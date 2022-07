Schlossfestspiele Werdenberg: «Die lustigen Weiber von Windsor»

Komödiantische Oper Liebeschaos auf dem Campingplatz: Die Schlossfestspiele Werdenberg zeigen «Die lustigen Weiber von Windsor» Am 5. August feiert Otto Nicolais Oper «Die lustigen Weiber von Windsor» an den Schlossfestspielen Werdenberg Premiere. Der deutsche Regisseur Matthias Harre hat die Handlung in die Gegenwart verlegt, auf einen Campingplatz. Die Idee dazu kam ihm unter der Dusche. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

«Der Campingplatz ist ein eigener Kosmos, der das Dorf widerspiegelt», sagt Regisseur Matthias Harre. Bild: Andrea Tina Stalder

Mitte Juli, drei Wochen vor der Premiere der Werdenberger Schlossfestspiele, ist von den Sängerinnen und Sängern Vorstellungsvermögen gefragt. Soeben wurde der letzte Teil des Bühnenbildes – ein Wohnwagen aus Holz – abtransportiert, um ihm in der Werkstatt den letzten Schliff zu geben. Die Probebühne in der Buchser Lokremise ist leer, in der Vorstellung befinden wir uns aber im Wald.

Regisseur Matthias Harre probt den dritten Akt von Otto Nicolais Oper «Die lustigen Weiber von Windsor». Noch unterbricht er immer wieder, zeigt den Darstellenden, wie sie sich bewegen sollen. Dann hebt der musikalische Leiter Karl Hardegger erneut die Hände, beginnt zu dirigieren, formt die gesungenen Worte mit seinen Lippen mit.

Idee kam unter der Dusche

Der deutsche Regisseur Matthias Harre. Bild: Andrea Tina Stalder

Für Karl Hardegger und Matthias Harre ist es die erste Arbeit an den Schlossfestspielen und auch ihre erste Zusammenarbeit. Während der Gamser Hardegger ein Kenner der Region ist, stammt Harre aus Bielefeld. Im August letzten Jahres reiste er zu einem ersten Konzeptionsgespräch nach Buchs. «Wir nutzten das erste gegenseitige Beschnuppern gleich für konstruktive Streichungen», sagt der 60-Jährige. Harre verlegt die Handlung des Stücks in die Gegenwart, und zwar auf einen Campingplatz: «Die Idee dazu kam klassisch unter der Dusche.»

Er habe sich für eine zeitgemässe Inszenierung entschieden, weil man nicht wisse, ob die Handlung wie in Shakespeares Vorlage im 16. oder wie in Nicolais Oper im 19. Jahrhundert anzusiedeln sei.

«Ausserdem ist das Stück nach wie vor aktuell: Ein reicher Dandy ist so blöd, zwei Freundinnen zur gleichen Zeit anzubaggern, die sich dann an ihm rächen.»

In der Werdenberger Inszenierung ist dieser Dandy, Sir John Falstaff, aber kein Ritter wie im Original, sondern ein reicher Typ, der sich verspekuliert hat. Eifersüchtige Ehemänner komplettieren die komödiantische Oper.

Dirigent Karl Hardegger. Bild: Andrea Tina Stalder

Für Dirigent Karl Hardegger war die Idee des Settings auf dem Campingplatz gewöhnungsbedürftig. Er sagt:

«Ich habe mit einer traditionellen Inszenierung gerechnet. Für mich war das Camping-Szenario zu Beginn ein Schock, denn ich bin nicht der Campertyp.»

Mittlerweile ist er jedoch begeistert von der Umsetzung. Auch Regisseur Matthias Harres Campingerfahrungen beschränken sich auf Zeltferien nach dem Abitur. «Aber der Campingplatz ist ein eigener Kosmos, der das Dorf widerspiegelt», sagt er.

Langjährige Musicalerfahrung

Bei der Stückwahl konnte Karl Hardegger mitentscheiden. Nach zwei dramatischen Opern («La Traviata» und «Carmen») freut er sich nun auf ein witziges Stück. «Ausserdem ist die Musik sehr vielseitig mit vielen eingängigen Songs, heute würde man sagen Hits», sagt der 65-Jährige und ergänzt:

«Otto Nicolai wird als Komponist zu wenig geschätzt.»

Für den musikalischen Leiter gilt es während der sechswöchigen Probenarbeit, die Diskrepanz zwischen dem Laienchor und den professionellen Sängern sowie den Musikern der Sinfonietta Vorarlberg zu verkleinern. Dies gelingt ihm durch Arbeit an der Stimmbildung sowie durch die Wahl eines Tempos, das von allen zu bewältigen ist. Dabei kann Hardegger auf seine langjährige Arbeit mit Profis sowie mit Laien zurückgreifen.

37 Jahre lang war er Lehrer zuerst am Lehrerseminar, dann an der Kantonsschule Heerbrugg und hat viele Musicals mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet. «Wir waren diesbezüglich Pioniere, sogar noch vor dem Theater St.Gallen. Ende der 1980er-Jahre mussten wir die Aufführung von ‹Jesus Christ Superstar› gegen konservative Katholiken durchsetzen», erzählt er.

In Werdenberg wird fleissig für «Die lustigen Weiber von Windsor» geprobt. Bild: Andrea Tina Stalder

Sagengestalt als Platzwart

Regisseur Matthias Harre ist seit 1995 freischaffend. In seiner Anfangszeit als Regisseur hat er Opern inszeniert und hat langjährige Erfahrung im Bereich Freilichttheater. Über die Anfrage von Co-Direktionsleiter Kuno Bont habe er sich sehr gefreut. Dieser fand ihn auf einer Plattform im Internet, sie kannten sich vorher nicht. «Das braucht ein hohes Grundvertrauen von beiden Seiten», sagt er.

Da er die Ostschweiz vorher auch nicht kannte, brauchte es einiges an Recherchearbeit. Für eine zusätzliche Erzählerfigur wurde er in der Sagenwelt fündig: Der Wart des Campingplatzes heisst Fengg in Anlehnung an die trollartige Sagengestalt aus den Schweizer Alpen. Die Zuschauer dürfen sich also neben der Komödie auch auf einen zauberhaften dritten Akt freuen.

