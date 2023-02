Kellerbühne St.Gallen spielt ab März «Der Weibsteufel»

Kleintheater Boxkampf in der Bauernstube: Warum die Kellerbühne St.Gallen das Kammerspiel «Der Weibsteufel» für sich entdeckt hat Lange galt Karl Schönherrs Stück «Der Weibsteufel» als alpenländisches Heimatdrama – dabei ist es zeitlos, vielleicht sogar erstaunlich modern. Denn eine Frau nimmt sich hier überraschend selbstbewusst, was ihr das Leben bislang vorenthalten hat. Am 1. März feiert «Der Weibsteufel» unter der Regie von Matthias Peter Premiere. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Den Lockvogel soll die Frau (Boglárka Horváth) spielen für ihren Mann (Adrian Furrer). So wird sie sich ihrer weiblichen Reize erst bewusst. Bilder: Eliane Blumer

Ein Hurrikan wirbelt im Herbst 2008 über die Bühne des Wiener Akademietheaters – und erfasst von dort aus die deutschsprachige Theaterlandschaft. Von einem «Wirbelsturm» jedenfalls berichtet die Onlineplattform «Nachtkritik» nach der Premiere eines Stücks, das jahrzehntelang kaum jemanden interessiert hatte, das 2008 aber plötzlich «durch die Decke ging», wie Kellerbühnen-Leiter Matthias Peter es ausdrückt. Peter hat Karl Schönherrs Kammerspiel «Der Weibsteufel» aufs Programm des St.Galler Kleintheaters gesetzt – und führt selbst Regie. Kommenden Mittwoch hat die Eigenproduktion Premiere.

Das Stück galt lange als bäuerliches Heimatdrama; eine Verfilmung von 1966 zementierte diesen Ruf. Dann aber kam 2008 Regisseur Martin Kusej und entdeckte darin die zeitlose, vom ländlichen Milieu unabhängige Dreiecksgeschichte. Einen Stoff von archaischer Wucht – und zugleich psychologisch fein ziseliert, in lapidaren Sätzen entfaltet. «Der Weibsteufel» folgt einer simplen Versuchsanordnung; ein Schmuggler, sein Weib, ein Grenzjäger sind die handelnden Personen. Namen brauchen sie nicht; was sie tun und sagen, hat einen hohen Wiedererkennungswert – auch in anderen Zeiten und Lebenszusammenhängen.

Der Sturm der Lust reisst sie mit

Der Grenzjäger umgarnt die Frau, um der Hehlerei auf die Schliche zu kommen. Die Frau soll dagegen dem Grenzjäger schöntun, ihn ablenken, damit ihr Mann die Schmugglerware aus dem Haus schaffen kann. Beide Männer rechnen nicht damit, dass die Frau vom Lockvogel zur lachenden Dritten wird. Dass sie sich schliesslich nimmt, was ihr die gute Gelegenheit in den Schoss wirft.

Der Grenzjäger (Alexandre Pelichet) wird umgarnt – sogar die Schmugglerware darf er sehen: eine Szene aus den Proben Anfang Februar.

Boglárka Horváth wird diese Frau in der Kellerbühne spielen. Sie hat die Wiener Inszenierung vor Jahren gesehen und war begeistert von der Kraft, die das Stück auf der Bühne entwickelt – ob nun einer grossen wie bei Martin Kusej oder einer ganz kleinen wie in der Kellerbühne. Die Männer, die sie zunächst als Spielball benutzen, dann aber vom Sturm ihrer erwachten Lebens- und Liebeslust mitgerissen werden, sind Adrian Furrer als schwächliches «Saugflaschenmanderl», das sie seit Jahren pflegt und päppelt, und Alexandre Pelichet als fescher, aber mit Frauen unerfahrener Grenzjäger.

Heutig spielen – ohne «fuck, fuck, fuck»

Matthias Peter liebäugelt seit geraumer Zeit mit «Der Weibsteufel». Doch in den vergangenen Jahren musste er diese Pläne immer wieder verschieben. Im November haben er und die Schauspieler mit den Proben begonnen, das Stück für sich «kartografiert», wie er sagt. Die Idee war, die Figuren in einer Zeitschlaufe festzuhalten, in einem ewigen Kreis, aus dem es kein Entrinnen gibt. «Sie rennen blind wie Ödipus in ihr Schicksal», sagt Matthias Peter, «seit der Uraufführung des Stücks 1914 sitzen sie auf der Bühne und fragen sich: Warum finden wir hier nicht heraus?»

Einen Hang zu alten Stoffen hat der Kellerbühne-Leiter seit jeher; an Schönherrs Drama aber fasziniert ihn die Zeitlosigkeit. Schauspieler Adrian Furrer stimmt zu. «In vielen Momenten wird man feststellen: Das kenne ich auch! Erstaunlich, wie genau der Autor seine Figuren durchdringt.» Wie Arthur Schnitzler war auch Karl Schönherr, aus Tirol stammend, Arzt in Wien. «Es ist eine griechische Tragödie im alpenländischen Gewand», sagt Matthias Peter, «eine Laborsituation wie bei Sartre oder Beckett.»

Oder auch: ein Boxkampf in mehreren Runden, die Boglárka Horváth mit einem Gong auf der Bühne einläuten wird. «Mir gefällt, dass man das Stück heutig spielen kann, ohne ständig ‹fuck, fuck, fuck› schreien zu müssen», sagt sie vor dem Durchlauf. Anfang Februar wurde intensiv gearbeitet, nun stehen noch die Endproben bevor: Der Hurrikan kann kommen.

