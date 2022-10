Klassikfestival Auf Schwingen der Töne ins fühlende Herz: Zwei Abende an der Schubertiade Hohenems feiern Musikerfreundschaften Mozart kegelte gern und komponierte nebenbei, Schubert stellte seine Lieder oft zunächst Freunden vor – in dieser Tradition der musikalischen Geselligkeit standen zwei Konzerte an der Schubertiade Hohenems mit Sabine Meyer, Nils Mönkemeyer und William Youn sowie einem Männerquartett, begleitet von Wolfram Rieger am Flügel. Bettina Kugler 07.10.2022, 17.00 Uhr

Die deutsche Klarinettistin Sabine Meyer spielte an der Schubertiade Kammermusik von Mozart und Bruch. Bild: Stephen Haberland

Schwer zu sagen, wer an diesem Schubertiade-Abend Gast ist auf der intimen Bühne des Hohenemser Markus-Sittikus-Saales – und wer Gastgeberin. Als Oberstimme im Trio darf Klarinettistin Sabine Meyer strahlen, und sie kostet es mit elegantem Genuss in einer Bearbeitung der Mozart-Arie «Ah, spiegarti, oh dio» aus: So herbstlich-melancholisch getönt, wie die Klangfarbe ihres (von Mozart geliebten) Instrumentes nun einmal ist. Das verbindet sie, neben einer langjährigen Musikerfreundschaft, mit dem Bratschisten Nils Mönkemeyer.

Gesellt sich noch der feinsinnige William Youn am Flügel hinzu, ist eine Live-Session von «Mozart with Friends» nahezu sicher: Diesen Titel hat Mönkemeyer einer 2016 erschienenen CD gegeben, auf der Mozarts Trio Es-Dur, im Volksmund «Kegelstatt-Trio», nicht fehlen darf – eine rare Repertoire-Perle für Klarinette, Viola und Klavier. Und weil Mozart vielleicht beim Komponieren des Trios nebenbei gekegelt hat, ganz sicher aber später selbst die Bratsche spielte, ist er immer ein wenig mit anwesend, wenn so beseelt und innig, in freundschaftlich vertrauter Zuwendung musiziert wird wie bei Meyer, Mönkemeyer und Youn.

Mozart mit Freunden: Nils Mönkemeyer, William Youn und Sabine Meyer (v.l.) im Markus-Sittikus-Saal Hohenems. Bild: Schubertiade

Noch eine Repertoire-Perle: Max Bruchs «Acht Stücke» op. 83

Man hätte ihn gern länger als unsichtbaren Mitspieler auf der Bühne behalten – andererseits aber nicht so gern auf das weitere Programm mit Béla Bartóks «Rumänischen Volkstänzen» (in einer Bearbeitung für Viola und Klavier) und Max Bruchs «Acht Stücken» op. 83 verzichtet, auf die beredten Dialoge zwischen Viola und Klarinette, die lyrische, wehmütig gestimmte Intimität, die ja durchaus auch Mozarts «Kegelstatt-Trio» durchzieht. Über dem agil-schlanken Ton Mönkemeyers liegt sie ebenso wie in den sanglichen, meisterhaft abschattierten Phrasen von Sabine Meyer. Was die drei gefeierten Solisten als Trio eint, ist ihre unprätentiöse Spielfreude, die sich entfaltet, indem sie einander aufmerksam zuhören.

Fein austarierte Weinseligkeit

Wo sich, wie tags zuvor, vier Sänger um einen Flügel gesellen, ist mit mehr Gegockel und Konkurrenzgebaren zu rechnen – und natürlich mit Wein. Augenzwinkernd beginnen Wolfram Rieger am Klavier und die Boygroup des Abends, die Tenöre Patrick Grahl und Jan Petryka sowie Bariton Ludwig Mittelhammer und Bassbariton Christian Immler, beide Konzerthälften jeweils mit einem Trinklied. Mögen Zeilen wie «Perlend winkt der gold'ne Wein» schon mit ein paar Promille Alkohol im Blut gedichtet worden sein: Schubertiadesänger werden solche Stimmungsverstärker meiden. Nur so gelingt die Weinseligkeit im Quartett rein intoniert und klanglich perfekt ausbalanciert, mit dem Charme des gewissen Etwas, «auf Schwingen der Töne ins fühlende Herz», wie es im Lied «Die Nachtigall» heisst.

Pianist Wolfram Rieger und das Ensemble des Liederabends am Mittwoch: Christian Immler, Ludwig Mittelhammer, Jan Petryka und Patrick Grahl (v.l.). Bild: Schubertiade

Schäferlieder, Naturstimmungen und Gutenacht-Gesänge nach feuchtfröhlicher Runde ergeben ein kurzweiliges Programm, zudem präsentieren sich alle vier Sänger in je zwei Solostücken, die ihr Temperament und Timbre höchst schmeichelhaft zur Geltung bringen. Da ist der lebhaft wonnige Tenor von Jan Petryka (nach spürbarer anfänglicher Nervosität) im «Musensohn» wirklich frühlingstrunken unterwegs und andächtig bewegt in «Nacht und Träume». Ex-Thomaner Patrick Grahl wirkt abgeklärter in den Goetheliedern «Ganymed» und «Auf dem See» – und begeistert als elegant-verbindender Ensemblesänger.

Überhaupt verbinden sich die vier im Quartett harmonisch und klanglich ausgewogen, ohne die persönliche Note zu nivellieren: Das ist hohe Freundschaftskunst, wie sie wohl Schuberts gesellige Runden geprägt hat – und wie sie beim renommierten Vorarlberger Lied- und Kammermusikfestival liebevoll gepflegt wird.