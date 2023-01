Konzert Im Galopp durch 15 Stunden Oper: Loriots genial eingedampfter «Ring an einem Abend» in der Tonhalle St.Gallen Launig erzählt und packend interpretiert kam am Donnerstagabend die knapp dreistündige Kurzversion des «Rings» mit Auszügen aus den vier Opern Richard Wagners auf die Bühne – ein Fest für das Sinfonieorchester St.Gallen unter Modestas Pitrenas, für junge und erfahrene Opernensemblemitglieder und für die Wagner-Fans. Aber auch eine Hommage an den wunderbaren Humoristen Loriot. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 13.01.2023, 17.00 Uhr

Heldenepos in der Instantversion: Gäste und Mitglieder des St.Galler Ensembles mit Chefdirigent Modestas Pitrenas (Mitte) und dem Sinfonieorchester St.Gallen nach knapp drei Stunden Wagner in der Tonhalle. Bild: Susi Reinhardt

Man könnte es auch kürzer haben – diesen süffisanten Kommentar schickt Vicco von Bülow alias Loriot seiner mit Understatement daherkommenden erzählerischen Grosstat voraus: Richard Wagners vier Opern umspannendes Bühnenfestspiel «Der Ring des Nibelungen» nonchalant und witzig einzudampfen von fünfzehn auf immerhin noch knapp drei Stunden Spieldauer. Mehr also als jedes durchschnittliche Tonhallekonzert und länger als mancher Opernabend heutzutage; schliesslich gibt es genug zu tun im Leben. Wagner für Eilige passt gut in unsere Zeit.

Doch kürzer als in Loriots augenzwinkernder Zusammenfassung der komplizierten Handlung vom «Rheingold» über die «Walküre» bis zu Siegfrieds Drachenkampf und zum Weltenbrand am Ende der «Götterdämmerung» geht es fast nicht, wenn man darüber hinaus der Musik, ihrer epischen Weite und dramatischen Dichte genügend Raum zum Atmen geben will: So wie es Chefdirigent Modestas Pitrenas in seiner packenden, durchaus ernst gemeinten Interpretation mit dem Sinfonieorchester St.Gallen, Mitgliedern des Opernensembles und Gästen in den Partien von Siegfried (Roy Cornelius Smith) und Brünnhilde (Alexandra Petersamer) in der Tonhalle St.Gallen tut.

«Inzest und Ehebruch: Man ist begeistert!»

Mögen es auch «eigentlich ganz nette Leute sein», die in den Tiefen des Rheins oder droben in der Burg Walhall ihren Auftritt haben: Sie wollen einfach immer zu viel – zu viel Reichtum, zu viel Macht. Deshalb ist der Streit um das geraubte Gold und den daraus geschmiedeten Ring auch nicht kurz und schmerzlos im gegenseitigen Einvernehmen zu regeln. Vor dem «nicht gerade versöhnlichen Ende» kommt es zur einen oder anderen Komplikation, zu Inzest, Ehebruch, Mord und Totschlag, die sich Schauspieler Bruno Riedl als Erzähler genüsslich auf der spitzen Zunge zergehen lässt.

Ebenso genüsslich gibt sich das Publikum am Premierenabend der konzertanten Instantfassung hin – sie ist zwei weitere Male zu hören, am 13. und 15. Januar. Allzu oft kommt Wagner ja in St.Gallen nicht auf die Bühne, allein aus Platzgründen. Immerhin gab es vor Jahren einen «Lohengrin» und den «Fliegenden Holländer»; ein kompletter «Ring» aber wäre für das vergleichsweise kleine Vierspartenhaus wohl kaum zu stemmen. Die Loriot-Version von 1992 ist da eine willkommene Alternative.

Facettenreiche Klangpracht – und eine kraftvolle junge Sopranistin

Der Zeichner und Humorist Vicco von Bülow alias Loriot (1923–2011), hier 2008 in München. Bild: Uwe Lein / AP

Sitzfleisch und eine nicht allzu kleine Aufmerksamkeitsspanne erfordert sie dennoch. Wer beides hat, blickt endlich durch im «Ring», amüsiert sich mit Bruno Riedl über so manche kuriose Wendung, vergegenwärtigt sich Loriots wunderbaren, aristokratisch feinen und intelligenten Humor. Dazu braucht das Konzert keinerlei Dekor und Ausstattung, nicht einmal das berühmte Loriot-Sofa.

Man freut sich über die facettenreiche Klangpracht und Intensität, die das Sinfonieorchester St.Gallen zu entfachen vermag, staunt über das dramatische Potenzial einer so jungen Sopranistin wie Libby Sokolowski, die als Sieglinde mühelos das üppig besetzte Orchester überstrahlt. Neben der erfahrenen Wagnerinterpretin Alexandra Petersamer behauptet sie sich glänzend.

Auch Kristján Johannesson als Wotan und Hagen stemmt Gewaltiges, die Chordamen Fiqerete Ymeraj, Candy Grace Ho und Christina Blaschke ziehen als Rheintöchter einträchtig klangschön in die Tiefen Wagners. Und David Maze und Riccardo Botta hätte man schon lange gern einmal als Zwerge Alberich und Mime auf der Bühne erlebt.

