Kommentar zum Projekt "Kultur im Tankkeller" in Egnach

Kommentar Das Projekt «Kultur im Tankkeller» in Egnach war nur durch Selbstausbeutung möglich – das kann es nicht sein! Das dreimonatige Zwischennutzungsprojekt «Kultur im Tankkeller» in der ehemaligen Mosterei Egnach hat gezeigt, dass spannende und innovative Kulturprojekte auch auf dem Land funktionieren. Möglich war es aber nur durch unzählige Stunden Gratisarbeit. Das ruft nach besserer finanzieller Unterstützung solcher Projekte. Claudio Weder 02.06.2022, 05.00 Uhr

Die ehemalige Mosterei in Egnach: Wo früher Säfte und Konzentrate für die Mostproduktion gelagert wurden, waren von Anfang März bis Ende Mai Kunstinstallationen zu sehen. Parallel fanden verschiedenste Veranstaltungen wie Konzerte und Lesungen statt. Bild: Reto Martin

Schade, dass es schon vorbei ist: Mit «Kultur im Tankkeller» ging Ende Mai in Egnach ein Kulturfestival zu Ende, das es so im Thurgau, wenn nicht sogar in der ganzen Ostschweiz, noch nie gegeben hat. Drei Monate lang war die ehemalige Thurella-Mosterei an der Bahnhofstrasse ein kultureller Begegnungsort, ein «Place-to-be» mit einer Strahlkraft, die weit über die Thurgauer Kantonsgrenzen hinausreichte.