konzert Makelloses Jubilieren, aber ohne speziellen Festtagsglanz: Das Weihnachtskonzert in der St.Galler Tonhalle setzt auf Nachtigallengesang Unter der Leitung des Händel-Spezialisten Rubén Dubrovsky spielt das Sinfonieorchester St.Gallen Bach, Mozart und Brahms; bekanntes, aber nicht ausgesprochen weihnachtliches Repertoire - gekrönt von den leichtfüssigen, schlanken Koloraturen der südkoreanischen Sopranistin Yeree Suh. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 17.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Leichtigkeit durch Koloraturen und ins hohe C: die südkoreanische Sopranistin Yeree Suh. Bild: Marco Borggreve

Wo die Trompete freudig aufstrahlt und in langen Trillern jubiliert, ist Weihnachten nicht weit. Kein Zufall, dass Johann Sebastian Bach sie zusammen mit den Pauken gleich für den grossen Eingangschor des Weihnachtsoratoriums aufbietet: «Tönet ihr Pauken, erschallet, Trompeten» hiess dieser Chorsatz ursprünglich sehr appellativ und war gar nicht für Weihnachten bestimmt, auch wenn man sich das heute nicht mehr anders vorstellen kann.

Einen bravourösen Auftritt hat die Trompete aber auch in der Soprankantate «Jauchzet Gott in allen Landen» BWV 51, einer Festmusik für alle Freudenzeiten des Kirchenjahres. Hier eilt sie als Soloinstrument der Sängerin in virtuosen Läufen und Verzierungen voraus und umspielt sie dann selbstbewusst; dem Alleluja-Finale gibt sie Glanz und Pracht. Sie müsste deshalb auf der Bühne einen Ehrenplatz bekommen für den sich gegenseitig befeuernden, vor religiöser Wonne und Dankbarkeit geradezu explodieren Lobpreis. Gastdirigent Rubén Dobrovsky hat im Weihnachtskonzert des Sinfonieorchesters St.Gallen anders entschieden: Er liess Trompeter Gregory Flynn, im Abendprogramm immerhin als Solist namentlich erwähnt, aus der hinteren Orchesterreihe heraus jauchzen: äusserst schade.

Das vokale Feuerwerk blieb aus

So jubilierte die aus Südkorea stammende Sopranistin Yeree Suh alleine vorn an der Rampe - und dies zwar technisch makellos und nachtigallenhaft, aber stark bedrängt vom Orchester, das teilweise mit Barockbögen, aber mit modernen Instrumenten musizierte und dafür zu gross besetzt war. Da wurde manch ein in tiefere Lagen schweifender Lauf überdeckt, zumal in dem rasanten Tempo, das Dubrovsky für die Auftaktarie wählte. Für Yeree Suh kein Problem, sie sang hochvirtuos, mit staunenswerter Leichtigkeit. Und doch kam es nicht zum vokalen Feuerwerk, gezündet im Wechsel- und Zusammenspiel mit der Solotrompete, das diese Kantate inszeniert, ob nun am vorweihnachtlichen Himmel oder «zu jeder Zeit», wie es in Bachs Handschrift heisst.

Gastdirigent Rubén Dubrowsky. Bild: Jan Frankl

Zu jeder Zeit im Jahr denkbar war auch das übrige Programm dieses Weihnachtskonzertes: Bachs Orchestersuite D-Dur BWV 1068 mit ihrer mächtigen Ouvertüre und der allseits bekannten Air, die ihren sicheren Platz in Wunschkonzerten und Barockhitparaden hat. Rubén Dubrovsky, Leiter des Bach Consorts Wien und Händel-Spezialist (er dirigierte am Theater St.Gallen dessen Oper «Giulio Cesare in Egitto»), rückt sie mit dem klein besetzten Sinfonieorchester in die Nähe der Händelschen Festmusiken. Man kann sich diese Suite gut vorstellen im Freien, zu Wasser- oder himmlischen Lichtspektakeln. Auch mit Barockbögen entsteht ein satter Sound, die drei Trompeten trumpfen lustvoll auf. Es muss nicht immer «Stille Nacht» sein, schon gar nicht eine Woche vor dem Fest.

Fein ausbalancierter Mozartsound

Zum Blühen kommt Yeree Suhs schlanker und wendiger Sopran in einem weiteren Hit des geistlichen Repertoires: Mozarts Solomotette «Exsultate, jubilate» mit ihrem krönenden Alleluja am Ende. Wie in Bachs strahlendem C-Dur schwingt sich auch hier die Sängerin in schier unendlichen Koloraturen ins hohe C, was stets am besten wirkt, wenn es beiläufig und ohne Extragetue geschieht: für Yeree Suh eine Selbstverständlichkeit. Der Orchesterklang ist rund und schön, fein ausbalanciert, elegant und sanglich. Ebenso im einzigen gross besetzten Werk des Abends, den Haydn-Variationen von Johannes Brahms: ein dankbares, viel seltener als die vier Sinfonien gespieltes Werk, dem immerhin ein Choralthema zugrunde liegt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen