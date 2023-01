Usama Al Shahmani als Gastredner bei den Trogner Bachkantaten

Konzert Auf dem Friedhof der gefallenen Wörter: Der Frauenfelder Schriftsteller Usama Al Shahmani zu Gast beim Kantatenzyklus der J.-S.-Bach-Stiftung St.Gallen In der Kantate «Schau, lieber Gott, wie meine Feind» wird dem Weihnachtsfrieden jäh der Garaus gemacht. Von Krieg und Verfolgung, von der Verstümmelung der Sprache kann auch Autor Usama Al Shamani ein Lied singen: Mit kraftvollen Worten holte er Bachs Musik in die gnadenlose Gegenwart. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 15.01.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Usama Al Shamani stiftete mit seiner eigenen Verfolgungserfahrung einen Subtext zur Bachkantate «Schau, lieber Gott, wie meine Feind'» in der evangelischen Kirche Trogen. Bild: Ayse Yavas

Auf der Flucht aus Irak hat Usama Al Shahmani, geboren 1971 in Bagdad, die Hälfte seiner Sprache zurückgelassen: einer Sprache, die im Krieg an Glanz und Schönheit verloren hat und in der es unzählige verbrannte, gefallene Wörter gibt. «Kriege verkürzen die Sprache», diese Erfahrung brachte der in Frauenfeld lebende Schriftsteller und Übersetzer, unterdessen weithin bekannt als Kritiker im «Literaturclub» des Schweizer Fernsehens, mit zum Kantatenkonzert der J.-S.-Bach-Stiftung St.Gallen am vergangenen Freitagabend in Trogen.

Dabei muss Al Shahmani sich als Redner nicht in die späte Barockzeit Bachs versetzen. Er muss nicht den Seufzern und dramatischen Hilfeschreien, den Koloraturgewittern der Musik nachlauschen oder die Bilder der listigen, kriegerisch auftrumpfenden Feinde, der grimmigen Löwen und Drachen ausdeuten und vertiefen. Es genügt, wenn er in seiner kraftvoll poetischen Zweitsprache, in der er seit 2002 Heimat gefunden hat, jene Erfahrungen aufscheinen lässt, die ihn ins Exil getrieben haben. In knapp zehn Minuten durchstreift er den Friedhof der gefallenen Wörter, erinnert an Zeiten, in denen die Sprache des Krieges im Alltag Einzug hielt.

Kaum geboren, schon auf der Flucht

Eingeladen war Usama Al Shahmani zur Reflexion der Kantate «Schau, lieber Gott, wie meine Feind'» BWV 153, komponiert 1723/24 zum Sonntag nach Neujahr. Auch ohne den «lieben Gott» in den Blick zu nehmen, den «Hort», «Helfer» und «Erretter», wie er im Text der Kantate verzweifelt angefleht wird, auch ohne ein Wort über Bachs Kunst der musikalischen Theologie zu verlieren, war der Exilschriftsteller eine Idealbesetzung für diese erste Trogner Kantate im Jahr 2023.

Denn ihr Text reisst jäh heraus aus der weihnachtlichen Hochstimmung. Er erinnert daran, dass das herzliebe Jesulein, das man sich gerade noch wohlbehütet in einer Krippe liegend, reich beschenkt mit königlichen Gaben vorgestellt hat, bereits als Säugling ein von König Herodes Verfolgter ist: «Kaum kömmt er auf die Erden, so muss er schon ein Flüchtling werden», so heisst es im Bass-Rezitativ. Kriegerisch tönt es auch in den vorausgehenden Textpassagen. Tod, Teufel, Krieg und List sind allgegenwärtig.

«Trübsalswetter», Unglücksflammen

«Usama Al Shahmani führt zwischen den beiden Kantatendurchgängen an einen anderen Schauplatz der Verfolgung; er kann buchstäblich ein Lied davon singen – sein eigenes. Umso stärker wirken anschliessend die drei Choräle der Kantaten, das markerschütternde Rezitativ von Altus Jan Börner und Daniel Johannsens Arie von den stürmischen Trübsalswettern und Unglücksflammen. Ein wahrer Orkan, den das Orchester unter der Leitung von Rudolf Lutz dem Publikum furios um die Ohren pfeifen lässt.»

Chor und Orchester der J.-S.-Bach-Stiftung St.Gallen unter der Leitung von Rudolf Lutz bei einem Kantatenkonzert in der Kirche Trogen. Bild: Jelena Gernert

Dazwischen ergreift Gott selbst das Wort: Sebastian Noack gibt ihm im Arioso «Fürchte dich nicht, ich bin mit dir» sanft wiegend eine Stimme. Es ist der Ruhepunkt in einer bewegten, vielschichtigen und wechselvollen Kantate, die nicht mit einem grossen Eingangschor beginnt, sondern mit einer Choralstrophe, ernst präludiert an der Orgel (Nicola Cumer). Ein weiterer Choral stellt sich dialogisch zwischen Rezitativ und Arie von Tenor Daniel Johannsen: mit Worten der Zuversicht in der Bedrängnis.

Man denkt an dieser Stelle der Kantate an die Bemerkung Usama Al Shamanis, dass im Arabischen die Wörter für «Schmerz» und «Hoffnung» aus ein- und demselben Wortstamm geschnitzt sind. So keimt auch in Bachs Partitur Hoffnung aus dem Schmerz – und schwingt sich in der letzten Altarie und den darauffolgenden Choralstrophen auf zu einträchtigem, vielstimmigem Jubilieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen