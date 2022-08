Konzert Himmelwärts greifen mit frühbarocken Preziosen: Musik von Heinrich Schütz und Johann Hermann Schein im St.Galler Dom Eine Zinkimprovisation in Jazzmanier und frühbarocke Schnörkel: Mit geistlichen Konzerten des 17. Jahrhunderts musizierte sich das Collegium Instrumentale der Dommusik St.Gallen mit Sopranistin Kimberly Brockman und Tenor Daniel Johannsen als Solisten in überirdische Sphären. Kathrin Signer 29.08.2022, 19.00 Uhr

Die St.Galler Sopranistin Kimberly Brockman war mit Daniel Johannsen (Tenor) und Josué Meléndez (Zink) Solistin beim Barockkonzert in der Kathedrale. Bild: Benjamin Manser

Leichtfüssig und arabesk: So klingen die frühbarocken Choral-Concerti des deutschen Komponisten Johann Hermann Schein. Gehört wird die Musik des einstigen Thomaskantors eher selten, was vielleicht daran liegt, dass er im Schatten seines bekannteren Zeitgenossen und Landsmanns Heinrich Schütz steht. Dabei steckt in den geistlichen Konzerten Scheins, die auf Kirchenliedmelodien basieren, für ihre Zeit durchaus viel Experimentierlust.

Zur Aufführung gebracht wurden diese musikalischen Raritäten am Samstag im Rahmen der Dommusik-Konzerte in der Stiftskirche St.Gallen. Sensibel, fast zärtlich musizierend, präsentierte das Collegium Instrumentale die Perlen der Barockmusik unter der Leitung von Michael Wersin.

Es ist Musik, die, wenn sie feinem Gespür interpretiert wird, nach dem Göttlichen tasten kann. So scheint sich Ton für Ton die Kuppel des Kirchenschiffs mehr zu öffnen, so sehr empor drängen die Gesangsstimmen im Trio mit dem klagenden Zink. Dazwischen ein fast andächtiges Innehalten, bei dem jedes Ächzen der gut besetzen Kirchenbänke zum Ereignis wird.

Deutsches Frühbarock und italienische Verzierungslust

Der Blick gen Himmel ist Programm: «Christe, der du bist Tag und Licht», der Leitgedanke eines der Schein-Concerti, zieht sich durch das gesamte Konzert. Neben dem deutschen Frühbarock erklingen Werke, die zur selben Zeit weiter im Süden entstanden. Der Italiener Giovanni Battista Bovicelli etwa komponierte sogenannte Diminutionen über Werke des Altmeisters Palestrina. Gemeint sind sinngemäss «Verkleinerungen», sprich Verzierungen einer Melodie durch schnellere Notenwerte.

Besonders aufhorchen liess dabei das Spiel von Josué Meléndez auf dem Zink, einem historischen Blasinstrument. Mit einer jazzigen Lässigkeit improvisierte er frei über einer Basslinie des englischen Komponisten John Playford; ein fast elektrisierender Moment.

Die Solisten und Musikerinnen des Collegium Instrumentale vor dem Hochaltar der Kathedrale: Josué Meléndez, Kimberly Brockman, Daniel Johannsen (v.l.), vorn Andrea Cordula Baur und Bettina Messerschmitt. Bild: Dommusik

Nicht ganz so viel Freiheit vergönnten Johann Hermann Schein und seine Zeitgenossen den Gesangssolisten. Vielmehr ging es ihnen darum, die Rhetorik des Textes in Musik zu «übersetzen». Diese Beziehung wiederum soll gesanglich ausgedeutet und verstärkt werden. Eine Disziplin, die nur wenige so effektvoll beherrschen wie der österreichische Tenor Daniel Johannsen. Sein Umgang mit der Sprache ist brillant, auch die virtuosen Passagen gestaltet er differenziert mit viel stimmlicher Agilität.

Göttliche und musikalische Glanzlichter

Weniger dringlich, aber ebenso klangschön und facettenreich singt Kimberly Brockman die Sopranpartie. Die gebürtige Amerikanerin ist, genau wie Daniel Johannsen, regelmässige Solistin der Barockkonzertreihe; vor zwei Jahren nahm sie mit dem Collegium Instrumentale die CD «Lamentations» auf.

Zum finalen Alleluja finden sich die Stimmen im Duett, der Zink folgt frohlockend, die Kirchenwände echoen im Trio, ein Akkord hallt in der Kuppel nach in fast sakraler Stille. Das titelgebende Versprechen hat sich erfüllt: Glanzlichter scheinen – seien es nun musikalische oder göttliche – und das Publikum dankt mit langem Applaus.