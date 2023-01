Äneas Humm sang einen Liederabend in der St.Galler Reihe Opus278

Konzert Bisschen Liebe tut gut: Ein Liederabend mit Äneas Humm und Claire Pasquier in der St.Galler Konzertreihe «Opus278» Am Theater St.Gallen singt Äneas Humm gerade beliebte Bariton-Partien wie Papageno und Doktor Falke – doch sein Herz schlägt ebenso für das romantische Lied. Am Wochenende war er als feinsinniger Interpret und dankbarer Gesprächspartner im Fazioli-Konzertraum an der Davidstrasse zu erleben: ein Ortswechsel, der auch dem oft verstaubt wirkenden Repertoire gutgetan hat. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 30.01.2023, 12.00 Uhr

Äneas Humm, aufgewachsen in Wädenswil, ist in der Spielzeit 2022/23 am Theater St.Gallen engagiert – er singt unter anderem Papageno in Mozarts «Zauberflöte» und Dr. Falke in der Operette «Die Fledermaus». Bild: Arthur Gamsa

Ja, er kann auch Operette und leichte Muse, dieser zunächst so ernst wirkende, ganz der lyrisch zarten Musik des französischen Impressionisten Gabriel Fauré hingegebene Liedinterpret. Auf der Opernbühne ist Äneas Humm, 28 Jahre jung und preisgekrönt mit dem Nachwuchspreis von Opus Klassik, kaum zu übersehen: 1 Meter 97 misst der in Wädenswil aufgewachsene Bariton. Dem intriganten Dr. Falke in der Operette «Die Fledermaus» verleiht er mit seiner Statur noch eine Spur mehr überlegene Hinterhältigkeit, Mozarts Papageno den Charme eines Kindskopfs in XXL. Sein komisches Talent konnte er in der Oper «Der anonyme Liebhaber» als Adliger in Frauenkleidern unter Beweis stellen.

Schon letzte Spielzeit war Äneas Humm Gast am Theater St.Gallen; in der laufenden Saison ist er Ensemblemitglied und wird auch noch im Sommer bei den Festspielen zu hören sein. Den Opus Klassik aber erhielt er für eine Aufnahme mit Kunstliedern von Fanny Hensel, Franz Liszt, Edvard Grieg und Viktor Ullmann. Einige davon sang Humm nun bei einem Liederabend in St.Gallen – im Rahmen der Konzertreihe «Opus278» im Lagerhaus an der Davidstrasse.

Romantik in urbaner After-Work-Atmosphäre

Ein ungewöhnlicher Ort für das romantische Lied: Zwischen Architekturmodellen, Schreibtischen und Büroplätzen bekommt es einen anderen Charakter; man trifft Brahms, Fauré und deren Komponistenkollegen gleichsam bei einer spontanen After-Work-Session. Wie praktisch, dass vor dem grünen Vorhang, der ein wenig Bühnenatmosphäre in den Büro- und Atelierraum bringt, ein Edelflügel steht: ein Fazioli, besonders gut zur nuancenreichen Liedbegleitung geeignet.

Nach seiner Länge, 278 Zentimeter, ist denn auch die Konzertreihe «Opus278» benannt. Ins Leben gerufen hat sie die Pianistin Claire Pasquier, und dass sie mit Äneas Humm eine ausufernde Kennenlernprobe hatte, glaubt man den beiden sofort: Klavier und Stimme sind einen Abend lang wie vertraute Freunde, die viel übereinander wissen und entsprechend subtil aufeinander reagieren können. Zudem hätte das Programm locker zwei-, dreimal so lange dauern können, konzertreif selbstverständlich. Zwischendurch rezitierte und moderierte der Schauspieler Matthias Flückiger, er schlüpfte in die Rolle des Conférenciers und stellte dem jungen Sänger unterhaltsame Kennenlernfragen.

Dezenter Flirt mit dem Operettenschlager

Ein paar Zugaben zumindest lagen nach dem offiziellen Programm drin: Wer vorher vergeblich auf Schubert gewartet hatte, bekam «An Sylvia» mit auf den Heimweg, wem die Liedtexte von Goethe, Heine und anderen noch zu wenig Liebe in die ach so nüchterne Welt gehaucht hatten, wird der Operettenkomponist Robert Stolz aus der Seele gesprochen haben: «Bisschen Liebe tut gut»; es kann eigentlich nie zu viel sein. Zumal, wenn sie so geschmackvoll und mit dem genau richtigen Mass an Publikumszugewandtheit zum Klingen kommt. Wenn sich eine erfahrene, mitteilungsfreudige, aber nie zu laute Pianistin und ein jugendlich kraftvoller Bariton mit einer Fülle an Farben und Sinn für dynamische Nuancen gefunden haben.

Das romantische Lied, eine verstaubte, nur Bildungsbürger in Entzücken versetzende Form? Sicher nicht. Manchmal hilft ein Ortswechsel, um sie neu zu beleben. Und natürlich überzeugende, vom Lied begeisterte Akteure.

