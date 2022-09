KONZERT Am Geburtstag zweimal auf der Bühne: Pianist Benjamin Engeli spielte mit dem Thurgauer Kammerorchester Am Sonntag war in der Kartause Ittingen wieder einmal das Thurgauer Kammerorchester unter seinem Dirigenten Claude Villaret zu hören. Höhepunkt war dabei das mitreissend interpretierte Konzert für Klavier und Trompete von Dmitri Schostakowitsch. Pianist Benjamin Engeli und Trompeter Immanuel Richter bildeten ein perfektes Solistenteam. Martin Preisser Jetzt kommentieren 12.09.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Benjamin Engeli, international gefragter Pianist mit Thurgauer Wurzeln. Bild: PD

Erfolgreiche Musiker sind viel beschäftigte Musiker. Auch am eigenen Geburtstag. Der aus Kreuzlingen stammende und international gefragte Pianist Benjamin Engeli trat in Geburtstagslaune in der Kartause Ittingen auf, um dann gleich zu einem nachmittäglichen Konzert nach Liestal weiterzureisen. Was er aber beim Konzert mit dem Thurgauer Kammerorchester und seinem Partner an der Trompete, Immanuel Richter, ablieferte, war famos. Dmitri Schostakowitschs Konzert für Klavier, Trompete und Kammerorchester op. 35 geriet unter Engelis Händen zu einer taufrischen, glasklar perlenden und strahlend zupackenden Interpretation.

Ironie, Sarkasmus und Melancholie

Trompeter Immanuel Richter. Bild: PD

Zwischen Ironie, ja Sarkasmus und Melancholie pendelt dieses rassige Stück, nicht nur im Finale hochvirtuos gesetzt. Dieses Brillante, aber auch diese zweischneidigen Emotionen arbeitete Benjamin Engeli so plastisch wie sensibel heraus. Ein echter Hörgenuss, auch weil er mit dem international ebenso erfolgreichen Immanuel Richter einen Trompetensolisten an der Seite hatte, der seine Einsätze, die oft vertrackte Einwürfe sind, so punktgenau und mit genauester Eindringlichkeit auf die Kaskaden des Klaviers abstimmte.

Streicherische Wärme war besonders im zweiten Satz des Schostakowitsch-Konzerts zu erleben, der mehr elegisch und von bedrücktem Moll geprägt ist. Es ist ein Glücksfall, dass sich der international gefragte Dirigent Claude Villaret auch nach Jahren immer noch für den Thurgau engagiert und mit dem Thurgauer Kammerorchester, das sind 16 hochmotivierte Profimusikerinnen und Profimusiker, immer wieder packende und spannende Konzerte in der Region präsentiert.

Dirigent präsentiert seine eigene Orchesterbearbeitung

Dirigent Claude Villaret. Bild: PD

Mit seiner eigenen Bearbeitung von Alexander Borodins Streichquartett in D-Dur trägt Claude Villaret zu einer lohnenden Erweiterung des Repertoires von Musik für Streichorchester bei. Borodins Komposition ist über weite Strecken von sommerlicher Heiterkeit und feinsinnigem Schwelgen geprägt. Das Stück, mit den schönen Geige-Cello-Duo-Partien eine Liebeserklärung des Komponisten an seine Frau, geriet unter dem Dirigat von Claude Villaret zu einem Klangerlebnis, geprägt von Natürlichkeit und Prägnanz, Klangschönheit - und im Finale voll serenadenhafter Leichtigkeit.

Benjamin Engeli spielt Chopins Polonaise-Fantaisie. Quelle: Youtube

Kleine Perlen waren auch die beiden kurzen Stücke des Konzerts in der Kartause. Der Zürcher Komponist Fabian Müller hat den «Tanz der Ritter» aus Sergej Prokofjews «Romeo und Julia» für Streichorchester gesetzt. Ein packend-grimmiges Stück russischer Archaik war da zu erleben. Mit den ruhigen, weiten Klangbögen der «Melody» von Myroslaw Skoryk schloss diese kurzweilige Matinee mit einem ukrainischen Werk. Entstanden vor über 40 Jahren als Filmmusik, geriet die Interpretation auch zu einem Moment des Innehaltens in unruhigen und kriegerischen Zeiten. Zurück zu Schostakowitsch ging es mit seinem immer wieder herrlichen Ohrwurm, dem Walzer aus seiner Jazz-Suite Nr. 2.

Man hofft nach diesem leider nicht sehr gut besuchten Konzert, dass sich das Thurgauer Kammerorchester unter Claude Villaret weiterhin in der Region engagieren wird und damit die hiesige Musiklandschaft mit hochwertig dargebotener Streichorchestermusik bereichert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen