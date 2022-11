Kommentar zur Kommunikationspanne bei den St.Galler Festspielen

Kommentar Kommunikationspanne bei St.Galler Festspielen: Ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht hätte viel Ärger vermieden Statt Briefe hin und her zu schreiben, hätten sich die Befürworter von St.Galler Festspielen in Wil und das Theater St.Gallen besser zu einem persönlichen Austausch getroffen. Nun ist der neue Festspielstandort Flumserberge bereits negativ besetzt. Christina Genova Jetzt kommentieren 30.11.2022, 19.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Festspiele finden ab 2023 nur noch alle zwei Jahre auf dem St.Galler Klosterhof statt. 2024 werden sie zum ersten Mal auf den Flumserbergen zu erleben sein. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 29. Juni 2018)

Ein altmodischer Brief steht am Anfang einer erneuten Kommunikationspanne im Zusammenhang mit dem Theater St.Gallen. Kaum war im Sommer 2021 bekannt geworden, dass die St.Galler Festspiele nur noch alle zwei Jahre auf dem Klosterhof stattfinden dürfen, ging ein Schreiben ans Theater, in welchem diverse Interessengruppen für Wil als zweiten Festspielstandort warben und Theaterdirektor Werner Signer um ein Treffen baten. Dessen Antwortschreiben kam zwar prompt, blieb aber unverbindlich.

Nach über einem Jahr Funkstille erfuhr man nun in Wil auf Umwegen, dass man nicht in die Kränze gekommen war, sondern die Flumserberge. Sebastian Koller, Präsident der IG Kultur Wil, wandte sich in der Folge empört an die Medien und warf dem Theater «Nicht-Kommunikation» vor.

Doch wie sich bald darauf herausstellte, hatte das Theater kurz zuvor sehr wohl kommuniziert und Wil per Brief eine Absage erteilt. Nur, dass dieser wegen falscher Adresse seinen Empfänger nicht erreichte. Ein solches Versäumnis kann jedem passieren. Doch warum hat Herr Koller vor seiner Mitteilung an die Medien nicht einfach rasch zum Telefon gegriffen und mit dem Theater telefoniert? Ebenso unverständlich ist, dass die Festspielleitung nicht auf das Wiler Gesprächsangebot eingegangen ist.

Die Kommunikationspanne ist besonders bedauerlich, weil sie schon vor der offiziellen Vorstellung einen Schatten auf ein vielversprechendes Vorhaben wirft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen