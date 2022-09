Konzert Nordisches Licht über dem Wüten der Welt: Saisonauftakt des Sinfonieorchesters St.Gallen in der Tonhalle mit Werken von Sibelius und Prokofjew Aus dem Beinahenichts entfesselte Chefdirigent Modestas Pitrenas zusammen mit dem Sinfonieorchester St.Gallen im Eröffnungskonzert der Tonhallesaison gewaltige Energien. Auf dem Programm standen das Violinkonzert von Jean Sibelius und Sergei Prokofjews 5. Sinfonie – wie am selben Abend auch in der Tonhalle Zürich. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 23.09.2022, 17.00 Uhr

Nicht zum ersten Mal zu Gast in der Tonhalle St.Gallen: Die aus Lettland stammende Geigerin Baiba Skride. Bild: Marco Borggreve

Wer das Violinkonzert d-Moll von Jean Sibelius liebt und gern live gespielt hört, hatte am Donnerstagabend die Qual der Wahl. Man hätte nach Zürich fahren, es dort in der Tonhalle unter der Leitung von Chefdirigent Paavo Järvi hören können, mit Hilary Hahn als Solistin. Doch wozu in die Ferne schweifen? Zeitgleich stand das Werk in der Tonhalle St.Gallen auf dem Programm; am Dirigentenpult war ebenfalls der Chef, Modestas Pitrenas, und die lettische Geigerin Baiba Skride spielt das Werk so häufig und begeisternd wie ihre Kollegin aus den USA.

Es war zudem nicht die einzige Programmüberschneidung: Wie in Zürich folgte zum Saisonauftakt in St.Gallen auf Sibelius die 5. Sinfonie B-Dur von Sergei Prokofjew. Sicher kein Zufall, denn die Werke lassen sich auch als sinfonische Zeitzeichen lesen und hören, als leidenschaftliches Statement im gegenwärtigen Wüten der Welt. Hier das nordische Licht, das auf weite, menschenleere Landschaften fällt – im Grenzgebiet zu Russland. Da die motorische Unruhe, das dämonische Treiben in Prokofjews später Sinfonie, komponiert nach seiner Rückkehr in die Sowjetunion und uraufgeführt 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges.

Fragiles Pianissimo statt grosser Paukenschlag zur Eröffnung

Das zeigt, dass keineswegs nur der Geschmack des Publikums bestimmt, was gespielt wird. Aber natürlich gehört das Sibeliuskonzert auch zu den Repertoirelieblingen. Modestas Pitrenas kann darauf vertrauen, dass das Publikum in St.Gallen mit Freude und Hochspannung im Parkett sitzt, zum Ankommen und Aufwärmen kein Trara, keinen Paukenschlag braucht. Stattdessen beginnt die Tonhalle-Saison in zartestem Pianissimo, mit einem Klangteppich, weich und herb duftend wie Moos: Darauf kann Solistin Baiba Skride geigerisch barfuss laufen, rhapsodisch lustwandeln.

Chefdirigent Modestas Pitrenas und das Sinfonieorchester St.Gallen. Bild: PD

Sie muss auch später nicht dick auftragen, mit geigerischer Glut die Winterlandschaft ausbrennen und die enorme Virtuosität im dritten Satz markant in Szene setzen – der Funke springt auch so. Man spürt die geballte Energie, mit der Pitrenas sein Orchester aufzuladen vermag. Zugleich öffnet er der Sologeige weite Räume. So elektrisiert bereits der erste Teil des Abends, mit dem Violinkonzert als Solitär, während in Zürich Carl Nielsens Ouvertüre zu «Maskerade» vorausging: eigentlich unnötig.

Noch mehr Drive, nun mit weniger Naturmagie und Poesie, entwickelte das Sinfonieorchester St.Gallen nach der Pause, in Prokofjews Sinfonie. Hier dürfen die Bässe und das Blech dynamische Grenzen ausloten, Holzbläser und Streicher sorgen für dämonisch-tänzerischen Biss und Eleganz. Nichts hat Bestand, jeder Einfall wendet sich ins Närrische und Abgründige, aus ruhigen Tempi entfesselt das Orchester heftige, auch lärmende Stürme. Nein, das ist kein Auftakt mehr auf leisen Sohlen und auf Zehenspitzen. Sondern ein aufrüttelndes Klangfest – mit entsprechend stürmischem Applaus.

Die nächsten Konzerte: 25.9., 11 Uhr, Opern-Brunch mit Daniela Uhlig-Ried (Flöte) und Mischa Cheung (Klavier), Foyer Umbau; 30.9., 19.30 Uhr: Prélude. Gastkonzert Sinfonieorchester Biel Solothurn, Ltg. Yannis Pouspourikas, Viviane Hagner (Violine), Tonhalle St.Gallen

