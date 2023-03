Konzert Fanpost an Johann Sebastian: Der Leipziger Bachforscher Michael Maul zu Gast beim Kantatenzyklus in Trogen Ein langer Brief zur kurzen Kantate BWV 196 «Der Herr denket an uns» stand im Mittelpunkt des Konzertes am vergangenen Freitagabend in der Evangelischen Kirche Trogen. Solisten, Chor und Orchester der J.S.Bach-Stiftung musizierten unter der Leitung von Rudolf Lutz, Michael Maul schöpfte genüsslich aus dem Anekdotentopf – und Mäzen Konrad Hummler erhielt zum runden Geburtstag eine Bibel. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 18.03.2023, 19.27 Uhr

Johann Sebastian Bach hat ein Musikerleben lang fleissig und genial «geliefert» – der Leipziger Bachforscher Michael Maul dankte ihm dafür beim Kantatenkonzert in Trogen mit einem Huldigungsbrief. Bild: Bachfest Leipzig

«Hochverehrter Johann Sebastian Bach ....»: Gewiss ist Michael Maul, Musikwissenschafter, Bachforscher und seit 2018 Intendant des Bachfestes Leipzig, nicht der einzige Bewunderer, den es schon einmal in den Fingern gekribbelt hat, dem Komponisten einen Brief zu schreiben. Nicht nur, um das Staunen und Entzücken über Bachs unermesslichen musikalischen Nachlass zum Ausdruck zu bringen. Sondern auch, um ein paar offene Fragen zu deponieren, die sein Werk und Leben bei den Nachgeborenen aufwirft. Oder einfach auch, um herzlich Danke zu sagen für den Schatz an geistlicher Musik, den uns der ebenso fleissige wie begnadete Bach geschenkt hat.

Eine kleine Perle aus dem Frühwerk ist die Kantate «Der Herr denket an uns» BWV 196, zu welcher Michael Maul am vergangenen Freitagabend beim Kantatenkonzert der J.S. Bachstiftung St.Gallen in der Evangelischen Kirche Trogen die Reflexion beisteuerte – eben in Form eines Briefes an den «Hochverehrten»: Fanpost von einem Bachkenner, der keine Antwort erhofft. Aber genüsslich aus dem grossen Anekdotentopf schöpfte, um Bachs Persönlichkeit, die menschlichen Züge des Genies hervorzuheben: Fleiss, Feuereifer, Beharrlichkeit und sicher eine tiefe Liebe zur Musik.

Viel Glück und viel Segen

Gut zehn Minuten kurz ist die Kantate, komponiert hat sie Bach im Jahr 1707 in Mühlhausen, höchstwahrscheinlich für eine Hochzeit, vielleicht sogar für seine eigene mit Maria Barbara. Sie passt aber auch bestens zum runden Geburtstag eines Musikliebhabers und grosszügigen Gönners: als Bachsches «Happy Birthday» für Bankier Konrad Hummler, der die monumentale Gesamtaufführung der Kantaten durch die Bachstiftung St.Gallen möglich macht. Am Ende der Werkeinführung wurde dem Geburtstagskind eine Calov-Bibel überreicht, wie sie auch Bach besass.

BWV 196 sprüht und sprudelt vor Lebendigkeit; ihr Schlüsselwort und Mantra ist der «Segen», in allen gesungenen Teilen – ihnen liegen vier Verse aus Psalm 115 zugrunde –, aber auch schon im einleitenden Orchestersatz. Das klein besetzte Orchester der Bachstiftung unter der Leitung von Rudolf Lutz macht daraus wonnige Himmelsmusik; das Gefühl der Weite entsteht dabei unter anderem durch die Aufstellung der beiden Violinen (Renate Steinmann, Monika Baer): nicht dicht beisammen, sondern einander gegenüber.

Worte, zum Singen gebracht

Für die erkrankte Miriam Feuersinger übernahm Noëmi Sohn Nad die einzige Soloarie dieser Kantate, «Er segnet, die den Herrn fürchten»: ein Musterbeispiel der schon zu diesem Zeitpunkt ausgeprägten Bachschen Meisterschaft, «Worte zum Singen zu bringen», wie Michael Maul es formulierte. Dabei fing Bach 1707 gerade erst an, sich mit Vokalmusik zu befassen und Kantaten zu komponieren. Noëmi Sohn Nad gab der Arie liedhafte Reinheit; ihr heller, federleichter Sopran streifte die Koloraturen wie im Vorbeigehen. Man hätte sich etwas mehr Textverständlichkeit gewünscht, auch wenn Bach hier nicht predigt, sondern in Segensgewissheit schwelgt.

Schön harmonieren Tenor (Sören Richter) und Bass (Tobias Wicky) im darauffolgenden feierlichen Duett und verbinden sich dann im Schlusschor mit den übrigen Stimmen – passend zur Intimität der Kantate ist auch der Chor an diesem Abend lediglich ein Doppelquartett. So reich und kunstfertig der Segen für das Brautpaar, die Kleinen und Grossen hier ausgegossen wird: Bach fasste sich überraschend kurz. Dafür ist dann Michael Mauls Lobrede etwa einen Briefbogen zu lang geraten. Doch die Versuchung ist eben gross beim Blick auf einen, der so unermüdlich und mit Talent gesegnet «geliefert» hat - in Überfülle.

