläsern, vor allem aber ein feuriges, gleichwohl hochpräzises Zusammenspiel ohne Dirigent. Es genügt, wenn sich Gottfried von der Goltz seinen Mitmusikerinnen und -musikern zuwendet, mit ihnen in wachem Blickkontakt ist. Seit mehr als dreissig Jahren funktioniert das so beim Freiburger Barockorchester. An Frische und Entdeckungslust hat es seither nichts eingebüsst.

