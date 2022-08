Klassik Fast eine Familie: Nach mehr als 40 Jahren auf der Weltbühne verabschiedet sich das legendäre Emerson String Quartet – auch an der Schubertiade Schwarzenberg Die Stardichte war hoch am Abschlusswochenende der Schubertiade in Schwarzenberg. Neben dem Emerson String Quartet, derzeit auf Abschiedstournee durch Europa, spielte der Geiger Renaud Capuçon Violinsonaten von Bach, Schubert und Schumann; Diana Damrau trat gemeinsam mit Harfenist Xavier de Maistre auf. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 30.08.2022, 17.00 Uhr

Die Emersons, für einmal in anderer, jugendlich aufgefrischter Besetzung: Bei Schuberts «Forellenquintett» fehlte Primarius Eugene Drucker, stattdessen gesellten sich Benjamin Hochman am Flügel und Dominik Wagner am Kontrabass hinzu. Bild: Schubertiade

Scheiden tut weh, und dies umso mehr nach so langer Zeit: Seit bald 50 Jahren reist das Emerson String Quartet, gegründet 1976 in New York, mit Musik rund um den Globus; mit Werken von Schubert, Brahms und Beethoven im Gepäck, von Haydn, Schostakowitsch und anderen. Mindestens 90 Konzerte im Jahr spielen die vier in Ehren ergrauten Herren aus Amerika nach wie vor, doch bald soll damit Schluss sein – sie werden ja nicht jünger.

Sieht man sie freilich auf der Bühne, so stillvergnügt, hochkonzentriert und hellwach im musikalischen Gespräch verbunden wie am vergangenen Wochenende an der Schubertiade im Bregenzerwald, dem bedeutendsten Schubert-Festival der Welt, dann ist schwer vorstellbar, dass sie dem Publikum und einander demnächst Adieu sagen. Wo sie doch sogar freundschaftlich das Taschentuch weiterreichen, wenn einem der Kollegen im Eifer des Gefechtes der Schweiss von der Stirn tropft. In vielen Jahrzehnten sind sie zur Familie zusammengewachsen: eine, die es gut miteinander aushält und das auch über die Rampe bringt.

Ein Vergnügen für Ohr und Auge

Wenn also schon unbedingt Abschied, dann wenigstens ein ausgiebiger. Ein Jahr haben die Emersons für die Abschiedstournee eingeplant, auch der Tonhalle St.Gallen werden sie im Frühjahr 2023 noch die Ehre erweisen und dort im Meisterzyklus ein letztes Konzert geben: Schon jetzt freut man sich darauf – auf den innig-leidenschaftlichen Ton von Primarius Eugene Drucker, den subtilen Witz seines Violinkollegen Philip Setzer.

Auf die ungemein aufmerksame Verbindlichkeit des Bratschisten Lawrence Dutton (der am Freitagabend mit Cellist Paul Watkins am Klavier Schuberts Arpeggione-Sonate spielte) und auf Paul Watkins: Kaum jemand spielt so genüsslich Cello.

Ihm zuzuschauen, nach allen Seiten offen, ist eine Wonne – und natürlich haben auch die Ohren ihr Vergnügen. Am grossen, homogenen Ganzen und der Gestaltung im Detail. So liess das Schubertiade-Publikum am Sonntagvormittag die Emersons nach Brahms' Streichquartett c-Moll und Schuberts «Forellenquintett», jugendlich munter gespielt und verstärkt durch den jungen Wiener Kontrabassisten Dominik Wagner, höchst ungern ziehen, Cellist Paul Watkins winkte mit dem gestärkten Taschentuch: Auf Wiedersehen und -hören, zum Beispiel in St.Gallen!

Bach mit sanglicher Eleganz

Noch lange nicht zu Ende ist die internationale Konzerttätigkeit des französischen Violinisten Renaud Capuçon. Mit seinem Klavierpartner David Fray spielte er am Samstagnachmittag Sonaten von Bach, Schubert und Schumann, mit feinem, elegantem Ton, ohne Verzicht auf Vibrato – Bachs Sonate c-Moll hört man unterdessen wohl selten so sinnlich-sanglich, auf eine beinahe romantische Art. Aber es passt zu Capuçon und seiner klangschönen Guarneri-Geige, und erst recht zum weiteren Programm: den Sonaten g-Moll und A-Dur von Schubert, der Sonate a-Moll von Robert Schumann.

Mit stark französischem Schwerpunkt gestalteten auch Diana Damrau und Xavier de Maistre ihren Liederabend. Nach der Verneigung vor dem Schwarzenberger Hausgott Schubert, keineswegs pflichtschuldig, vielmehr fast schon zu opernhaft – als müsse aus dem schlichten «An die Musik» oder dem zart verträumten «Ave-Maria» eine Belcantoszene herausgekitzelt werden –, wandten sich beide den französischen Impressionisten Fauré und Debussy zu: Hier ist Harfenist de Maistre selbstverständlich flink und virtuos in seinem Element, er bezaubert mit dem perlenden Klang seines an der Schubertiades selten zu hörenden Instruments.

Aber auch Diana Damrau schöpft viel Beglückendes aus den Texten von Verlaine und anderen, während ihr später bei Rossini nicht alles gestochen fein auf den Punkt gelingt. Weil man in Schwarzenberg mit seinen Fans dann aber ebenfalls fast eine Familie ist, wurde sie dafür vom Publikum stürmisch gefeiert, auf Händen getragen. Ein Taschentuch zum Adieu brauchte sie nicht.

